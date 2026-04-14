Cuộc sống tuổi U40 của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, hôn nhân không trục trặc như lời đồn
GĐXH - Hoa hậu Phạm Hương đã có 8 năm sinh sống tại Mỹ, ở tuổi U40 nhan sắc của người đẹp ngày càng đằm thắm và cuốn hút hơn theo thời gian.
Hoa hậu Phạm Hương giản dị vẫn toát lên khí chất sang trọng
Mới đây, NTK Linh San đã có cuộc hội ngộ Hoa hậu Phạm Hương nhân chuyến du lịch của gia đình chị tại San Francisco, bang California (Mỹ). Trước đây, Hoa hậu Phạm Hương từng là nàng thơ trong các bộ sưu tập thời trang của NTK Linh San, vì thế, ngoài đời cả hai cũng có mối quan hệ gắn bó.
"5 năm xa cách, hôm nay mới lại được gặp con nơi đất Mỹ… thật nhiều xúc động. Cô rất vui khi gặp lại con Phạm Hương, vẫn xinh đẹp, dịu dàng và đầy khí chất như ngày nào.
Cảm ơn vợ chồng con đã đón tiếp gia đình cô chú thật ấm áp. Nhìn gia đình nhỏ của con hạnh phúc, bình yên, hai cháu ngoan ngoãn… cô thấy an lòng vô cùng", NTK Linh San viết.
Chia sẻ của NTK Linh San còn tiết lộ hôn nhân của Hoa hậu Phạm Hương không gặp trục trặc như lời đồn trước đó. Hồi năm ngoái, mạng xã hội từng đặt nghi vấn về cuộc sống hôn nhân của nàng hậu với chồng đại gia khi thấy cô không còn nhắc đến nửa kia.
Trước đó, dù khá kín tiếng về chồng nhưng thỉnh thoảng Phạm Hương cũng "phá lệ" chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình vào những dịp lễ, tết. Không cận mặt chồng đại gia, cô chỉ úp mở những khoảnh khắc từ phía sau hoặc đôi bàn tay của chồng nhưng cũng đủ để công chúng cảm nhận được hôn nhân viên mãn của hoa hậu.
Qua những hình ảnh chia sẻ của NTK Linh San, công chúng cũng dành nhiều lời khen nhan sắc của nàng hậu. Dù xuất hiện giản dị, ở tuổi U40 Phạm Hương ngày càng đằm thắm và cuốn hút hơn theo thời gian.
Hoa hậu Phạm Hương đưa NTK Linh San tham quan nhiều nơi ở Mỹ.
Hoa hậu Phạm Hương rời showbiz để lựa chọn gia đình
Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, từng vào top 10 Vietnam's Next Top Model 2010. Năm 2015, cô gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, nhà thiết kế săn đón. Người đẹp 9X cũng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò MC, giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình như The Face Vietnam mùa 1, The Look, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam...
Đang đỉnh cao sự nghiệp, năm 2018 Phạm Hương đột ngột rời khỏi làng giải trí Việt và cho biết bản thân sẽ bắt đầu hành trình mới tại Mỹ sau khi đã đạt được những mục tiêu trong sự nghiệp. "Mình đã trải nghiệm đủ và đạt tới ước mơ của mình bằng tất cả sự cố gắng và nỗ lực cống hiến suốt nhiều năm qua. Mình nghĩ giờ là lúc nên sống cho những hoài bão khác của mình", người đẹp chia sẻ.
Hồi tháng 6/2022, Phạm Hương về Việt Nam và tham dự một chương trình. Tại đây, cô có dịp hé lộ lý do rút lui khỏi showbiz.
"Sau khi trao lại vương miện, tôi trải qua cú sốc rất lớn vì bố qua đời. Điều đó đã đánh thức và cho tôi thấy rằng cuộc sống này không có gì hoàn hảo. Nếu bạn có được sự thành công như hôm nay, bạn phải từ bỏ hạnh phúc gia đình. Cả tuổi trẻ của tôi đã sống xa gia đình. Ngoài đời, tôi cũng là người bình thường, sau giờ làm chỉ khát khao được về nhà, được gần gũi bố mẹ, được ăn một bữa cơm ngon. Đôi khi bạn có thể làm được rất nhiều tiền nhưng không mua được những thứ như vậy trong cuộc sống", người đẹp chia sẻ.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 nói thêm: "Chính vì vậy, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tôi đã chọn gia đình. Đến hiện tại, tôi vẫn thấy quyết định này đúng đắn và hoàn toàn tự hào. Tôi muốn dành nhiều thời gian để vẽ nên giấc mơ của mình sau này. Với tôi, giấc mơ của một người phụ nữ đơn giản lắm, chỉ là hạnh phúc gia đình".
