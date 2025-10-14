Có thể uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ kinh nguyệt không?

Thuốc tránh thai là một phương pháp an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn. Đối với một số phụ nữ, thuốc tránh thai cũng có thể giúp giảm các triệu chứng do kinh nguyệt gây ra, chẳng hạn như rong kinh (chảy máu nhiều) và chu kỳ không đều.

1. Liệu có thể bắt đầu uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ không?

Theo các chuyên gia về sức khỏe sinh sản, phụ nữ có thể bắt đầu uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ kinh nguyệt và cũng có thể bắt đầu uống thuốc tránh thai ngay khi nhận được thuốc, tại bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ kinh nguyệt của mình. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ khỏi mang thai sẽ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm uống và loại thuốc đang sử dụng.

Có thể uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ kinh nguyệt.

Việc hiểu rõ những gì xảy ra trong một chu kỳ kinh nguyệt điển hình có thể giúp hiểu rõ cơ chế hoạt động của thuốc. Một chu kỳ kinh nguyệt có thể xảy ra sau mỗi 24 đến 38 ngày với chu kỳ trung bình kéo dài khoảng 28 ngày.

Ngày 1 đến 7: Đây là giai đoạn bắt đầu của kinh nguyệt, khi việc chảy máu thường diễn ra trong khoảng 4 đến 8 ngày. Trong thời gian này, nồng độ hormone của phụ nữ, đặc biệt là estrogen, ở mức thấp, các cấu trúc gọi là nang trứng phát triển trên buồng trứng. Những nang trứng này chứa một quả trứng (hay còn gọi là noãn).

Ngày 8: Phụ nữ thường đã ngừng chảy máu, một trong các nang trứng sẽ bắt đầu giải phóng estrogen và phát triển lớn hơn. Hormone estrogen này khiến lớp niêm mạc tử cung trở nên dày hơn.

Ngày 11 đến 13: Nồng độ estrogen đạt đỉnh điểm và hormone luteinizing (LH) tăng lên. Hormone này cuối cùng sẽ khiến nang trứng vỡ ra và giải phóng trứng.

Ngày 14: Đây thường là ngày rụng trứng , khi nang trứng giải phóng một quả trứng. Quả trứng này thường sống khoảng 12 đến 24 giờ. Nếu tinh trùng có mặt trong thời gian này, nó có thể thụ tinh với trứng. Tinh trùng có thể sống từ 3 đến 5 ngày bên trong cơ thể.

Ngày 15 đến 24: Trứng sẽ di chuyển xuống ống dẫn trứng về phía tử cung, bất kể việc thụ tinh đã xảy ra hay chưa. Nang trứng đã vỡ bắt đầu sản xuất hormone progesterone, khiến niêm mạc tử cung dày hơn nữa, tạo môi trường thích hợp cho trứng đã thụ tinh làm tổ.

Ngày 24 đến 28: Nếu trứng không được thụ tinh, nó sẽ bị phân hủy trong thời gian này. Nồng độ estrogen và progesterone bắt đầu giảm, dẫn đến việc tử cung bong lớp niêm mạc và bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt tiếp theo của một người.

Hầu hết phụ nữ có thể bắt đầu uống thuốc tránh thai vào bất kỳ thời điểm nào trong chu kỳ kinh nguyệt của mình. Tuy nhiên, phải mất vài ngày để thuốc thiết lập một chu kỳ hormone ổn định nhằm ngăn ngừa mang thai.

Nếu bắt đầu uống thuốc tránh thai giữa chu kỳ, gần thời điểm rụng trứng, phụ nữ có nguy cơ mang thai và nên sử dụng biện pháp tránh thai dự phòng cho đến khi uống thuốc ít nhất 7 ngày liên tiếp. Để thận trọng hơn, hãy sử dụng một hình thức ngừa thai khác như bao cao su trong tháng đầu tiên.

2. Uống thuốc tránh thai như thế nào và khi nào nên bắt đầu?

Không có quy tắc cứng nhắc nào về thời điểm bắt đầu uống thuốc tránh thai. Các khuyến nghị về thời điểm bắt đầu cũng phụ thuộc vào loại thuốc đang sử dụng. Có hai loại thuốc tránh thai chính:

Thuốc viên kết hợp: Thuốc viên kết hợp chứa các phiên bản tổng hợp của hai hormone estrogen và progesterone. Các hormone này ngăn chặn sự rụng trứng xảy ra và giảm khả năng thụ tinh và làm tổ.

Thuốc viên mini: Thuốc viên mini chỉ chứa phiên bản tổng hợp của hormone progesterone. Nó còn được gọi là thuốc viên chỉ chứa progestin. Thuốc viên mini chủ yếu ngăn ngừa mang thai bằng cách làm chất nhầy cổ tử cung đặc lại và niêm mạc tử cung mỏng đi. Điều này làm giảm khả năng thụ tinh và làm tổ của trứng.

Thuốc viên kết hợp

Thông thường, sẽ uống một viên thuốc kết hợp mỗi ngày. Tuy nhiên, tùy thuộc vào loại thuốc viên kết hợp, phụ nữ có thể nghỉ uống thuốc trong 1 tuần.

Các bác sĩ thường khuyên nên bắt đầu uống thuốc kết hợp vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt hoặc Chủ nhật đầu tiên sau khi bắt đầu có kinh.

Việc bắt đầu sử dụng thuốc vào Chủ nhật đầu tiên của chu kỳ (hoặc vỉ thuốc mới) mang lại lợi ích như thiết lập một ngày cố định, nhất quán để bắt đầu uống thuốc hàng tuần. Tùy thuộc vào nhu cầu và lối sống, đây có thể là một ưu điểm đáng cân nhắc đối với một số phụ nữ. Tuy nhiên, quy tắc "bắt đầu vào Chủ nhật" có thể không phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người có chu kỳ kinh nguyệt không đều đặn hoặc chu kỳ ngắn. Trong những trường hợp này, việc cố gắng căn chỉnh thời gian uống thuốc theo nguyên tắc "bắt đầu chu kỳ" đã định có thể gây ra khó khăn và nhầm lẫn cho một số phụ nữ.

Phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều có thể thấy thời điểm tốt nhất để bắt đầu uống thuốc là bất cứ khi nào họ sẵn sàng để bắt đầu điều chỉnh chu kỳ của mình.

Thuốc viên mini

Phụ nữ thường có thể bắt đầu uống thuốc viên mini vào bất cứ lúc nào trong chu kỳ nhưng các chuyên gia y tế khuyên nên uống vào ngày đầu tiên của kinh nguyệt. Thuốc viên mini thường bảo vệ chống mang thai trong vòng 48 giờ kể từ khi bắt đầu uống.

Tuy nhiên, nếu người dùng không bắt đầu uống thuốc viên mini trong kỳ kinh nguyệt, họ cần sử dụng thêm một biện pháp tránh thai khác trong ít nhất hai ngày đầu tiên. Thậm chí, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, khuyến nghị nên tiếp tục sử dụng các biện pháp tránh thai dự phòng khác trong suốt trọn vẹn một chu kỳ đầu tiên.

Để đạt hiệu quả ngừa thai tối đa, người dùng cần lưu ý uống thuốc viên mini trong cùng một khung giờ ba tiếng mỗi ngày. Do đó, điều quan trọng là phải chọn một thời điểm trong ngày thuận tiện và dễ nhớ nhất. Trên thực tế, nhiều người thường đặt lời nhắc hàng ngày để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt thời gian uống thuốc, giúp duy trì hiệu lực của thuốc một cách tốt nhất.