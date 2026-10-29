Nhĩ Khang kinh điển màn ảnh: Giải nghệ bỏ phố về quê, trở thành tỷ phú nhà nông

Nhân vật Nhĩ Khang là một biểu tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ do tài tử Châu Kiệt thủ vai chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Hoàn Châu cách cách (1998). Vai diễn giúp tên tuổi nam diễn viên nổi đình đám khắp châu Á. Tuy nhiên sự nghiệp vướng nhiều sóng gió khiến anh quyết định phải chọn cách rời khỏi showbiz.

“Nam thần quốc dân” mất sự nghiệp vì bê bối

Châu Kiệt sinh năm 1970, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 1998, anh vào vai Nhĩ Khang trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách.

Với gương mặt thư sinh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp, Châu Kiệt khắc họa thành công hình ảnh một thị vệ si tình, chung thủy. Dù sau này Hoàn Châu cách cách có thêm nhiều phiên bản mới, hình ảnh Nhĩ Khang do Châu Kiệt thể hiện vẫn được đông đảo khán giả xem là chuẩn mực, khó có thể thay thế.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi với vai diễn Bao Công thời trẻ trong Thiếu niên Bao Thanh Thiên (2000). Thành công của loạt vai diễn giúp Châu Kiệt nhanh chóng trở thành “nam thần quốc dân” trong mắt hàng triệu khán giả châu Á.

Vai diễn Nhĩ Khang trở thành biểu tượng kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Châu Kiệt liên tục vướng nhiều bê bối về cách hành xử như cưỡng hôn Lâm Tâm Như, lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, đánh bạc, ẩu đả… khiến sự nghiệp sớm lao dốc không phanh. Hình ảnh của anh vì thế mà mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng.

Loạt ồn ào bủa vây khiến Châu Kiệt không còn đường làm nghệ thuật. Đó cũng là lý do anh quyết định rời xa hào quang showbiz.

Bỏ phố về quê, kín tiếng đời tư

Năm 2015, Châu Kiệt lặng lẽ rời làng giải trí để trở về quê nhà ở Đông Bắc, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Theo nhiều nguồn tin, nhờ nắm bắt thị trường, Châu Kiệt nhanh chóng phát tài, trở thành tỷ phú nông nghiệp với khối tài sản hơn 100 triệu NDT (gần 350 tỷ đồng) và còn sở hữu nhiều bất động sản ở châu Âu.

Tại Trung Quốc, Châu Kiệt sở hữu 1.000 mẫu đất nông nghiệp, là chủ của 5 công ty và một nhà máy rượu. Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ lối sống giản dị đến ngỡ ngàng.

Châu Kiệt bỏ phố về quê lập nghiệp.

Khi được hỏi về quyết định “bỏ trốn” khỏi làng giải trí, Châu Kiệt từng nói: “Khi người ta bị mắc kẹt trong sự bế tắc, những lựa chọn cảm tính sẽ được đưa ra, mặc kệ đúng hay sai. Ngày ấy, tôi không còn cách nào đối mặt với mọi người nên tôi lựa chọn cách ngu ngốc nhất nhưng lại mang lại cho bản thân sự thoải mái, thanh thản”.

Năm 2020, Châu Kiệt bất ngờ trở lại nghệ thuật sau gần 5 năm “ở ẩn”. Anh tham gia vở kịch của sân khấu kịch quốc gia và nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy vậy Châu Kiệt tuyên bố không có ý định trở lại làng giải trí.

Ở tuổi 56, Châu Kiệt vẫn độc thân và giữ lối sống kín tiếng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Trong sự nghiệp, anh chưa từng công khai mối quan hệ nào. Có thời điểm, truyền thông từng đồn đoán anh hẹn hò với một nữ diễn viên nổi tiếng cùng thời, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những bức ảnh hậu trường.

Tài tử chọn cuộc sống kín tiếng sau khi rời showbiz.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, tài tử một thời cho biết làm nông không chỉ là công việc kinh doanh mà còn là mưu cầu cuộc sống lành mạnh của anh.

Những năm tháng rời xa làng giải trí, anh sống theo lối dưỡng sinh và thiền định. Trên mạng xã hội, anh thỉnh thoảng chia sẻ về chuyện trồng lúa, uống nước thạch hộc, rèn luyện sức khỏe và gìn giữ sự cân bằng trong tâm hồn.