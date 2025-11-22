Ý nghĩa Hội thi 'Rung chuông vàng' tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sản

Chiều 22/11, tại Trường THPT Đô Lương 3, Sở Y tế Nghệ An phối hợp Trung tâm Y tế Đô Lương tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng" nhằm trang bị kiến thức dân số, giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho học sinh bậc THPT.

Ý nghĩa cuộc thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sản.

Cuộc thi thu hút 100 học sinh tham gia, với nội dung trải rộng từ dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống, đến phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Những câu hỏi về dấu hiệu dậy thì, tác hại mang thai sớm, kỹ năng tự vệ, mất cân bằng giới tính hay đặc điểm dân số địa phương được lồng ghép sinh động, phù hợp với tâm lý lứa tuổi 15 - 18.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại cuộc thi.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, lứa tuổi học sinh THPT rất dễ tổn thương nếu thiếu kiến thức về giới tính, tình bạn - tình yêu và kỹ năng ứng xử. Vì vậy, cuộc thi không chỉ giúp các em nắm kiến thức đúng, mà còn góp phần hình thành thái độ sống tích cực, biết tôn trọng bản thân và bạn bè.

Phần câu hỏi dành cho các bạn cổ động viên tạo không khí hào hứng và tăng tính gắn kết giữa các học sinh.

Cổ động viên nhiệt tình của các bạn chơi.

Xen giữa các vòng thi là phần giao lưu về truyền thống Đoàn, văn hóa - xã hội, tạo không khí hào hứng và tăng tính gắn kết giữa các học sinh.

Kết thúc cuộc thi, học sinh Nguyễn Thị Thùy Trang, lớp 12D1, Trường THPT Đô Lương 3 được trao giải nhất, rung chuông vàng cuộc thi.

Cuộc thi nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống lành mạnh và thái độ tự bảo vệ là cách tốt nhất để bảo vệ thế hệ trẻ. Từ cuộc thi, mỗi học sinh sẽ trở thành "sứ giả sức khỏe", biết lan tỏa hiểu biết về dân số và sức khỏe sinh sản tới bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Kết thúc cuộc thi, học sinh Nguyễn Thị Thùy Trang, lớp 12D1, Trường THPT Đô Lương 3 được trao giải nhất. Năm học này, Thùy Trang cũng vừa đạt giải nhì tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn lớp 12. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao các giải 1 nhì, 4 giải ba, các giải phụ và giải tập thể dành cho đội cổ động xuất sắc.