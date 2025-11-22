1. Lợi ích của việc phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm

Tăng khả năng sống sót và hiệu quả điều trị

Đây là lợi ích quan trọng nhất. Khi ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm , khối u còn nhỏ giúp tăng hiệu quả điều trị lên mức cao nhất, khả năng điều trị để loại bỏ hoàn toàn khối u là cao nhất.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tỷ lệ sống sót tương đối sau 5 năm đối với ung thư vú khu trú lên tới 99%. Ngược lại, khi ung thư di căn xa, tỷ lệ sống sót sau 5 năm giảm xuống còn rất thấp.

Phát hiện ung thư vú ở giai đoạn sớm giúp tăng hiệu quả điều trị lên mức cao nhất.

Phương pháp điều trị đơn giản

Việc phát hiện sớm giúp bác sĩ có đưa ra nhiều lựa chọn điều trị hiệu quả hơn và ít gây tổn hại đến cơ thể người bệnh. Nhiều trường hợp ung thư giai đoạn sớm có thể không cần hoặc giảm thiểu việc sử dụng hóa trị , nhờ đó bệnh nhân tránh được nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng của phương pháp này.

Chi phí điều trị giảm

Lợi ích rất quan trọng nữa là giảm chi phí điều trị. Các liệu pháp điều trị cho ung thư giai đoạn sớm thường ít tốn kém hơn so với việc điều trị ung thư đã di căn phức tạp.

Người bệnh có chất lượng sống tốt hơn

Việc giảm thiểu được can thiệp xâm lấn và tác dụng phụ của các phương pháp điều trị (như hóa trị) giúp bệnh nhân giảm lo âu, cải thiện tâm lý và nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc điều trị đơn giản hơn dẫn đến thời gian hồi phục sau phẫu thuật nhanh hơn, giúp bệnh nhân sớm quay lại sinh hoạt bình thường.

2. Cách kiểm tra phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm

Phụ nữ có thể kết hợp giữa tự kiểm tra vú tại nhà hằng tháng tại nhà và chủ động khám sàng lọc ung thư vú định kỳ tại cơ sở y tế. Tự khám tại nhà chỉ là bước đầu. Việc khám sàng lọc định kỳ bởi bác sĩ chuyên khoa và các phương tiện chẩn đoán hình ảnh là cần thiết để phát hiện sớm.

Cách tự khám vú tại nhà: Hằng tháng sau khi sạch kinh, khoảng 3-5 ngày sau khi kỳ kinh kết thúc, chị em nên tự khám vú tại nhà bằng cách quan sát và sờ nắn vú.

Quan sát: Đứng trước gương, trước tiên quan sát ngực ở tư thế đứng thẳng, hai vai để xuôi, hai tay chống trên hai bên hông xem có sự thay đổi nào về kích thước, hình dạng và màu sắc không. Giơ cả hai cánh tay cao lên và tìm kiếm những thay đổi như trên.

Sờ nắn: Nắn nhẹ đầu vú xem có dịch chảy ra hay không. Đưa tay phải ra sau gáy. Dùng tay trái sờ nắn vú phải, 4 ngón tay đặt sát nhau thành một mặt phẳng, ép đều đặn lên các vùng khác nhau của tuyến vú, thành ngực theo hướng vòng xoáy ốc từ đầu vú ra phía ngoài. Kiểm tra từng vùng của vú và hố nách.

Theo TS.BS. Phạm Tuấn Anh, Trưởng Khoa Điều trị A - BV K Trung ương, từ 20 tuổi trở lên, mỗi phụ nữ có thể tự khám, kiểm tra vú của mình. Đây là phương pháp ít tốn kém, vô hại, dễ thực hiện. Bằng cách này, người phụ nữ có thể phát hiện ra bệnh ở giai đoạn sớm (u còn nhỏ, hạch ít di căn).

Những phụ nữ trên 40 tuổi nên đến thầy thuốc chuyên khoa để khám vú mỗi năm một lần. Phụ nữ có nguy cơ cao nên đi chụp tuyến vú từ 40 tuổi, mỗi năm 1 lần. Phụ nữ có nguy cơ thấp hoặc trung bình cũng nên đi chụp từ 50 tuổi trở lên, 1-2 năm/ lần. Hình ảnh của tuyến vú hiện trên phim chụp X-quang cho phép quan sát các tổn thương ác tính ngay từ khi rất sớm, mới hình thành.

Những phụ nữ có đột biến gene BRCA có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng rất cao, phải được tầm soát ung thư vú ở tuổi trẻ hơn và có thể phải sử dụng MRI để sàng lọc.

Phụ nữ nên chủ động kiểm tra phát hiện các bất thường ở vú để đi khám và điều trị sớm.

3. Các dấu hiệu bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư vú

Sờ thấy khối bất thường ở vú hoặc ở nách: Các khối này có thể cố định hoặc di động, kích thước khác nhau và ranh giới khó xác định, có thể đau hoặc không đau.

Đau vú: Đau có thể không liên quan đến kỳ kinh hoặc đau ở một bên vú hoặc đau kéo dài.

Thay đổi ở da vú và núm vú: Da vú dày lên và trở lên sần sùi hoặc da vú trở lên căng mọng, kèm theo đỏ, có thể đau hoặc núm vú bị kéo tụt vào trong.

Chảy dịch hoặc chảy máu ở đầu vú: Đầu vú tự nhiên chảy dịch hoặc chảy máu, có thể kèm theo đau hoặc không, đặc biệt là khi các bất thường này chỉ xuất hiện ở một bên vú.

Nếu phát hiện có một trong những dấu hiệu bất thường này, chị em cần đến cơ sở y tế chuyên khoa khám để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Việc chẩn đoán ung thư vú ở giai đoạn sớm đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị cũng như tiên lượng sau này.