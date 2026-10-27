BIGBANG hé lộ loạt ảnh hậu trường sau hai đêm diễn ở Hà Nội
Sau hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24,25/10, các thành viên BIGBANG lần lượt chia sẻ hình ảnh hậu trường ở Hà Nội.
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