Con cái công thành danh toại, cha mẹ phải vào viện dưỡng lão trong lặng lẽ

Khi cha mẹ dành cả đời để đầu tư cho con cái "bay xa"

Một đoạn video từng gây xôn xao cộng đồng mạng Trung Quốc ghi lại hình ảnh hai cụ già gần 80 tuổi sống lặng lẽ trong viện dưỡng lão, không có con cái bên cạnh.

Cả cuộc đời, ông bà miệt mài làm việc, chắt chiu từng đồng để nuôi hai con gái ăn học đàng hoàng, thậm chí đầu tư cho con cái ra nước ngoài du học với hy vọng tương lai các con tươi sáng hơn.

Thế nhưng, khi con cái đã công thành danh toại, cha mẹ lại trở thành những người bị bỏ lại phía sau.

Con gái lớn mở doanh nghiệp, bận rộn với công việc, hiếm khi về thăm nhà. Con gái út sau khi du học thì ở lại nước ngoài làm việc, lập gia đình, sinh con, nhiều năm mới về quê một lần.

Tuổi cao sức yếu, không ai ở bên chăm sóc, hai ông bà đành nương nhờ viện dưỡng lão.

Khi được hỏi nếu có thể lựa chọn lại, họ có còn cho con cái ra nước ngoài học tập hay không, câu trả lời của người cha khiến nhiều người lặng đi: "Có lẽ là không. Có con cái ở bên vẫn tốt hơn".

Không ít người thẳng thắn thừa nhận rằng, con cái càng có triển vọng thì cha mẹ càng dễ sống trong cảnh hiu quạnh khi về già. Ảnh minh họa

Con cái càng thành đạt, cha mẹ càng dễ cô đơn

Khi còn nhỏ, hầu hết cha mẹ đều mong con cái học giỏi, có tương lai rộng mở, sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ để con "bay cao, bay xa".

Họ tin rằng chỉ cần con cái thành công thì tuổi già của mình sẽ được an yên. Nhưng thực tế lại phơi bày một nghịch lý đau lòng: con cái càng xuất sắc, cha mẹ lại càng dễ rơi vào cô đơn.

Những người trẻ có năng lực thường rời quê hương để lên thành phố lớn hoặc ra nước ngoài lập nghiệp.

Một vùng quê nhỏ bé không đủ không gian cho khát vọng của họ, và tình cảm gia đình, dù sâu nặng đến đâu, cũng khó níu chân con cái ở lại.

Không ít người thẳng thắn thừa nhận rằng, con cái càng có triển vọng thì cha mẹ càng dễ sống trong cảnh hiu quạnh khi về già.

Tuổi già chông chênh khi con cái ở quá xa

Bà Mẫn Mẫn, 65 tuổi, sống tại Cáp Nhĩ Tân, đã một mình chăm sóc người chồng liệt giường suốt 5 năm.

Bà không thể quên đêm định mệnh khi chồng bất ngờ ngã khỏi giường lúc 2 giờ sáng, lên cơn co giật và từ đó nằm liệt hoàn toàn.

Trong cơn tuyệt vọng, bà gọi điện cầu cứu gần 20 người nhưng không ai kịp đến. Bạn bè, người thân đều đã ngủ say, còn con cái thì ở cách nhà hơn 500km.

Cuối cùng, bà chỉ biết bất lực chờ xe cấp cứu, bỏ lỡ thời điểm vàng để cứu chồng.

Câu chuyện của bà khiến nhiều người giật mình. Người ta từng tin rằng chỉ cần con cái học giỏi, vào đại học lớn, có bằng cấp cao, làm việc ở thành phố phát triển thì cha mẹ sẽ có tuổi già hạnh phúc.

Nhưng trên thực tế, phần lớn con cái sẽ chọn ở lại nơi có nhiều cơ hội hơn cho sự nghiệp, dù điều đó đồng nghĩa với việc xa gia đình.

Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn

Khoảng cách địa lý giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa, trong khi cha mẹ lại già đi rất nhanh. Đây chính là thử thách lớn nhất mà nhiều gia đình hiện đại đang phải đối mặt.

Theo khảo sát của Youth Magazine PRO, số gia đình có người già sống neo đơn ngày càng gia tăng.

Nhiều người cho biết nếu sinh con cái ở tuổi 25 thì đến khoảng ngoài 40, họ đã bắt đầu bước vào cảm giác cô đơn khi con trưởng thành và rời xa vòng tay gia đình.

Thế hệ cũ từng tin rằng nuôi con cái là để nương tựa lúc về già, nên dồn hết tâm sức để con được hơn người. Nhưng khi tuổi già ập đến, họ vừa tự hào vì con thành đạt, vừa chua xót vì không có con cái ở bên.

Cha mẹ có đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái?

Không thể nói rằng con cái ngày nay vô tâm hay bất hiếu. Áp lực công việc, chi phí sinh hoạt, cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều người trẻ buộc phải ưu tiên sự nghiệp.

Không ít con cái thương cha mẹ nhưng không đủ điều kiện để ở gần và chăm sóc thường xuyên.

Một phần nguyên nhân đến từ chính kỳ vọng của cha mẹ. Khi con còn nhỏ, cha mẹ mong con học giỏi, đứng đầu lớp.

Khi con ra trường, họ lại mong con có công việc tốt, thu nhập cao, liên tục nhắc con cái tập trung cho sự nghiệp và "đừng lo cho bố mẹ". Chính những kỳ vọng ấy vô tình đẩy con cái ngày càng xa gia đình.

Chỉ đến khi bệnh tật, tuổi già tìm đến, nhiều người mới nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là con cái giỏi giang đến đâu, mà là một người con hiếu thảo, biết quan tâm và sẵn sàng ở bên khi cha mẹ cần.

Đừng trông cậy hoàn toàn và cũng đừng oán trách con cái

Có lẽ, điều quan trọng nhất là cha mẹ không nên đặt toàn bộ hy vọng tuổi già lên con cái, và con cái cũng không nên bị buộc gánh những trách nhiệm vượt quá khả năng của mình.

Mỗi người có một quỹ đạo cuộc đời riêng, mỗi thế hệ có cách sống khác nhau.

Khi khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn, thay vì trách móc hay hối tiếc, điều cần thiết hơn là học cách điều chỉnh tâm lý và chấp nhận thực tế.

Bởi không phải con cái nào thành công cũng có thể ở bên cha mẹ, và không phải sự xa cách nào cũng đồng nghĩa với bất hiếu.

Theo Toutiao