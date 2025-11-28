Bác sĩ Việt giúp người đàn ông Mỹ 70 tuổi triệt sản lâu năm có con

Ông J (70 tuổi, quốc tịch Mỹ) tái hôn cùng người vợ gốc Việt kém gần 40 tuổi. Ông mong muốn có thêm con nên phẫu thuật thông nối ống dẫn tinh tại Mỹ để có thêm con nhưng ca mổ thất bại. Ông J. tiếp tục phẫu thuật thu tinh trùng, điều trị một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng cũng không thành công.

Năm 2024, vợ chồng về quê vợ ở Việt Nam đón Tết, kết hợp đến khám tại một trung tâm hỗ trợ sinh sản với hy vọng có con.

Bác sĩ Nguyễn Công Danh, chuyên khoa Nam học tại TPHCM cho biết, ông J. là trường hợp lớn tuổi nhất được tiếp nhận điều trị tại trung tâm. Xét nghiệm tinh dịch đồ của người bệnh không có tinh trùng, tiền căn thắt ống dẫn tinh. Khám lâm sàng ghi nhận ông J mắc thêm bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh mức độ nặng, tình trạng này có thể dẫn đến kém lưu thông máu ở vùng kín, tăng nhiệt độ khiến tinh hoàn tổn thương và giảm khả năng sản xuất tinh trùng.

Người bệnh lớn tuổi và thời gian thắt ống dẫn tinh lâu năm, tiên lượng khả năng thông nối thành công thấp. Bác sĩ Danh quyết định áp dụng phương pháp vi phẫu “2 trong 1” gồm micro-Tesi thu tinh trùng từ tinh hoàn, thành công thu được gần 30 tinh trùng đủ cho hai chu kỳ IVF.

Bác sĩ thắt các đám rối tĩnh mạch bị suy giãn giúp chuyển dòng máu đến những van tĩnh mạch khỏe hơn, tăng cường lưu thông máu cải thiện chức năng của tinh hoàn. Tổng thời lượng cuộc vi phẫu khoảng 120 phút. Ông J. hồi phục tốt và xuất viện ngay trong ngày.

Người vợ 31 tuổi, được bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc kích thích buồng trứng với liều lượng phù hợp, chọc hút thu được 16 noãn (trứng) trưởng thành. Chuyên viên phôi học rã đông một mẫu tinh trùng của người chồng, đủ điều kiện tiêm vào bào tương noãn, nuôi cấy phôi trong hệ thống tủ động học tối ưu mọi điều kiện thu được 6 phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo chấm điểm có 1 phôi loại khá và 5 phôi trung bình.

Bác sĩ xây dựng phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển một phôi loại khá vào tử cung giúp đậu thai. Cuối tháng 9, gia đình ông J. đón con trai khỏe mạnh tại Mỹ, bé nặng gần 4kg.

Bác sĩ Danh khuyến cáo nam giới chỉ nên thắt ống dẫn tinh triệt sản khi đã có đủ con. Vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có con nên cùng đến bệnh viện để khám và điều trị sớm với phác đồ phù hợp.