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Nữ diễn viên quê Thanh Hóa là 'tiểu tam' trong phim 'Dưới ô cửa sáng đèn', từng đỗ thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Thứ hai, 19:00 08/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai Trang trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đang gây nhiều tranh cãi khi yêu người đàn ông đã có gia đình.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 1.

Lê Trần Thanh Tâm sinh năm 2005 tại Thanh Hóa. Từng đỗ thủ khoa đầu vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô đang là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Việt.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 2.

Thanh Tâm sở hữu chiều cao 1,68 m, nổi bật với làn da trắng, dịu dàng thanh lịch, dễ mến.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 3.

Ngay từ những năm đầu đại học, Thanh Tâm đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn, cô tham gia một số phim ngắn, dự án sinh viên để tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 4.

Ngoài đời, Thanh Tâm sở hữu vẻ đẹp mong manh, thuần khiết. Nhiều khán giả liên tưởng đến hình tượng "bạch nguyệt quang" trong các bộ phim thanh xuân châu Á.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 5.

Khi đang học đại học, Thanh Tâm có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được giao vai chính Công chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh cổ trang "Huyền Tình Dạ Trạch".

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 6.

Trong bộ phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn" đang phát sóng trên VTV, nhân vật Trang của diễn viên Thanh Tâm cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 7.

Trong những tập gần đây, cuộc hôn nhân giữa Dương (Tiến Lộc) và Diệu (Quỳnh Châu) ngày càng căng thẳng sau hàng loạt mâu thuẫn. Đúng lúc ấy, Trang xuất hiện khiến không ít người xem cảm thấy khó chịu.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 8.

Nhân vật này bị nhận xét là hội tụ đầy đủ những đặc điểm điển hình của một "tiểu tam" trên màn ảnh khi trẻ trung, dịu dàng, biết lắng nghe và luôn có mặt khi người đàn ông đang tổn thương.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 9.

Trang là nữ đối tác trẻ trung xinh đẹp, khí chất dịu dàng nên chỉ sau 3 lần gặp mặt, Dương đã si mê Trang tới mức không về nhà khi trời tối.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 10.

Trang bất ngờ hỏi Dương về chuyện tình cảm với vợ, nếu còn yêu vợ cả hai sẽ dừng lại. Dương thổ lộ rằng luôn nghĩ về Trang, lo lắng từng chút một, sợ chuyện gì đó xảy ra với Trang. Dương đã chính thức phản bội vợ và trong vòng tay của Trang. Cả hai đã nói ra tình cảm được giữ kín.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 11.

Dù vào vai "tiểu tam" nhưng Thanh Tâm lại không bị khán giả ghét vì mâu thuẫn trong gia đình Dương - Diệu đã lộ rõ. Dương là người đã thay lòng đổi dạ và chủ động thể hiện sự quan tâm quá mức tới Trang. Khán giả cũng chờ đợi Dương có đủ bản lĩnh vượt qua để giữ gia đình hạnh phúc, hay tiếp tục lún sâu vào tình ái sai trái.

(Ảnh VTV, FB nhân vật)

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 12.Diệu (Quỳnh Châu) bị chồng phản bội

GĐXH - Diệu đi uống rượu bị say, điều cô đang băn khoăn lo lắng có thể sẽ thành sự thật bởi chồng đã có tình cảm với Trang.

Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai ' tiểu tam ' gây tranh cãi trong phim Dưới ô cửa sáng đèn - Ảnh 13.Tin sao ngày 7/6: Huyền Lizzie gợi cảm bên biển xanh, Nguyễn Văn Chung xúc động vì con trai

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