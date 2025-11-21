Mục tiêu đến năm 2030: Hà Nội đặt chỉ tiêu tuổi thọ trung bình 77 tuổi, duy trì mức sinh thay thế và chiều cao nam giới đạt 169 cm

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 6132/KH-SYT ngày 3/11/2025 triển khai thực hiện Kế hoạch 275/KH-UBND ngày 6/10/2025 của UBND thành phố về triển khai Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 358-KH/TU ngày 22/8/2025 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Ảnh minh họa

Trong Kế hoạch 275/KH-UBND ngày 6/10/2025 của UBND thành phố, Sở Y tế Hà Nội được giao là cơ quan đầu mối chủ trì triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường.

Sở Y tế ban hành kế hoạch thực hiện đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa chiến lược của công tác dân số trong tình hình mới, đảm bảo hài hòa giữa quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Xác định 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng dân số

4 nhóm nhiệm vụ chính

Sở Y tế cũng xác định 4 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả kế hoạch. Đó là:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp

- Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số.

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dân số.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác dân số.

Các giải pháp trọng tâm

Thực hiện các Kế hoạch trọng điểm: Điều chỉnh mức sinh, kiểm soát mất cân bằng giới tính, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phát triển thể lực và tầm vóc người Hà Nội.

Ngành y tế sẽ tập trung:

- Củng cố, phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tới mọi người dân đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ.

- Củng cố, phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi; các loại hình câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe, giải trí của người cao tuổi; từng bước phát triển mạng lưới chuyên ngành lão khoa trong các cơ sở y tế.

- Triển khai có hiệu quả công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người dân.

- Vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khoẻ trước khi kết hôn; phụ nữ mang thai thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh; trẻ sơ sinh thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh bẩm sinh.

Cùng với đó là triển khai có hiệu quả các đề án, kế hoạch góp phần ổn định quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số như kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh mức sinh; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; kế hoạch phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội; kế hoạch xã hội hóa phương tiện tránh thai và hàng hóa chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số các cấp phù hợp với công tác dân số trong tình hình hiện nay.

Triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trong đó gắn kết yếu tố dân số và phát triển vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội góp phần phát triển Thủ đô nhanh, bền vững.

Các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2030

Kế hoạch của ngành y tế cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2030 là duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), quy mô dân số 9,5 triệu người.

Tỷ số giới tính khi sinh 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi đạt khoảng 22%; tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 15%.

Tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt ít nhất 95%; giải quyết cơ bản tình trạng tảo hôn, không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở các xã xa trung tâm; 90% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh, tật bẩm sinh phổ biến nhất; tối thiểu 95% trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất.

Tuổi thọ bình quân đạt trên 77 tuổi, 100% người cao tuổi được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Chiều cao trung bình người Hà Nội 18 tuổi đối với nam ≥169 cm, nữ ≥ 158 cm.