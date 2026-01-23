Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ
GĐXH - Con cái thành đạt nhưng cha mẹ lại cô đơn trong những năm tháng cuối đời, nghịch lý này đang ngày càng phổ biến khiến không ít bậc sinh thành chỉ biết thở dài cay đắng.
Khi cha mẹ dành cả đời để đầu tư cho con cái "bay xa"
Một đoạn video từng gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc ghi lại hình ảnh hai cụ già gần 80 tuổi sống lặng lẽ trong viện dưỡng lão, không có con cái bên cạnh.
Cả cuộc đời, ông bà miệt mài làm việc, chắt chiu từng đồng để nuôi hai con gái ăn học đàng hoàng, thậm chí đầu tư cho con cái ra nước ngoài du học với hy vọng tương lai các con tươi sáng hơn.
Thế nhưng, khi con cái đã công thành danh toại, cha mẹ lại trở thành những người bị bỏ lại phía sau.
Con gái lớn mở doanh nghiệp, bận rộn với công việc, hiếm khi về thăm nhà. Con gái út sau khi du học thì ở lại nước ngoài làm việc, lập gia đình, sinh con, nhiều năm mới về quê một lần.
Tuổi cao sức yếu, không ai ở bên chăm sóc, hai ông bà đành nương nhờ viện dưỡng lão.
Khi được hỏi nếu có thể lựa chọn lại, họ có còn cho con cái ra nước ngoài học tập hay không, câu trả lời của người cha khiến nhiều người lặng đi: "Có lẽ là không. Có con cái ở bên vẫn tốt hơn".
Con cái càng thành đạt, cha mẹ càng dễ cô đơn
Khi còn nhỏ, hầu hết cha mẹ đều mong con cái học giỏi, có tương lai rộng mở, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để con "bay cao, bay xa".
Họ tin rằng chỉ cần con cái thành công thì tuổi già của mình sẽ được an yên. Nhưng thực tế lại phơi bày một nghịch lý đau lòng: con cái càng xuất sắc, cha mẹ lại càng dễ rơi vào cô đơn.
Những người trẻ có năng lực thường rời quê hương để lên thành phố lớn hoặc ra nước ngoài lập nghiệp.
Một vùng quê nhỏ bé không đủ không gian cho khát vọng của họ, và tình cảm gia đình, dù sâu nặng đến đâu, cũng khó níu chân con cái ở lại.
Không ít người thẳng thắn thừa nhận rằng, con cái càng có triển vọng thì cha mẹ càng dễ sống trong cảnh hiu quạnh khi về già.
Tuổi già chông chênh khi con cái ở quá xa
Bà Mẫn Mẫn, 65 tuổi, sống tại Cáp Nhĩ Tân, đã một mình chăm sóc người chồng liệt giường suốt 5 năm.
Bà không thể quên đêm định mệnh khi chồng bất ngờ ngã khỏi giường lúc 2 giờ sáng, lên cơn co giật và từ đó nằm liệt hoàn toàn.
Trong cơn tuyệt vọng, bà gọi điện cầu cứu gần 20 người nhưng không ai kịp đến. Bạn bè, người thân đều đã ngủ say, còn con cái thì ở cách nhà hơn 500km.
Cuối cùng, bà chỉ biết bất lực chờ xe cấp cứu, bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu chồng.
Câu chuyện của bà khiến nhiều người giật mình. Người ta từng tin rằng chỉ cần con cái học giỏi, vào đại học lớn, có bằng cấp cao, làm việc ở thành phố phát triển thì cha mẹ sẽ có tuổi già hạnh phúc.
Nhưng trên thực tế, phần lớn con cái sẽ chọn ở lại nơi có nhiều cơ hội hơn cho sự nghiệp, dù điều đó đồng nghĩa với việc xa gia đình.
Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn
Khoảng cách địa lý giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa, trong khi cha mẹ lại già đi rất nhanh. Đây chính là thử thách lớn nhất mà nhiều gia đình hiện đại đang phải đối mặt.
Theo khảo sát của Youth Magazine PRO, số gia đình có người già sống neo đơn ngày càng gia tăng.
Nhiều người cho biết nếu sinh con cái ở tuổi 25 thì đến khoảng ngoài 40, họ đã bắt đầu bước vào cảm giác cô đơn khi con trưởng thành và rời xa vòng tay gia đình.
Thế hệ cũ từng tin rằng nuôi con cái là để nương tựa lúc về già, nên dồn hết tâm sức để con được hơn người. Nhưng khi tuổi già ập đến, họ vừa tự hào vì con thành đạt, vừa chua xót vì không có con cái ở bên.
Cha mẹ có đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái?
Không thể nói rằng con cái ngày nay vô tâm hay bất hiếu. Áp lực công việc, chi phí sinh hoạt, cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều người trẻ buộc phải ưu tiên sự nghiệp.
