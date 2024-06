Cô gái 22 tuổi mắc ung thư máu chia sẻ hãy từ bỏ ngay 3 thói quen gây bệnh này

Người đàn ông 45 tuổi bị nhồi máu não lúc nửa đêm vì thường xuyên làm việc này GĐXH - Trong bữa cơm tối trước khi bị đột quỵ, người đàn ông này đã ăn nhiều món dầu mỡ, uống rượu và hút thuốc đến tận khuya...

Chia sẻ trên Phunumoi, cô gái Phương Thảo (SN 2002, sinh viên năm cuối của Trường Đại học Sư phạm TP HCM) cho biết vừa kết thúc đợt hóa trị lần thứ 4. Theo phác đồ điều trị căn bệnh ung thư máu, cô còn 2 đợt truyền hóa chất nữa, sau đó sẽ tiến hành ghép tủy.

Biết mình mắc ung thư vào năm 22 tuổi, đã có lúc Phương Thảo không tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Thời điểm đầu, cô cho phép bản thân giải tỏa bằng cách khóc thật nhiều. Khi đã bình tĩnh lại, Thảo bắt đầu trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn.

Cô gái nhắn nhủ mọi người nhất định không được chủ quan về sức khỏe. Ảnh: PNM

Trong những ngày nằm viện, cô thường cố gắng để bản thân không quá rảnh rỗi, tránh suy nghĩ tiêu cực. Cô thường làm những gì bản thân yêu thích như tô tranh, chơi lego, đọc sách... Thảo cũng dành nhiều thời gian để lên kế hoạch cho tương lai, nghĩ ra những gì bản thân phải làm sau khi xuất viện, chính điều đó đã tạo động lực để Thảo mạnh mẽ, chiến đấu với bệnh tật.

Phương Thảo nhắn nhủ: "Mình và có lẽ nhiều bạn trẻ từng tin rằng ung thư là bệnh chỉ gặp ở người già. Nhưng khi đi điều trị, mình đã gặp các bệnh nhân ở đầy đủ mọi lứa tuổi, từ mười mấy, hai mấy cho đến 40, 50, 60... đều có đủ. Do đó các bạn trẻ như mình nhất định không được chủ quan chăm sóc và khám sức khỏe định kỳ.

3 thói quen gây ung thư nên từ bỏ sớm

Chia sẻ trên Phunumoi cô gái nhắn nhủ bạn trẻ hãy từ bỏ sớm 3 thói quen gây bệnh này:

Đi ngủ sớm

Thảo nói, trước đây cô là người thức rất khuya, thường thức đến 1-2h sáng mới ngủ, thậm chí có khi ôn bài cô thường thức đến 5-6h sáng. Đây là một trong những thói quen có thể gây ung thư. Kể từ khi phát hiện bệnh, cô đã từ bỏ thói quen xấu này và tập ngủ sớm hơn.

Từ bỏ thói quen uống trà sữa

Thảo kể, trước đây cô là một người nghiện trà sữa và cực kì ít uống nước, 1 tuần cũng phải uống đến 5-6 ly. Từ khi biết bệnh, cô từ bỏ thói quen này, thay vào đó uống nước lọc, nước cam, nước củ dền, ăn các loại trái cây vỏ dày... nhiều hơn.

Không ăn nhiều đồ ăn sẵn

Phương Thảo cho biết, cô được bác sĩ giải thích rằng nguyên nhân gây bệnh ung thư chủ yếu xuất phát do môi trường. Đặc biệt ngày nay thực phẩm thường chứa nhiều gia vị, hóa chất... do đó giờ đây cô đã từ bỏ việc sử dụng đồ ăn mua sẵn ngoài quán, thay vào đó thường ăn đồ tự nấu tại nhà để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cô cũng khuyên giới trẻ nên có thói quen quan sát các dấu hiệu trên cơ thể. Nếu như nhận thấy trên người xuất hiện u cục, chán ăn, giảm cân... thì nên đi khám càng sớm càng tốt, bởi ung thư càng được điều trị sớm thì tỉ lệ khỏi bệnh càng cao.

Ung thư máu là bệnh gì?

Ung thư máu là loại ung thư bắt nguồn từ mô tạo máu, như tủy xương, hoặc từ các tế bào của hệ thống miễn dịch. Bệnh ung thư máu là một căn bệnh nguy hiểm và thường thì bệnh nhân phải tới giai đoạn bệnh nặng với các triệu chứng biểu hiện rõ ràng mới phát hiện ra bệnh.

Bệnh ung thư máu thường đi kèm với sự sụt giảm, triệt tiêu lớn số lượng các tế bào máu (hồng cầu). Nếu không được điều trị sớm thì tỷ lệ tử vong ở các bệnh nhân mắc bệnh này rất cao.

8 dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư máu

Sưng hạch bạch huyết

Ảnh minh họa.

