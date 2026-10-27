BIGBANG hé lộ loạt ảnh hậu trường sau hai đêm diễn ở Hà Nội

Hình ảnh này cũng cho thấy những cách người hâm mộ chuẩn bị để chào đón BIGBANG trong lần trở lại Việt Nam. Với cộng đồng V.I.P, hai đêm diễn không chỉ là dịp thưởng thức âm nhạc mà còn là cơ hội gặp lại nhóm sau nhiều năm chờ đợi. Trong concert, Daesung nhiều lần khuấy động khán giả bằng cách giao lưu hài hước và hát những câu tiếng Việt. Sau đêm diễn đầu tiên, anh chia sẻ rằng mình không thể ngủ vì vẫn nhớ những khoảnh khắc tuyệt vời bên khán giả.