Đồng cảm với lựa chọn của Phạm Hương, dù tiếc nuối nhưng phần lớn công chúng cho rằng đó là quyết định đúng đắn, bởi với ai, mục tiêu cuối cùng cũng là cuộc sống cá nhân. Người lựa chọn hi sinh vì gia đình như Phạm Hương càng đáng được học hỏi và trân trọng, bởi sống trong showbiz, khi đang ở đỉnh cao, người ta càng khó lòng dứt ra.
Không còn vướng bận chuyện địa vị, duy trì sức hút, Phạm Hương dành trọn vẹn thời gian cho gia đình và hai con. Cô đưa đón con đi học mỗi ngày, sau đó dành thời gian cho công việc kinh doanh, chơi thể thao. Người đẹp hiện là chủ một cửa hàng hoa tươi, thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân những sản phẩm do chính tay mình thiết kế. Bên cạnh đó, cô còn tổ chức các buổi workshop nhằm truyền đạt kinh nghiệm và lan tỏa niềm đam mê với nghệ thuật cắm hoa.
Ngoài ra, Phạm Hương còn trổ tài nấu nướng. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những bàn tiệc sang trọng do chính cô thực hiện, nhận được nhiều sự khen ngợi của cộng đồng mạng.
Dù không còn ở thời đỉnh cao trong showbiz và sống xa quê hương nhưng đổi lại, Phạm Hương có cuộc sống mà mình mơ ước, các con được sống và học tập trong môi trường hiện đại. Thỉnh thoảng cô vẫn trở về Việt Nam để gặp gỡ gia đình và dạy con về cội nguồn, quê hương. Huấn luyện viên The Face 2016 cho biết cô sẽ cân nhắc trở lại showbiz khi các con lớn.
Ngắm cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ
Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn ToànGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Trong làng giải trí và thể thao Việt Nam, tình bạn giữa ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ bóng đá Văn Toàn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự chân thành và không kém phần "lầy lội". Mới đây, nhân dịp sinh nhật của chàng tiền đạo quê Hải Dương, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đã kỳ công chuẩn bị một món quà mà theo cô là "chắc chắn Toàn sẽ rất thích", nhưng sự thật phía sau lại khiến khổ chủ chỉ biết “cười trừ”.
Bố vợ Đoàn Văn Hậu bị 'vạ lây'Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Scandal của Đoàn Văn Hậu khiến gia đình Doãn Hải My, đặc biệt là bố vợ - ông Doãn Thanh Sơn cũng bị "vạ lây".
Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải PhòngGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - NTK Linh San tiếp tục hé lộ cuộc sống ở Mỹ của vợ chồng Hoa hậu Phạm Hương khiến khán giả ngưỡng mộ.
Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹThế giới showbiz - 17 giờ trước
GĐXH - Ốc Thanh Vân mới đây trong một talkshow đã chia sẻ cảm xúc tiêu cực khi ở Úc của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cô nhận được sự thấu hiểu của các con và đã trở về Việt Nam ổn định cuộc sống.
Bức ảnh 'gây bão' của Á hậu lấy chồng từ năm 20 tuổi cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu VyGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Bức ảnh của Á hậu Tường San, Hoa hậu Thanh Thủy và Trần Tiểu Vy thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Khán giả không ngừng khen ngợi sắc vóc và thần thái 3 nàng hậu.
Doãn Quốc Đam vào vai sợ vợ, tiết lộ nhân duyên với đạo diễn Đức ThịnhXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Doãn Quốc Đam đã có sự hợp tác thú vị với vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh trong bộ phim điện ảnh mang đậm màu sắc dân gian.
Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Mai vừa vào đến sân nhà thì trực tiếp chứng kiến cảnh bà Diện đang nói xấu Mai với Hồng.
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọngGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Subeo mới 16 tuổi nhưng đã "trổ mã" thành một chàng trai khôi ngô, nam tính và cuốn hút bởi thần thái sang trọng. Mới đây, Subeo còn gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn gái.
Con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang như mẫu nhí, lộ tiềm năng nghệ sĩ đa năng tương laiGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Sol, Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang có điểm chung là vóc dáng thanh mảnh và đôi chân thon dài như một mẫu nhí thực sự. Ngoài ra, hai cô bé còn được bố mẹ đầu tư phát triển năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm.
'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túyThế giới showbiz - 22 giờ trước
GĐXH - Britney Spears đang trong quá trình cai nghiện sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn hồi tháng trước.
Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dânCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.