Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồn

Hoa hậu Phạm Hương giản dị vẫn toát lên khí chất sang trọng

Mới đây, NTK Linh San đã có cuộc hội ngộ Hoa hậu Phạm Hương nhân chuyến du lịch của gia đình chị tại San Francisco, bang California (Mỹ). Trước đây, Hoa hậu Phạm Hương từng là nàng thơ trong các bộ sưu tập thời trang của NTK Linh San, vì thế, ngoài đời cả hai cũng có mối quan hệ gắn bó.

"5 năm xa cách, hôm nay mới lại được gặp con nơi đất Mỹ… thật nhiều xúc động. Cô rất vui khi gặp lại con Phạm Hương, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đầy khí chất như ngày nào.

Cảm ơn vợ chồng con đã đón tiếp gia đình cô chú thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của con hạnh phúc, bình yên, hai cháu ngoan ngoãn… cô thấy an lòng vô cùng", NTK Linh San viết.

Gia đình NTK Linh San hội ngộ Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ.

Dù diện trang phục giản dị, Phạm Hương vẫn cuốn hút và toát lên khí chất sang trọng. Được biết, đây là Pháp phục do chính NTK Linh San thiết kế cho cô.

Chia sẻ của NTK Linh San còn tiết lộ hôn nhân của Hoa hậu Phạm Hương không gặp trục trặc như lời đồn trước đó. Hồi năm ngoái, mạng xã hội từng đặt nghi vấn về cuộc sống hôn nhân của nàng hậu với chồng đại gia khi thấy cô không còn nhắc đến nửa kia.

Trước đó, dù khá kín tiếng về chồng nhưng thỉnh thoảng Phạm Hương cũng "phá lệ" chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình vào những dịp lễ, tết. Không cận mặt chồng đại gia, cô chỉ úp mở những khoảnh khắc từ phía sau hoặc đôi bàn tay của chồng nhưng cũng đủ để công chúng cảm nhận được hôn nhân viên mãn của hoa hậu.

Qua những hình ảnh chia sẻ của NTK Linh San, công chúng cũng dành nhiều lời khen nhan sắc của nàng hậu. Dù xuất hiện giản dị, ở tuổi U40 Phạm Hương ngày càng đằm thắm và cuốn hút hơn theo thời gian.

Hoa hậu Phạm Hương đưa NTK Linh San tham quan nhiều nơi ở Mỹ.

Hoa hậu Phạm Hương rời showbiz để lựa chọn gia đình

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, từng vào top 10 Vietnam's Next Top Model 2010. Năm 2015, cô gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế săn đón. Người đẹp 9X cũng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò MC, giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình như The Face Vietnam mùa 1, The Look, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...

Đang đỉnh cao sự nghiệp, năm 2018 Phạm Hương đột ngột rời khỏi làng giải trí Việt và cho biết bản thân sẽ bắt đầu hành trình mới tại Mỹ sau khi đã đạt được những mục tiêu trong sự nghiệp. "Mình đã trải nghiệm đủ và đạt tới ước mơ của mình bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực cống hiến suốt nhiều năm qua. Mình nghĩ giờ là lúc nên sống cho những hoài bão khác của mình", người đẹp chia sẻ.

Phạm Hương trong căn biệt thự sang trọng của mình ở Mỹ.

Hồi tháng 6/2022, Phạm Hương về Việt Nam và tham dự một chương trình. Tại đây, cô có dịp hé lộ lý do rút lui khỏi showbiz.

"Sau khi trao lại vương miện, tôi trải qua cú sốc rất lớn vì bố qua đời. Điều đó đã đánh thức và cho tôi thấy rằng cuộc sống này không có gì hoàn hảo. Nếu bạn có được sự thành công như hôm nay, bạn phải từ bỏ hạnh phúc gia đình. Cả tuổi trẻ của tôi đã sống xa gia đình. Ngoài đời, tôi cũng là người bình thường, sau giờ làm chỉ khát khao được về nhà, được gần gũi bố mẹ, được ăn một bữa cơm ngon. Đôi khi bạn có thể làm được rất nhiều tiền nhưng không mua được những thứ như vậy trong cuộc sống", người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nói thêm: "Chính vì vậy, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tôi đã chọn gia đình. Đến hiện tại, tôi vẫn thấy quyết định này đúng đắn và hoàn toàn tự hào. Tôi muốn dành nhiều thời gian để vẽ nên giấc mơ của mình sau này. Với tôi, giấc mơ của một người phụ nữ đơn giản lắm, chỉ là hạnh phúc gia đình".

Đồng cảm với lựa chọn của Phạm Hương, dù tiếc nuối nhưng phần lớn công chúng cho rằng đó là quyết định đúng đắn, bởi với ai, mục tiêu cuối cùng cũng là cuộc sống cá nhân. Người lựa chọn hi sinh vì gia đình như Phạm Hương càng đáng được học hỏi và trân trọng, bởi sống trong showbiz, khi đang ở đỉnh cao, người ta càng khó lòng dứt ra.

Không còn vướng bận chuyện địa vị, duy trì sức hút, Phạm Hương dành trọn vẹn thời gian cho việc chăm sóc nhà cửa, gia đình và hai con. Không gian sống của cô nhận được nhiều sự khen ngợi của công chúng vì sự sang trọng, ngăn nắp và thẩm mỹ.

Không còn vướng bận chuyện địa vị, duy trì sức hút, Phạm Hương dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và hai con. Cô đưa đón con đi học mỗi ngày, sau đó dành thời gian cho công việc kinh doanh, chơi thể thao. Người đẹp hiện là chủ một cửa hàng hoa tươi, thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những sản phẩm do chính tay mình thiết kế. Bên cạnh đó, cô còn tổ chức các buổi workshop nhằm truyền đạt kinh nghiệm và lan tỏa niềm đam mê với nghệ thuật cắm hoa.

Phạm Hương bên bàn tiệc do chính cô thực hiện.

Ngoài ra, Phạm Hương còn trổ tài nấu nướng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những bàn tiệc sang trọng do chính cô thực hiện, nhận được nhiều sự khen ngợi của cộng đồng mạng.

Dù không còn ở thời đỉnh cao trong showbiz và sống xa quê hương nhưng đổi lại, Phạm Hương có cuộc sống mà mình mơ ước, các con được sống và học tập trong môi trường hiện đại. Thỉnh thoảng cô vẫn trở về Việt Nam để gặp gỡ gia đình và dạy con về cội nguồn, quê hương. Huấn luyện viên The Face 2016 cho biết cô sẽ cân nhắc trở lại showbiz khi các con lớn.

Ngắm cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ





Bị soi trục trặc hôn nhân với chồng đại gia, Phạm Hương có phản ứng rõ ràng GĐXH - Phạm Hương dù đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được 9 năm nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, người đẹp bị soi trục trặc hôn nhân với chồng đại gia, ngay lập tức người đẹp có phản ứng.

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.