Chồng Đỗ Mỹ Linh phản ứng gây chú ý khi được vợ tặng iPhone Duo

Lần hiếm hoi Đỗ Mỹ Linh diện suit phong cách menswear ấn tượng GĐXH - Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng với bộ suit phong cách menswear cá tính. Cô mang đến vẻ đẹp chững chạc và hiện đại, kết hợp giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng.

Mới đây, doanh nhân Đỗ Vinh Quang chia sẻ khoảnh khắc bên bà xã Đỗ Mỹ Linh nhân kỷ niệm ngày cưới. Đáng chú ý, đăng ảnh hai vợ chồng, anh hài hước gọi vợ là "nhà tài trợ" sau khi nhận được món quà công nghệ từ cô.

"Tấm hình kỷ niệm với nhà tài trợ iPhone Duo", nam doanh nhân viết. Ngay dưới bài đăng, Hoa hậu Việt Nam 2016 đáp lại: "Ngoan là có thưởng nhá". Màn đối đáp vui vẻ hé lộ sự gần gũi trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi.

Được vợ tặng quà, doanh nhân Đỗ Vinh Quang gọi Đỗ Mỹ Linh là "nhà tài trợ". Nàng hậu "cưng chiều" đáp lại chồng khiến fan thích thú.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh cũng gây chú ý khi đăng video ghi lại biểu cảm của chồng khi được tặng món quà kỷ niệm. Để giữ bí mật đến phút cuối, cô rủ ông xã cùng quay một trào lưu trên TikTok. Làm theo hướng dẫn của vợ, Đỗ Vinh Quang quay lưng rồi xoay người lại. Lúc này, chiếc điện thoại đã được cô chuẩn bị ngay trước mặt anh. "Dành tặng chồng yêu", Mỹ Linh nói khi đưa món quà về phía ông xã. Đáp lại sự quan tâm của vợ, nam doanh nhân dành cho cô một nụ hôn.

Video thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận. Khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách nàng hậu tạo bất ngờ cho chồng. Nhiều người nhận xét món quà cùng lời nhắn tình cảm cho thấy sự tâm lý, chu đáo của Mỹ Linh.

Phản ứng chủa chồng Đỗ Mỹ Linh tkhi được vợ tặng iPhone Duo mới ra mắt.

Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022. Sau 4 năm chung sống, hai người có 2 con. Con gái đầu lòng Tuệ An, tên thân mật là Titi, chào đời năm 2023. Gia đình đón thêm em bé thứ hai vào tháng 4 năm nay.

Giữa lịch trình công việc và việc chăm sóc con nhỏ, cặp đôi vẫn dành thời gian cho những dịp riêng của hai người. Bữa tối kỷ niệm ngày cưới, món quà bất ngờ và lời trêu đùa trên mạng xã hội mang đến những lát cắt đời thường về tổ ấm của nàng hậu.

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, thường được biết đến với tên gọi "bầu Hiển". Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam dự Miss World, vào Top 40 và giành giải Người đẹp Nhân ái.

Trước khi lập gia đình, Mỹ Linh tham gia các hoạt động thời trang, thiện nguyện, đồng thời thử sức với vai trò MC và biên tập viên truyền hình. Những chia sẻ về cuộc sống bên chồng và các con của cô cũng nhận được sự quan tâm từ công chúng.



