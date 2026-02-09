Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Tài tử Cổ Thiên Lạc tiết lộ từng suýt mất mạng vì tai nạn Trong buổi quảng bá phim, Cổ Thiên Lạc bất ngờ chia sẻ về tai nạn kinh hoàng từng trải qua thời trẻ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Bom tấn điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) "Tầm Tần ký" mang tham vọng lớn. Chi tiền khủng cho kỹ xảo, tái hiện bầu trời tuổi thơ bằng một diện mạo hoàn toàn mới.

"Tầm Tần ký" xác lập kỷ lục bất ngờ nhất trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) khi liên tục được đón nhận và đánh giá cao ở nhiều quốc gia. Ngay trong ngày công chiếu đầu tiên tại Hồng Kông, bộ phim đã lập nên lịch sử với 1.481 suất chiếu, con số cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) cho một ngày ra mắt. Doanh thu ngày mở màn tại Hồng Kông và Ma Cao đạt 11.299.366 HKD. Tại Trung Quốc đại lục, doanh thu vé đặt trước đã vượt 10 triệu NDT trước ngày công chiếu, đưa phim trở thành quán quân pre-sale mùa Tết. Thành công của phim còn lan rộng ra thị trường quốc tế. Tại Malaysia, phim phá kỷ lục vé đặt trước với hơn 1 triệu RM.

Đến nay, bộ phim tiếp tục ghi nhận sức hút tại phòng vé, đặc biệt là nhóm khán giả gắn bó với nguyên tác. Song, dự án lần này được giới chuyên môn đánh giá là một nỗ lực làm mới thương hiệu, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ lâu năm. Đồng thời mở rộng tiếp cận đến nhóm người xem thuộc nhiều thế hệ, đặc biệt là khán giả yêu thích phim hành động.

Hạng Thiếu Long (do Cổ Thiên Lạc đóng) phong độ sau hơn hai thập kỷ.

Phát hành lần đầu tiên vào năm 2001, "Tầm Tần ký" đã ghi dấu ấn khác biệt trong lòng người yêu phim truyền hình. Series bắt đầu từ câu chuyện của Hạng Thiếu Long, một cảnh sát hiện đại nhận nhiệm vụ quay về thời Chiến Quốc ghi lại khoảnh khắc Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Không may, rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị giữa các nước chư hầu. Trong quá trình tìm cách trở về, anh bị cuốn vào các biến cố lịch sử, hết cách đành đưa Doanh Chính lên ngôi rồi lui về ở ẩn, sinh con trai là Hạng Vũ.

Từ bước đệm thành công đó, "Tầm Tần ký" (2026) chính thức được chuyển thể, phát triển quy mô và kịch tính hơn xưa. Theo chân nhân vật mới là Ken cùng đồng bọn trở về thời nhà Tần để soán ngôi Tần Thủy Hoàng sau khi ra tù do một vụ án oan hơn 20 năm có liên quan đến Hạng Thiếu Long. Một hoàng đế tham vọng như Tần Vương Doanh Chính biết được mưu đồ, quyết không khoan nhượng với kẻ đến từ tương lai làm loạn lịch sử. Trước tình thế cấp bách, Doanh Chính tìm đến Hạng Thiếu Long với mục tiêu chung là bảo vệ ngai vương và sự ổn định của bánh răng lịch sử trước đà chệch hướng.

Nhan sắc của Tuyên Huyên trong vai Ô Đình Phương, Quách Thiện Ni vai Cầm Thanh không có sự khác biệt quá lớn.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của bom tấn nhờ việc quy tụ gần như đầy đủ dàn diễn viên chủ chốt bao gồm Cổ Thiên Lạc với vai Hạng Thiếu Long, Lâm Phong đảm nhận Doanh Chính (Tần Vương). Cùng sự góp mặt của Tuyên Huyên trong vai Ô Đình Phương, Quách Thiện Ni vai Cầm Thanh và Đằng Lệ Danh vai Thiện Nhu. Bên cạnh dàn cast quen thuộc, phim còn giới thiệu nhân vật mới Ken và Hạng Bảo Nhi - Hạng Vũ lúc lớn lần lượt do Miêu Kiều Vỹ và Chu Giám Nhiên thủ vai đã mở ra lát cắt mới cho câu chuyện thêm hấp dẫn, có chiều sâu hơn.

Cổ Thiên Lạc và Lâm Phong tiếp tục tái hợp trong loạt phân đoạn hành động gay cấn, góp phần tạo nên nhịp phim kịch tính, hồi hộp hơn bao giờ hết. Sự lão luyện của cả hai tài tử nằm ở chỗ Cổ Thiên Lạc linh hoạt, có sự thận trọng của lính đặc công hiện đại. Trong khi Lâm Phong thể hiện sự uy lực, dứt khoát trong hành động của một bậc quân vương nắm trong tay là cả thiên hạ. Các cảnh giao tranh trên chiến trường và những màn đối đầu trực diện được đầu tư dàn dựng với chi phí khủng (khoảng hơn 2.000 cảnh VFX). Sự kết hợp giữa yếu tố hành động hiện đại và cổ trang hứa hẹn mang lại trải nghiệm chân thật chưa từng có ở dòng phim này.

Lâm Phong đảm nhận Doanh Chính (Tần Vương) có diễn xuất nổi bật trong lần trở lại này.

Từ một series truyền hình gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả châu Á, Tầm Tần Ký nay trở lại dưới hình hài một dự án bom tấn điện ảnh, ghi nhận thành công rõ nét về doanh thu và mức độ quan tâm tại thị trường quốc tế. Hứa hẹn chinh phục mọi lứa tuổi nhờ cách tiếp cận hiện đại, quy mô sản xuất lớn, đậm chất hành động Hồng Kông trên màn ảnh rộng.

"Tầm Tần ký: Cỗ máy thời gian" chính thức khởi chiếu từ ngày 6/2/2026 tại các rạp trên toàn quốc.