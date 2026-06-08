Nữ diễn viên quê Thanh Hóa là 'tiểu tam' trong phim 'Dưới ô cửa sáng đèn', từng đỗ thủ khoa Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Trang bất ngờ hỏi Dương về chuyện tình cảm với vợ, nếu còn yêu vợ cả hai sẽ dừng lại. Dương thổ lộ rằng luôn nghĩ về Trang, lo lắng từng chút một, sợ chuyện gì đó xảy ra với Trang. Dương đã chính thức phản bội vợ và trong vòng tay của Trang. Cả hai đã nói ra tình cảm được giữ kín.