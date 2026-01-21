Đi họp lớp 40 năm, bố chồng mang về một chiếc vòng vàng khiến mẹ chồng nghẹn đắng
GĐXH - Chỉ một buổi họp lớp tưởng như vô hại, bố chồng tôi đã vô tình khiến cả gia đình trải qua một bài học đắt giá về sĩ diện, tiền bạc và cách ứng xử khi tuổi đã xế chiều.
Niềm háo hức trước buổi họp lớp sau 40 năm ra trường
Vài ngày trước, bố chồng tôi, ông Trần, nhận được cuộc gọi từ một người bạn học cũ, mời tham dự buổi họp lớp nhân dịp kỷ niệm 40 năm tốt nghiệp.
Dù đã ngoài 60 tuổi, ông vẫn háo hức ra mặt.
Ngay từ chiều, ông đi cắt tóc, là phẳng bộ vest đã lâu không mặc, đứng trước gương chỉnh trang từng chút rồi quay sang hỏi mẹ chồng tôi nên mang đôi giày nào cho "lịch sự mà trẻ trung".
Nhìn ông chuẩn bị cho buổi họp lớp, tôi thấy ánh mắt ông sáng lên như một người sắp được trở lại thời tuổi trẻ.
Bố chồng tôi từng nói, với ông, họp lớp không đơn thuần là gặp bạn bè, mà là một lần "trở về", nơi người ta tạm quên gánh nặng đời sống, chỉ còn ký ức của những năm tháng sinh viên nghèo nhưng đầy mơ ước.
Điều bất thường sau khi buổi họp lớp kết thúc
Chiều hôm đó, ông rời nhà sớm, tay cầm theo một hộp quà nhỏ. Khi mẹ chồng tôi hỏi, ông chỉ cười: "Đi họp lớp, không thể tay không được".
Khoảng hơn 9 giờ tối, bố chồng trở về. Không còn vẻ hồ hởi như lúc đi, ông trầm ngâm lạ thường, lặng lẽ bước vào phòng, tay ôm theo một chiếc túi giấy màu đỏ sẫm.
Khi mẹ chồng hỏi buổi họp lớp có vui không, ông chỉ ậm ừ rồi né tránh ánh mắt.
Sự im lặng sau buổi họp lớp ấy khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Chiếc vòng vàng và con số khiến cả nhà choáng váng
Sáng hôm sau, khi bố chồng ra ngoài mua đồ ăn, tôi vô tình đi ngang phòng và thấy chiếc túi đỏ từ buổi họp lớp vẫn đặt trên bàn. Tò mò, tôi liếc nhìn vào trong.
Một chiếc vòng vàng sáng loáng, đính đá lấp lánh nằm gọn trong hộp. Kèm theo là giấy chứng nhận với mức giá 28.000 tệ, tương đương gần 100 triệu đồng.
Khi mẹ chồng tôi phát hiện, bà ngồi phịch xuống ghế, lặng người hồi lâu rồi thốt lên: "Chỉ vì một buổi họp lớp mà ông ấy dám tiêu hết tiền dưỡng già sao?"
Tối hôm đó, khi bố chồng về nhà, tôi nhẹ nhàng hỏi thẳng về chiếc vòng mua sau buổi họp lớp. Ông thừa nhận tất cả.
Ông nói rằng trong buổi họp lớp, hầu như ai cũng có một món đồ đắt tiền làm kỷ niệm. Có người khoe thành đạt, có người đeo vàng bạc lấp lánh.
Ông không muốn mình trở nên "lép vế" trước bạn bè cũ. Thậm chí, thầy giáo năm xưa còn khuyên rằng ai có điều kiện thì nên mua một chiếc vòng làm dấu mốc sau 40 năm gặp lại.
Chỉ vì một buổi họp lớp, bố chồng tôi đã để sĩ diện dẫn lối cho một quyết định tài chính thiếu tỉnh táo.
Cuốn sổ tiết kiệm và khoảnh khắc bố chồng "đứng hình"
Tôi mở ngăn kéo, lấy cuốn sổ tiết kiệm mà cả gia đình cùng góp mỗi tháng, đặt trước mặt ông. Con số còn lại trong sổ đúng bằng số tiền ông bỏ ra sau buổi họp lớp.
Tôi chỉ nói nhẹ nhàng: "Bố à, nếu con không kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, có lẽ sau buổi họp lớp ấy, số tiền này đã không còn".
Bố chồng tôi đơ người. Mẹ chồng lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Không ai trách móc, nhưng sự xấu hổ hiện rõ trong ánh mắt ông.
Tối hôm đó, tôi kể cho ông nghe những câu chuyện về người lớn tuổi mang nợ chỉ vì tiêu tiền theo cảm xúc sau các dịp họp lớp, liên hoan hay gặp gỡ bạn bè cũ.
Họ nghĩ mình "xứng đáng được hưởng", nhưng quên rằng thu nhập đã không còn ổn định.
Tôi nói với ông rằng, họp lớp không phải là nơi để chứng minh ai giàu hơn ai. Người thật sự quý trọng ông sẽ nhớ những kỷ niệm xưa, chứ không phải giá trị của món đồ mang về sau buổi gặp gỡ.
