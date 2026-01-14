Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việc

Sau bữa tiệc tân gia được chuẩn bị công phu với 20 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè và cả sếp đến chung vui, người đàn ông Trung Quốc không ngờ chỉ một tháng sau mình lại rơi vào cảnh nghỉ việc đầy bất ngờ.

Sau 3 năm cống hiến, quyết định sa thải đến nhanh đến mức khiến anh bàng hoàng, để rồi khi nghe đồng nghiệp "nói nhỏ" lý do thật sự phía sau, anh không còn oán trách mà bình thản rời đi, coi đây là dấu chấm hết cho một môi trường làm việc đầy nghi kỵ.

Bữa tiệc tân gia hoành tráng

Sau hơn 10 năm chăm chỉ đi làm và tích góp, vợ chồng tôi cuối cùng cũng xây được căn nhà hai tầng trên mảnh đất 100m² của gia đình ở vùng ngoại thành.

Không phải nhà sang trọng, nhưng đó là thành quả của cả một quãng đời cần mẫn, chắt chiu từng đồng.

Dù đi làm ở trung tâm thành phố nên việc di chuyển có phần bất tiện, chúng tôi vẫn cảm thấy vô cùng tự hào và quyết định tổ chức một bữa tiệc tân gia thật chu đáo để mời họ hàng, bạn bè, hàng xóm và cả đồng nghiệp đến chung vui.

Suốt một tuần trước ngày tân gia, hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc từng chi tiết. Tôi phụ trách lên danh sách khách mời, còn vợ lo chuyện cỗ bàn, thuê người nấu nướng.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, chúng tôi phải mượn thêm sân vườn nhà hàng xóm mới đủ chỗ bày 20 mâm cỗ.

Với chúng tôi, đây không chỉ là bữa tiệc ăn mừng nhà mới mà còn là dịp để tri ân những mối quan hệ đã đồng hành suốt chặng đường dài vừa qua.

Ngày tân gia diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều có mặt đông đủ.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là vị sếp trẻ tuổi, vốn rất bận rộn, cũng dành thời gian ghé thăm và chúc mừng.

Cả ngày hôm đó, mọi người ăn uống, trò chuyện, ca hát đến tận khuya. Tôi từng nghĩ bữa tiệc này sẽ giúp tình cảm đồng nghiệp thêm gắn bó, nào ngờ đó lại là khởi đầu cho một biến cố lớn trong sự nghiệp của mình.

Chỉ một tháng sau bữa tiệc tân gia, tôi nhận được thông báo cho nghỉ việc. Ảnh minh họa

Sau 3 năm cống hiến, tôi bất ngờ nhận quyết định nghỉ việc

Chỉ một tháng sau bữa tiệc tân gia, tôi nhận được thông báo cho nghỉ việc. Sau 3 năm gắn bó, đây là cú sốc lớn với tôi.

Tôi không còn trẻ để dễ dàng "nhảy việc", trong khi công ty dù chỉ là startup nhưng môi trường làm việc tốt, thu nhập ổn định và cho tôi thời gian chăm lo gia đình.

Tôi luôn hoàn thành công việc được giao, không gây sai sót nghiêm trọng, cũng chưa từng vi phạm quy định. Vì thế, quyết định này khiến tôi vô cùng hoang mang.

Không cam tâm ra đi trong mơ hồ, tôi tìm gặp sếp để hỏi rõ lý do.

Anh nói công ty sắp bước vào giai đoạn phát triển mới, cần những người trẻ hơn, năng động và nhiệt huyết hơn. Việc cho tôi nghỉ chỉ là bước đầu của quá trình tái cấu trúc, sau này sẽ còn nhiều người khác phải rời đi.

Nghe qua, lý do này có vẻ hợp lý. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đồng nghiệp nói nhỏ: Mọi chuyện bắt nguồn từ bữa tiệc tân gia

Vài ngày sau, một đồng nghiệp thân thiết, cũng là kế toán của công ty, đã tiết lộ với tôi nguyên nhân thực sự. Theo anh, tất cả bắt nguồn từ bữa tiệc tân gia của gia đình tôi.

Hôm đó, khi tham quan căn nhà mới, sếp tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước cơ ngơi mà tôi sở hữu.

Sau buổi tiệc, anh âm thầm kiểm tra lại toàn bộ các khoản lương thưởng, thu nhập của tôi trong suốt một năm qua vì nghi ngờ tôi đã bòn rút công quỹ.

Thành quả hơn 10 năm tích góp lại trở thành lý do khiến tôi bị nghỉ việc

Nghe được điều này, tôi chết lặng. Thành quả hơn 10 năm lao động chân chính của vợ chồng tôi lại bị đặt dấu hỏi chỉ vì một căn nhà.

Thực tế, mức lương của tôi ở công ty startup này không cao. Nếu chỉ dựa vào thu nhập hiện tại, có lẽ 20 năm nữa tôi cũng chưa thể xây được nhà.

Trước đó, tôi từng làm việc tại một công ty lớn với mức thu nhập tốt hơn rất nhiều, nhưng vì quá bận rộn, không có thời gian cho gia đình nên mới quyết định nghỉ việc.

Bên cạnh đó, vợ tôi có công việc kinh doanh riêng, tự tích góp được một khoản đáng kể.

Chúng tôi xây nhà trên mảnh đất sẵn có của gia đình nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Tất cả đều minh bạch, hợp pháp, nhưng lại trở thành "cái gai" trong mắt sếp.

Nhẹ nhõm rời đi

Khi biết được lý do thật sự khiến mình bị cho nghỉ việc, tôi không còn tức giận. Trái lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi nhận ra mình không phù hợp với một môi trường làm việc mà lãnh đạo luôn mang tâm lý nghi ngờ, lo sợ nhân viên vượt mặt hay ghen tị với thành quả của cấp dưới.

Một công ty như vậy, dù hiện tại có ổn định đến đâu, cũng khó có thể đi đường dài.

Rời công ty cũ, tôi nhanh chóng tìm được một công việc mới phù hợp hơn. Ở đó, lãnh đạo đánh giá nhân viên dựa trên hiệu quả công việc, tôn trọng sự cống hiến và minh bạch trong mọi quyết định.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng việc rời đi không phải là mất mát, mà là cơ hội để bắt đầu lại ở một môi trường xứng đáng hơn.

Câu chuyện của tác giả Tần Vĩnh Kha (35 tuổi, Trung Quốc) nhận được nhiều sự chú ý trên nền tảng Toutiao.