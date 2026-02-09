Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lợi (Tô Dũng) bị hai kẻ lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng

Thứ hai, 11:41 09/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ vì can ngăn vụ xô xát mà khi đang nói chuyện với đồng đội thì Lợi bị hai kẻ lạ mặt bất ngờ tấn công.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Không giới hạn", thấy cô gái bị kẻ xấu làm phiền ở bến xe, Thọ ra mặt bảo vệ. Hai bên đã xảy ra xô xát nhưng Lợi (Tô Dũng) đã có mặt kịp thời để ngăn cản đàn em của mình. 

Mọi chuyện tưởng đã êm xuôi cho đến khi tên này nói lời mỉa mai anh em dân quân tự vệ nên có lẽ sự việc sẽ chưa thể dừng lại ở đó. 

Không giới hạn tập 6: Lợi đối mặt nguy hiểm từ kẻ biến thái - Ảnh 1.

Lợi can ngăn vụ xô xát nhưng lại nhận về những lời lẽ mỉa mai. Ảnh VTV

Trở về nhà, Lợi thấy mẹ ăn uống không cẩn thận nên cằn nhằn, muốn bà chăm sóc bản thân tử tế hơn. Nhưng cách nói chuyện cộc cằn của Lợi khiến bà cũng thấy khó chịu: "Nói chuyện với mày chán lắm".

Không giới hạn tập 6: Lợi đối mặt nguy hiểm từ kẻ biến thái - Ảnh 5.

Lợi càu nhàu khiến mẹ tỏ ra thất vọng. Ảnh VTV

Chưa dừng lại ở việc càu nhàu, thấy mẹ lo lắng cho Trung tá Kiên nên Lợi khó chịu lắm. Lợi cho rằng những việc quan tâm, chăm sóc của mẹ cho Kiên đều hoàn toàn vô nghĩa. 

“Mẹ chả quan tâm đến sức khỏe của mình mà cứ đi lo cho người ở đâu đâu ấy... Sức khỏe của mẹ mới quan trọng, mẹ không phải lao tâm khổ tứ vì bố con thằng nào hết. Mà chắc gì thuốc mẹ đưa người ta đã dùng. Quả đấy về đơn vị là xuống quân y ngay, thuốc thang đàng hoàng, khoa học chứ cần gì mấy thứ vỏ cây, rễ cây của mẹ”, Lợi tức giận nói.

Lợi (Tô Dũng) bị nhóm lạ mặt chặn đánh giữa cánh đồng - Ảnh 3.

Không giới hạn tập 6: Lợi đối mặt nguy hiểm từ kẻ biến thái - Ảnh 7.

Đang nói chuyện qua điện thoại, Lợi đã bị một nhóm người chặn đánh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, vì mâu thuẫn cá nhân nên trong lúc nói chuyện điện thoại ở nơi đồng không vắng vẻ, Lợi đã bị một nhóm người chặn đánh hội đồng. 

Tập 6 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 9/2 trên VTV1.

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệtThanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có những trải nghiệm thú vị trong sự nghiệp diễn xuất của mình khi có một bạn diễn đặc biệt - chú chó Coddy.

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãiHồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

GĐXH - Sự trở lại của Hồng Đăng trong phim "Đồng hồ đếm ngược" không như những gì khán giả kỳ vọng, bởi vai diễn này vừa xuất hiện đã khiến khán giả tranh cãi.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Thanh Sơn tiết lộ chuyện lo ăn và tắm cho bạn diễn đặc biệt

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' diễn xuất và hát nhạc phim ra rạp sau Tết

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' diễn xuất và hát nhạc phim ra rạp sau Tết

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Cùng chuyên mục

Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Phim Tết của Trấn Thành: Văn Mai Hương bị tổn thương sâu sắc vì bị 'bạn thân' xúi chia tay

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Phim Tết của Trấn Thành chiếu đúng mùng Một Tết Nguyên đán có tên "Thỏ Ơi!!" mới đây ra tung ra nhiều hint gây chú ý. Trong đó có một tình huống hấp dẫn từ nhân vật do Văn Mai Hương thủ diễn.

'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

'Tết với đồng bào 2026': Hành trình mùa xuân từ đỉnh núi đến đại lộ phát triển

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - "Tết với đồng bào 2026" với chủ đề “Từ đỉnh núi đến đại lộ mùa xuân” nhìn lại một năm đổi thay, hòa quyện mùa xuân bản làng và đất nước. Chương trình sẽ phát sóng lúc 07h00 và 08h00 ngày mùng 1 Tết trên VTV1 và VTV5.

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Trung tá Minh Kiên nhận ra con gái Thượng tướng là người được đồng đội mai mối

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Lam Anh bất ngờ gọi điện cho Minh Kiên sau khi nhận được tin nhắn xin lỗi, cả hai dường như đã bắt được "tín hiệu" của nhau.

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Thành có siêu năng lực và quyết tâm hoán đổi tuổi thọ với mẹ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Thành không chỉ nói chuyện được với chó Coddy mà còn nhìn thấy khoảng thời gian sống còn lại của một con người.

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiên

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháy

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháy

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Tình cờ nghe thấy tiếng hô hoán có cháy tàu, Trung tá Minh Kiên nhanh chóng chạy tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Chủ nhà trọ đã cho Thành xem camera ghi lại cảnh Chiến đã giúp Minh Anh dọn đồ đi, cả hai còn ôm ấp nhau.

Cứu hộ thuyền cháy, Lợi đã hiểu hơn về Trung tá Minh Kiên

Cứu hộ thuyền cháy, Lợi đã hiểu hơn về Trung tá Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Lợi cùng đội dân quân tự vệ xã gấp rút chuẩn bị xử lý một vụ cháy tàu du lịch, Trung tá Minh Kiên cũng có mặt và chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn.

Xem nhiều

'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lần thứ 2 nên duyên cùng nhau trong một dự án điện ảnh. Ở lần xuất hiện này, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng sẽ có "cuộc gặp định mệnh" cùng chàng trai miền Tây.

Trung tá Minh Kiên phũ phàng từ chối tình cảm của con gái Thượng tướng

Trung tá Minh Kiên phũ phàng từ chối tình cảm của con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc
Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'

Xem - nghe - đọc
Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương lai

Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương lai

Xem - nghe - đọc
Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top