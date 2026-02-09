Bé Nhi vẫn quyết vào Đắk Lắk sống với bác

Trong trích đoạn giới thiệu tập 31 "Gia đình trái dấu", trong bữa cơm có đông đủ các thành viên gia đình, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) thông báo khoảng 2 ngày nữa bác Thanh - bác ruột của Nhi từ Đắk Lắk ra đón bé Nhi vào đó sống theo mong muốn của bé. Bà Ánh cho biết, thời gian bé Nhi ở đây, cả nhà đều rất vui nên gặng hỏi: "Nhi có muốn ở lại đây không?".

Dương (Quỳnh Trang) động viên em rằng cho dù em ở đâu thì tình cảm mọi người trong gia đình dành cho em cũng không thay đổi nên "nếu em muốn ở lại thì em cứ nói". Cuối cùng, Nhi vẫn quyết định: "Cháu muốn vào Đắk Lắk".

Bé Nhi vẫn quyết định đi cùng bác vào Đắk Lắk sống. Ảnh VTV

Tuấn (Thái Vũ) vẫn tìm cách xin lỗi, làm lành với Dương sau khi lỡ nói lời chia tay vì nghĩ tình yêu cản đường du học của Dương. Tuy nhiên, để Dương tha thứ không phải là điều dễ dàng.

Tuấn tình cờ thấy Dương đang trao đổi việc học tập cùng một cậu bạn, anh lại nổi cơn ghen. Tuấn hằm hằm bước tới, tuyên bố Dương là bạn gái mình và kéo cô đi mặc cô nàng chống cự.

Tuấn ghen khi thấy Dương đang ngồi trao đổi với bạn học. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, từ khi có bầu, Vân (Thuỳ Dương) không chỉ nhận được sự quan tâm và yêu thương từ Đức (Thừa Tuấn Anh), từ bố Thăng, từ mẹ chồng tương lai, mà còn từ ông nội và chú của Đức.

Theo mệnh lệnh từ ông nội, chú Hoàng mang theo rất nhiều rau, trứng - thực phẩm sạch đến nhà Vân, khiến Vân xúc động và hạnh phúc.

Vân nhận rất nhiều rau, hoa quả từ ông nội và chú của Đức. Ảnh VTV

Tập 31 phim "Gia đình trái dấu" phát sóng lúc 20h ngày 9/2 trên VTV3.

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có những trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi có một bạn diễn đặc biệt - chú chó Coddy.

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng GĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.



