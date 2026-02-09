Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'gây bão' toàn châu Á với siêu phẩm cổ trang Tầm Tần Ký.

Thứ hai, 13:11 09/02/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã làm khán giả toàn châu Á sửng sốt với màn tái xuất trong phim "bom tấn" cổ trang.

Tài tử Cổ Thiên Lạc tiết lộ từng suýt mất mạng vì tai nạnTài tử Cổ Thiên Lạc tiết lộ từng suýt mất mạng vì tai nạn

Trong buổi quảng bá phim, Cổ Thiên Lạc bất ngờ chia sẻ về tai nạn kinh hoàng từng trải qua thời trẻ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Bom tấn điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) "Tầm Tần ký" mang tham vọng lớn. Chi tiền khủng cho kỹ xảo, tái hiện bầu trời tuổi thơ bằng một diện mạo hoàn toàn mới.

"Tầm Tần ký" xác lập kỷ lục bất ngờ nhất trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) khi liên tục được đón nhận và đánh giá cao ở nhiều quốc gia. Ngay trong ngày công chiếu đầu tiên tại Hồng Kông, bộ phim đã lập nên lịch sử với 1.481 suất chiếu, con số cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) cho một ngày ra mắt. Doanh thu ngày mở màn tại Hồng Kông và Ma Cao đạt 11.299.366 HKD. Tại Trung Quốc đại lục, doanh thu vé đặt trước đã vượt 10 triệu NDT trước ngày công chiếu, đưa phim trở thành quán quân pre-sale mùa Tết. Thành công của phim còn lan rộng ra thị trường quốc tế. Tại Malaysia, phim phá kỷ lục vé đặt trước với hơn 1 triệu RM.

Đến nay, bộ phim tiếp tục ghi nhận sức hút tại phòng vé, đặc biệt là nhóm khán giả gắn bó với nguyên tác. Song, dự án lần này được giới chuyên môn đánh giá là một nỗ lực làm mới thương hiệu, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ lâu năm. Đồng thời mở rộng tiếp cận đến nhóm người xem thuộc nhiều thế hệ, đặc biệt là khán giả yêu thích phim hành động.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên khuấy đảo mọt phim châu Á với 'bom tấn' cổ trang - Ảnh 2.

Hạng Thiếu Long (do Cổ Thiên Lạc đóng) phong độ sau hơn hai thập kỷ.

Phát hành lần đầu tiên vào năm 2001, "Tầm Tần ký" đã ghi dấu ấn khác biệt trong lòng người yêu phim truyền hình. Series bắt đầu từ câu chuyện của Hạng Thiếu Long, một cảnh sát hiện đại nhận nhiệm vụ quay về thời Chiến Quốc ghi lại khoảnh khắc Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Không may, rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị giữa các nước chư hầu. Trong quá trình tìm cách trở về, anh bị cuốn vào các biến cố lịch sử, hết cách đành đưa Doanh Chính lên ngôi rồi lui về ở ẩn, sinh con trai là Hạng Vũ.

Từ bước đệm thành công đó, "Tầm Tần ký" (2026) chính thức được chuyển thể, phát triển quy mô và kịch tính hơn xưa. Theo chân nhân vật mới là Ken cùng đồng bọn trở về thời nhà Tần để soán ngôi Tần Thủy Hoàng sau khi ra tù do một vụ án oan hơn 20 năm có liên quan đến Hạng Thiếu Long. Một hoàng đế tham vọng như Tần Vương Doanh Chính biết được mưu đồ, quyết không khoan nhượng với kẻ đến từ tương lai làm loạn lịch sử. Trước tình thế cấp bách, Doanh Chính tìm đến Hạng Thiếu Long với mục tiêu chung là bảo vệ ngai vương và sự ổn định của bánh răng lịch sử trước đà chệch hướng.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên khuấy đảo mọt phim châu Á với 'bom tấn' cổ trang - Ảnh 3.