Các tế bào bạch huyết mất dần khả năng miễn dịch của cơ thể đối với các tác nhân gây bệnh bên ngoài. Viêm hạch bạch huyết là một dạng viêm bạch cầu gây ra do vi khuẩn. Vì thế, sưng hạch bạch huyết thường nổi dưới da của bệnh nhân ung thư máu và không gây đau.

Xuất hiện đốm đỏ

Nếu có những đốm đỏ hoặc tím trên da thì bạn hãy đến gặp bác sĩ để chẩn đoán, phòng trước còn hơn để muộn. Bởi hiện tượng này cũng có thể là hệ quả của việc sụt giảm số lượng tiểu cầu trong cơ thể.

Hay nhức đầu

Không phải cứ nhức đầu là ung thư máu mà cũng có thể do nhiều bệnh lí khác nhưng ở ung thư máu thường xuất hiện các cơn đau dữ dội, đi kèm với đó là hiện tượng đổ mồ hôi, da dẻ xanh xao. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sự suy thoái lưu lượng máu đưa lên não khiến não không được cung cấp đủ oxy nên gây đau đầu.

Đau xương

Một trong những triệu chứng chính của ung thư máu chính là đau xương. Các cơn đau có thể xuất hiện tùy theo mức độ của bệnh và thường xuất hiện ở khớp xương chân, đầu gối, cánh tay, lưng… Nguồn gốc của những cơn đau này là từ tủy xương – nơi sản xuất ra các tế bào máu.

Xanh xao, mệt mỏi

Khi mắc ung thư máu, lượng hồng cầu có trong máu bị suy giảm đáng kể, hiện tượng này còn gọi dễ hiểu hơn là “thiếu máu” Hồng cầu là tế bào máu có chức năng chính là hô hấp, chúng vận chuyển oxy đến tất cả các cơ quan, các mô. Thiếu máu khiến cơ thể trở nên mệt mỏi, xanh xao bởi cơ thể không đáp ứng được nhu cầu trao đổi dưỡng khí.

Chảy máu cam

Chảy máu cam là hiện tượng khá thường gặp, và nhiều người thường xem nhẹ hiện tượng bệnh lý này. Thông thường, chảy máu cam thưởng xảy ra ở mức độ nhẹ và dễ cầm máu ngay.

Tuy nhiên, nếu gặp trường hợp lượng máu chảy nhiều, xảy ra liên tục trong nhiều ngày thì ngay lập tức bạn phải nhập viện và khám bệnh. Bởi rất có thể, bạn đã mang bệnh ung thư máu, bởi đây có thể là hệ quả của việc giảm số lượng tiểu cầu – tế bào có tác dụng cầm máu.

Sốt cao thường xuyên

Bệnh nhân mắc ung thư máu thường suy giảm trầm trọng khả năng miễn dịch. Là do các tế bào bạch cầu dần dần mất đi khả năng tiêu diệt vi khuẩn, vi rút từ bên ngoài nên việc bị các yếu tố bên ngoài nhâm nhập vào cơ thể để gây bệnh là một triệu chứng thường thấy khi bị căn bệnh này. Hiện tượng suy giảm miễn dịch thường thể hiện qua những cơn sốt cao, những vết thương nhiễm trùng khó lành.

Đau bụng

Khi sự tiến triển của bệnh ung thư máu gia tăng ở gan và lá lách, nó có thể gây sưng tấy ở các bộ phận này. Chính vì thế, bệnh nhân sẽ có cảm giác đau bụng, đầy hơi. Mất cảm giác ngon miệng, buồn nôn và ói mửa thường là kết quả xuất phát từ gan và lá lách bị tổn thương. Đây là triệu chứng khi bệnh đã nặng bệnh đã vào giai đoạn khó khống chế.

Người bệnh ung thư máu cần làm gì để ổn định sức khỏe

Ảnh minh họa

Mặc dù được chẩn đoán ung thư máu là gánh nặng tâm lý và kinh tế đáng kể cho bệnh nhân và gia đình, tuy nhiên việc điều trị ung thư máu cần được cá thể hóa và thường phức tạp. Người bệnh và gia đình cần kiên nhẫn chờ đợi, hợp tác tốt với bác sĩ, đồng thời thông báo đầy đủ về tiền sử bệnh, các thuốc đã và đang sử dụng trong điều trị các bệnh này, tình trạng dị ứng của mình.

Phương pháp điều trị ung thư máu chủ đạo là điều trị toàn thân, trong đó hóa trị là phương pháp cơ bản, đã có từ lâu, có thể các kết hợp với các phương pháp điều trị mới hơn như điều trị đích, điều trị miễn dịch để giảm thiểu tác dụng phụ cũng như nâng cao hiệu quả điều trị.

Điều trị ung thư máu thường yêu cầu thời gian dài với các giai đoạn điều trị bằng cách sử dụng kết hợp các phương thức điều trị khác nhau, đôi khi kéo dài nhiều năm, giống như điều trị một căn bệnh mạn tính.

Dù ở đâu trong hành trình điều trị, bệnh nhân và gia đình hãy hiểu biết đầy đủ, yên tâm tin tưởng, tuân thủ điều trị và đặc biệt tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.

