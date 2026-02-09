Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Không giới hạn", thấy cô gái bị kẻ xấu làm phiền ở bến xe, Thọ ra mặt bảo vệ. Hai bên đã xảy ra xô xát nhưng Lợi (Tô Dũng) đã có mặt kịp thời để ngăn cản đàn em của mình.

Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi cho đến khi tên này nói lời mỉa mai anh em dân quân tự vệ nên có lẽ sự việc sẽ chưa thể dừng lại ở đó.

Lợi can ngăn vụ xô xát nhưng lại nhận về những lời lẽ mỉa mai. Ảnh VTV

Trở về nhà, Lợi thấy mẹ ăn uống không cẩn thận nên cằn nhằn, muốn bà chăm sóc bản thân tử tế hơn. Nhưng cách nói chuyện cộc cằn của Lợi khiến bà cũng thấy khó chịu: "Nói chuyện với mày chán lắm".

Lợi càu nhàu khiến mẹ tỏ ra thất vọng. Ảnh VTV

Chưa dừng lại ở việc càu nhàu, thấy mẹ lo lắng cho Trung tá Kiên nên Lợi khó chịu lắm. Lợi cho rằng những việc quan tâm, chăm sóc của mẹ cho Kiên đều hoàn toàn vô nghĩa.

“Mẹ chả quan tâm đến sức khỏe của mình mà cứ đi lo cho người ở đâu đâu ấy... Sức khỏe của mẹ mới quan trọng, mẹ không phải lao tâm khổ tứ vì bố con thằng nào hết. Mà chắc gì thuốc mẹ đưa người ta đã dùng. Quả đấy về đơn vị là xuống quân y ngay, thuốc thang đàng hoàng, khoa học chứ cần gì mấy thứ vỏ cây, rễ cây của mẹ”, Lợi tức giận nói.

Đang nói chuyện qua điện thoại, Lợi đã bị một nhóm người chặn đánh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, vì mâu thuẫn cá nhân nên trong lúc nói chuyện điện thoại ở nơi đồng không vắng vẻ, Lợi đã bị một nhóm người chặn đánh hội đồng.

Tập 6 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 9/2 trên VTV1.