Nhan sắc của Tuyên Huyên trong vai Ô Đình Phương, Quách Thiện Ni vai Cầm Thanh không có sự khác biệt quá lớn.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của bom tấn nhờ việc quy tụ gần như đầy đủ dàn diễn viên chủ chốt bao gồm Cổ Thiên Lạc với vai Hạng Thiếu Long, Lâm Phong đảm nhận Doanh Chính (Tần Vương). Cùng sự góp mặt của Tuyên Huyên trong vai Ô Đình Phương, Quách Thiện Ni vai Cầm Thanh và Đằng Lệ Danh vai Thiện Nhu. Bên cạnh dàn cast quen thuộc, phim còn giới thiệu nhân vật mới Ken và Hạng Bảo Nhi - Hạng Vũ lúc lớn lần lượt do Miêu Kiều Vỹ và Chu Giám Nhiên thủ vai đã mở ra lát cắt mới cho câu chuyện thêm hấp dẫn, có chiều sâu hơn.

Cổ Thiên Lạc và Lâm Phong tiếp tục tái hợp trong loạt phân đoạn hành động gay cấn, góp phần tạo nên nhịp phim kịch tính, hồi hộp hơn bao giờ hết. Sự lão luyện của cả hai tài tử nằm ở chỗ Cổ Thiên Lạc linh hoạt, có sự thận trọng của lính đặc công hiện đại. Trong khi Lâm Phong thể hiện sự uy lực, dứt khoát trong hành động của một bậc quân vương nắm trong tay là cả thiên hạ. Các cảnh giao tranh trên chiến trường và những màn đối đầu trực diện được đầu tư dàn dựng với chi phí khủng (khoảng hơn 2.000 cảnh VFX). Sự kết hợp giữa yếu tố hành động hiện đại và cổ trang hứa hẹn mang lại trải nghiệm chân thật chưa từng có ở dòng phim này.

Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên khuấy đảo mọt phim châu Á với 'bom tấn' cổ trang - Ảnh 4.

Lâm Phong đảm nhận Doanh Chính (Tần Vương) có diễn xuất nổi bật trong lần trở lại này.

Từ một series truyền hình gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả châu Á, Tầm Tần Ký nay trở lại dưới hình hài một dự án bom tấn điện ảnh, ghi nhận thành công rõ nét về doanh thu và mức độ quan tâm tại thị trường quốc tế. Hứa hẹn chinh phục mọi lứa tuổi nhờ cách tiếp cận hiện đại, quy mô sản xuất lớn, đậm chất hành động Hồng Kông trên màn ảnh rộng.

"Tầm Tần ký: Cỗ máy thời gian" chính thức khởi chiếu từ ngày 6/2/2026 tại các rạp trên toàn quốc.

54 tuổi, làn da của Tuyên Huyên căng mịn nhờ mẹo chăm sóc từ trong ra ngoài54 tuổi, làn da của Tuyên Huyên căng mịn nhờ mẹo chăm sóc từ trong ra ngoài

GĐXH - Làn da của Tuyên Huyên ở tuổi 54 vẫn căng bóng, hồng hào nhờ chú trọng chăm sóc từ trong ra ngoài thông qua ăn uống, skincare.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Dù được bố và các anh chị khuyên sau thời gian ở cùng nhà, nhưng bé Nhi vẫn quyết chờ bác ra đón về Đắk Lắk.

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.

Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim Tết của Trấn Thành chiếu đúng mùng Một Tết Nguyên đán có tên "Thỏ Ơi!!" mới đây ra tung ra nhiều hint gây chú ý. Trong đó có một tình huống hấp dẫn từ nhân vật do Văn Mai Hương thủ diễn.

'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - "Tết với đồng bào 2026" với chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân” nhìn lại một năm đổi thay, hòa quyện mùa xuân bản làng và đất nước. Chương trình sẽ phát sóng lúc 07h00 và 08h00 ngày mùng 1 Tết trên VTV1 và VTV5.

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Lam Anh bất ngờ gọi điện cho Minh Kiên sau khi nhận được tin nhắn xin lỗi, cả hai dường như đã bắt được "tín hiệu" của nhau.

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Thành không chỉ nói chuyện được với chó Coddy mà còn nhìn thấy khoảng thời gian sống còn lại của một con người.

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháy

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháy

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Tình cờ nghe thấy tiếng hô hoán có cháy tàu, Trung tá Minh Kiên nhanh chóng chạy tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Xem nhiều

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chủ nhà trọ đã cho Thành xem camera ghi lại cảnh Chiến đã giúp Minh Anh dọn đồ đi, cả hai còn ôm ấp nhau.

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc
Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương lai

Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương lai

Xem - nghe - đọc
Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Xem - nghe - đọc
Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top