BIGBANG tiết lộ điều tiếc nuối nhất sau 2 đêm diễn ở Hà Nội

Sau hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24 và 25/10, 3 thành viên BIGBANG tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội. Trong video nhìn lại hành trình, Daesung nhắc đến tình cảm của khán giả Việt Nam và mong muốn có thêm cơ hội trở lại.

3 thành viên chia sẻ video recap 2 đêm diễn ở Hà Nội.

“Sức nóng từ tình cảm và sự cổ vũ của các bạn thực sự còn bùng nổ hơn cả thời tiết lúc đó nữa” , nam ca sĩ chia sẻ.

Daesung cho biết cả nhóm cảm thấy tiếc nuối vì chỉ có hai ngày biểu diễn tại Hà Nội. “ Trong lúc biểu diễn, chúng tôi cảm thấy tiếc nuối khi chỉ có hai ngày ở đây, và đây là một buổi biểu diễn tại Hà Nội vô cùng, vô cùng tuyệt vời” , anh nói.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội trở lại Việt Nam. Theo Daesung, các thành viên đều có những kỷ niệm đẹp về Hà Nội sau hai đêm diễn.

Taeyang chia sẻ loạt ảnh hậu trường concert ở Hà Nội.

Trước đó, trong màn giao lưu với khán giả tại Mỹ Đình, Daesung từng nói đùa về việc chuẩn bị hợp đồng cho concert tiếp theo ở Việt Nam. Câu nói nhận được sự hưởng ứng của G-Dragon và Taeyang, khiến người hâm mộ kỳ vọng nhóm có thể sớm trở lại.

Trong khi Daesung nhắc đến mong muốn trở lại Hà Nội, Taeyang cũng thu hút sự chú ý với dòng trạng thái mới liên quan đến món phở. Anh tách các âm tiết tiếng Hàn để gợi tên Hà Nội. Ở phần tiếng Anh, Taeyang sử dụng từ “Pho” thay cho “for”, tạo cách chơi chữ gắn với món phở nổi tiếng của Việt Nam.

Chi tiết này gợi nhắc những khoảnh khắc giao lưu hài hước của các thành viên BIGBANG trong hai đêm diễn. Tại Mỹ Đình, phở trở thành chủ đề được người hâm mộ chú ý khi Taeyang nhắc đến món ăn này, còn G-Dragon biến tấu đoạn điệp khúc “Oh oh oh” trong ca khúc Lies thành “Pho pho pho”.

Bên cạnh bài đăng chơi chữ, Taeyang còn chia sẻ loạt ảnh hậu trường và video nhìn lại. Bài đăng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, nhiều người bày tỏ mong muốn được gặp lại anh trong những lần biểu diễn tiếp theo.

BIGBANG biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình trong hai đêm 24 và 25/10, thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu BIGBANG 2026-2027 World Tour [XX : COSMOS], nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm.

Trong đêm nhạc, G-Dragon, Taeyang và Daesung trình diễn nhiều ca khúc gắn với tên tuổi nhóm như Fantastic Baby, Tonight, Blue, Lies, Haru Haru.... Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi khán giả đồng thanh hát theo các ca khúc quen thuộc, tạo nên biển lightstick màu vàng trên khán đài. Ở cuối đêm diễn đầu tiên, cả ba thành viên quỳ gối, cúi đầu cảm ơn người hâm mộ.

BIGBANG trong đêm diễn ở Hà Nội.

Hai đêm diễn thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hai đêm diễn của BIGBANG góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ tại Thủ đô. Trong hai ngày 23-24/10, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách, tăng 15,6% so với tuần trước, trong đó có khoảng 67.900 lượt khách quốc tế.

Lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi trên Traveloka tăng gấp 4 lần. Công suất phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt 75-100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp diễn ra sự kiện ước đạt 750 tỷ đồng.