Sau buổi họp lớp, bố chồng học lại cách tiêu tiền
Hôm sau, bố chồng tôi mang chiếc vòng quay lại tiệm để hỏi hoàn tiền. Dù bị trừ phí, ông vẫn lấy lại được phần lớn số tiền đã bỏ ra vì buổi họp lớp ấy.
Từ đó, ông chủ động hỏi vợ chồng tôi cách ghi chép chi tiêu, lập ngân sách cá nhân. Ông cười buồn nói: "Chắc tại đi họp lớp mà bố quên mất mình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời".
Kể lại câu chuyện này, tôi chỉ muốn nói một điều: Họp lớp không có lỗi, nhưng để sĩ diện chi phối quyết định tài chính thì cái giá phải trả rất lớn.
Tiêu tiền bằng cảm xúc có thể mang lại niềm vui nhất thời sau một buổi họp lớp, nhưng hậu quả có thể khiến cả gia đình chao đảo.
Dù bạn trẻ hay đã về già, giàu hay chưa giàu, một quyết định sai lầm vì sĩ diện vẫn đủ sức làm lung lay những gì tích góp cả đời.
Theo Toutiao
Vợ ngoại tình, mẹ vợ nói tôi sai nhiều hơn vì không biết chiều chuộng, quan tâmTâm sự - 10 giờ trước
Thay vì mắng con gái phản bội chồng, mẹ vợ lại bênh chằm chặp và quy tội cho tôi: "Đàn ông mà không biết cách quan tâm, yêu chiều vợ thì người ta đi tìm chỗ khác".
Em chồng 'thương mẹ bằng mồm', xéo xắt chị dâu và cái kết không thể hả hê hơnTâm sự - 10 giờ trước
GĐXH - Sống chung với gia đình chồng, tôi may mắn có được mẹ chồng tâm lý và người chồng điểm 10. Thế nhưng, "điểm đen" duy nhất trong tổ ấm của tôi lại chính là cô em chồng đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng cực kỳ lười biếng và thích "nâng cao quan điểm". Sau bao ngày nhẫn nhịn, cuối cùng giọt nước cũng tràn ly khi cô ta dám buông lời khích bác ngay lúc con tôi đang nằm viện.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùngTâm sự - 22 giờ trước
GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?
Lần đầu ra mắt nhà bạn gái: Tôi lặng người trước câu nói của người chaTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi từng mơ về những điều xa hoa, nhưng chuyến về thăm nhà em ở Ninh Bình đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa của tôi về sự giàu sang.
Phát hiện vợ ngoại tình nhờ chiếc vợt chơi pickleballTâm sự - 1 ngày trước
Cầm vợt pickleball của vợ với ý định xem tên hãng để mua tặng chiếc mới, tôi nảy sinh nghi ngờ rằng dường như vợ không đi chơi thể thao mà đang làm gì đó mờ ám.
Tôi trăn trở việc bán nhà 15 tỷ theo con ra nước ngoài hay cô đơn lúc tuổi giàTâm sự - 1 ngày trước
Khi con lập gia đình và định cư ở nước ngoài, nó đề nghị tôi bán căn nhà trị giá khoảng 15 tỷ đồng ở Việt Nam để góp tiền mua nhà ở nước ngoài, về già sống cùng con cái thì nó mới yên tâm.
Cỗ mừng thọ 30 mâm, cả làng không một ai đến: Cái giá của sự thờ ơ với xóm giềngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đến ngày ông mừng thọ 70 tuổi, cỗ bàn đã bày đủ 30 mâm nhưng ngoài người thân ruột thịt, không một ai trong làng xuất hiện.
Con dâu đi bước nữa, bất ngờ cách gọi của bố mẹ chồng cũ với 'chồng mới' của con dâuTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 45, tôi không chỉ tìm thấy một bến đỗ bình yên mới, mà còn có một gia đình đặc biệt – nơi chồng mới và bố mẹ chồng cũ coi nhau như ruột thịt.
Mẹ chồng gửi tiền mà không trông cháu khi tôi sinh, bà ốm nặng tôi có nên về chăm?Tâm sự - 2 ngày trước
Tôi vẫn giận mẹ chồng vì bà không lên chăm cháu khi tôi sinh con đầu lòng dù chuyện đã qua 10 năm.
35 tuổi thành đạt, tôi bế tắc một lần say khiến cô cháu gái nhà bạn mang thaiTâm sự - 2 ngày trước
Ở tuổi 35, tôi có trong tay nhà cửa, xe cộ và sự nghiệp ổn định nhưng một lần quá chén đã đẩy tôi vào tình huống không ngờ tới là người con gái trẻ mang thai.
Đưa bố vào viện dưỡng lão: Không phải trốn tránh mà là đã đi đến giới hạn cuối cùngTâm sự
GĐXH - Đưa bố vào viện dưỡng lão, tôi bị cả làng mắng là bất hiếu. Nhưng ít ai hỏi rằng: nếu con cái kiệt sức, bố mẹ sống trong cô đơn và bệnh tật, thì giữ họ ở nhà liệu có còn là hiếu thảo?