Không ít con cái thương cha mẹ nhưng không đủ điều kiện để ở gần và chăm sóc thường xuyên.
Một phần nguyên nhân đến từ chính kỳ vọng của cha mẹ. Khi con còn nhỏ, cha mẹ mong con học giỏi, đứng đầu lớp.
Khi con ra trường, họ lại mong con có công việc tốt, thu nhập cao, liên tục nhắc con cái tập trung cho sự nghiệp và "đừng lo cho bố mẹ". Chính những kỳ vọng ấy vô tình đẩy con cái ngày càng xa gia đình.
Chỉ đến khi bệnh tật, tuổi già tìm đến, nhiều người mới nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là con cái giỏi giang đến đâu, mà là một người con hiếu thảo, biết quan tâm và sẵn sàng ở bên khi cha mẹ cần.
Đừng trông cậy hoàn toàn và cũng đừng oán trách con cái
Có lẽ, điều quan trọng nhất là cha mẹ không nên đặt toàn bộ hy vọng tuổi già lên con cái, và con cái cũng không nên bị buộc gánh những trách nhiệm vượt quá khả năng của mình.
Mỗi người có một quỹ đạo cuộc đời riêng, mỗi thế hệ có cách sống khác nhau.
Khi khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn, thay vì trách móc hay hối tiếc, điều cần thiết hơn là học cách điều chỉnh tâm lý và chấp nhận thực tế.
Bởi không phải con cái nào thành công cũng có thể ở bên cha mẹ, và không phải sự xa cách nào cũng đồng nghĩa với bất hiếu.
Theo Toutiao
Câu chuyện trên tàu điện ngầm khiến tôi nhận ra khoảng cách giáo dục giữa các gia đìnhNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hai cha con trên tàu điện ngầm, tôi chợt hiểu ra một điều: cha mẹ thực sự có thể thay đổi vạch xuất phát của con cái.
Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minhNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.
3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốtNuôi dạy con - 3 ngày trước
GĐXH - Trẻ sinh ra vốn tò mò, lanh lợi và tràn đầy năng lượng khám phá. Thế nhưng, nhiều hành vi tưởng như “vì tốt cho con” của người lớn lại đang âm thầm dập tắt ngọn lửa ấy. Bài viết chỉ ra 3 sai lầm phổ biến và cách đơn giản để cha mẹ giữ gìn “linh khí” cho con trong những năm đầu đời.
45 lời mời sinh nhật con, 0 người đến: Sự thật phía sau khiến mẹ lặng ngườiNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Mời 45 bạn cùng lớp đến dự sinh nhật nhưng không một ai xuất hiện, cậu bé 10 tuổi khiến mẹ bàng hoàng khi biết nguyên nhân thật sự.
'Con yêu bố hay mẹ hơn?': Hãy dừng ngay câu hỏi này, hậu quả nguy hiểm thực sự ở phía sauNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Những câu hỏi mang tính "so sánh tình cảm" không chỉ làm tổn thương trẻ mà còn phản ánh sự thiếu hụt cảm xúc của người lớn. Hãy dừng việc bắt trẻ phải chọn. Nỗi lo sợ làm mất lòng người thân sẽ khiến nhiều trẻ lo âu, đánh mất cảm giác an toàn thậm chí trầm cảm.
Nuôi dạy con bằng bản năng, cha mẹ dễ mắc 3 lỗi nguy hiểmNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Theo các nghiên cứu tâm lý học hiện đại, những phong cách nuôi dạy con quá cực đoan, dù xuất phát từ ý tốt, vẫn có thể để lại hậu quả sâu sắc về cảm xúc, hành vi và nhân cách.
Trẻ nên ngủ cùng mẹ hay ngủ riêng để rèn tính độc lập?: Ảnh hưởng đến não bộ và những điều cha mẹ cần biếtNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Việc trẻ ngủ cùng cha mẹ không chỉ là thói quen sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của não bộ và khả năng quản lý cảm xúc của trẻ trong tương lai.
Một hành động của trẻ khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là EQ cao, thực chất chỉ là 'khôn vặt'Nuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Trong các buổi họp phụ huynh hay những cuộc trò chuyện thường ngày, không khó để nghe thấy những lời khen đầy tự hào: “Con tôi EQ cao lắm, biết nói lời dễ nghe, biết làm vừa lòng người lớn”.
Khi con nổi loạn, mất kiểm soát: 5 câu nói 'thần kỳ' giúp xoa dịu trẻ và quy tắc S.T.O.P dành cho cha mẹNuôi dạy con - 2 tuần trước
GĐXH - Nhiều cha mẹ cảm thấy phát điên, mất bình tĩnh khi đối diện với đứa trẻ tức giận, bức xúc hoặc nổi loạn. Hãy nằm lòng 5 câu "thần chú" và quy tắc "S.T.O.P" này để nuôi con trưởng thành.
Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quángNuôi dạy con - 3 tuần trước
GĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?Nuôi dạy con
Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...