Nghệ An tổ chức hội thi 'Là con gái để tỏa sáng'
GĐXH - Hội thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho trẻ em gái. Thông qua hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của mọi người về vấn đề giới tính, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...
Sáng 21/11, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm y tế, UBND xã Tân An tổ chức hội thi "Là con gái để tỏa sáng". Hội thi có sự tham gia của 3 đội đến từ các trường THCS Tân An, THCS Hương Sơn và THCS Nghĩa Phúc cùng hàng trăm học sinh.
Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, công tác truyền thông về nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, trẻ em gái, vị thành niên/thanh niên… đã trở thành những hoạt động lan tỏa, có ý nghĩa và thấm sâu trong toàn xã hội.
Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là một hoạt động truyền thông thiết thực nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vấn đề giới và bình đẳng giới để nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội".
Các tiết mục văn nghệ của các em học sinh.
Ngoài ra, Hội thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho trẻ em gái. Thông qua hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của mọi người về vấn đề giới tính, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nhằm động viên, khuyến khích trẻ em gái tự tin, vươn lên thực hiện quyền bình đẳng trong tương lai.
Đây cũng là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo và tiếp cận với những thông tin chính xác, tin cậy về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, giúp các em gái nâng cao hiểu biết, kiến thức và kỹ năng sống cơ bản, để từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, có một lối sống lành mạnh, trong sáng giữ được nét hồn nhiên đáng yêu của tuổi học trò và là hành trang giúp các em vững tin hơn khi bước vào đời.
Qua hội thi, ban tổ chức cũng mong muốn trẻ em gái được đón nhận sự giáo dục, bảo vệ tốt hơn, được đối xử bình đẳng và có một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong xã hội hãy đồng lòng, đồng sức chung tay bằng những suy nghĩ, việc làm, hành động thiết thực để "Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh".
Các đội sẽ trải qua ba phần thi gồm: "Phần chào hỏi" tự giới thiệu, "phần thi kiến thức"- về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên và bình đẳng giới, "phần thi tài năng" tỏa sáng. Mỗi phần thi đều được thiết kế sinh động, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi học sinh trung học cơ sở.
Bên cạnh đó, với phần thi tài năng, chính là không gian để các em bứt phá, thể hiện tài năng đặc biệt và sự sáng tạo không giới hạn của tuổi trẻ, là cơ hội để các đội chơi thể hiện sự đoàn kết, duyên dáng và khả năng giao tiếp, ứng xử.
Tại hội thi, hàng trăm học sinh tham dự còn được tham gia phần giao lưu dành cho khán giả với nhiều nội dung hấp dẫn ý nghĩa. Đó là dấu hiệu tuổi dậy thì, tác hại của việc mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sống, đến các vấn đề về mất cân bằng giới tính cũng như đặc điểm dân số tại địa phương.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Hương Sơn, giải Nhì cho đội Tân An và giải Ba cho đội Nghĩa Phúc.
