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Cảnh ngoại tình gây tranh cãi trong phim 'Dưới ô cửa sáng đèn'

Thứ ba, 19:00 09/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nhiều khán giả bất bình, tranh cãi khi Dương đã qua đêm với Trang, chính thức phản bội Diệu.

Trong tập 10 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng trên khung "giờ vàng" VTV3 thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập phim, Diệu (Quỳnh Châu) rủ chồng cùng mình về khu tập thể liên hoan nhưng Dương (Tiến Lộc) đã từ chối và hẹn sẽ đến đón vợ sau cuộc liên hoan. Tuy nhiên, trong khi vợ về nhà bố đẻ, Dương đã tới nhà Trang vì lo lắng khi không liên lạc được với cô. 

Đến nơi, Dương mới biết hôm nay là ngày giỗ của gia đình Trang (Thanh Tâm), gồm bố, mẹ và em gái nhỏ. 5 năm trôi qua, từ khi người thân bỏ cô ra đi, Trang sống trong sự cô đơn, buồn tủi. Trang kể cô từng có chồng sắp cưới và trong suốt 2 năm yêu nhau, nhưng người yêu đã ngoại tình với đồng nghiệp trong chính căn nhà mà hai người định xây dựng tổ ấm. Trang đã định tự tự và đó chính là cái đêm mà Trang lao ra trước xe ô tô của Dương, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Cảnh ngoại tình gây tranh cãi trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" - Ảnh 1.

Trang đã chủ động hôn Dương khi anh nói rằng quan tâm, lo lắng cho cô. Ảnh VTV

Trước khi ra về, Dương thổ lộ với Trang: "Cứ nghĩ về em, anh lại thấy không yên lòng. Anh không biết mình có bị làm sao không nữa". Dương nói chưa dứt lời, Trang đã lao tới ôm hôn Dương. Trang từng hận người yêu ngoại tình nhưng giờ đây, chính cô là người khiến Dương trở thành người chồng ngoại tình.

Cảnh ngoại tình gây tranh cãi trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" - Ảnh 2.

Trang đã khiến Dương trở thành người đàn ông phản bội vợ. Ảnh VTV

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dương cảm thấy có lỗi với vợ và với cả Trang. Anh xin lỗi Trang nhưng cô đã chủ động nhắc anh hãy coi đây là cảm xúc tức thời. Cô còn chủ động vòng tay ôm anh - một cái ôm cuối cùng vì cô cho rằng cả hai nên dừng lại ở đây là đủ rồi.

Tuy nhiên, khi tiễn Dương ra tới cửa, Trang lại tiếp tục hỏi về cuộc sống hôn nhân của Dương có hạnh phúc không, anh có yêu vợ không... Trước câu trả lời "có" của Dương, Trang đã tỏ ra mạnh mẽ thúc giục Dương: "Anh đi về đi! Mình dừng lại ở đây là được rồi".

Cảnh ngoại tình gây tranh cãi trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" - Ảnh 3.

Dương cảm thấy day dứt khi đã đi quá giới hạn với Trang.

Tập 10 kết thúc, khán giả còn nhiều băn khoăn, chờ đón những tập tiếp theo liệu rằng Dương có dừng lại hay tiếp tục mối tình sai trái với Trang. Diễn biến phim vẫn còn ở phía trước, tuy nhiên, chỉ sau vài giờ đăng tải, riêng trích đoạn nhân vật Dương và Trang vượt quá giới hạn đã thu hút gần hai triệu lượt xem cùng gần 2.000 bình luận, cho thấy sức nóng hiếm thấy của bộ phim trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên các diễn đàn phim, hàng nghìn bình luận xuất hiện sau khi trích đoạn được đăng tải. Một số bình luận chỉ trích hai nhân vật đã làm chuyện sai trái: "Ngoại tình mà bảo là chuyện nhỏ, lời thoại kiểu gì vậy?", "Kẻ tổn thương đi làm tổn thương người khác", "Yêu vợ mà vẫn ngoại tình", "Bao giờ đến đoạn ly hôn thì xem tiếp", "Ghét nhất xem phim có cảnh ngoại tình", "Coi mà sôi máu"…

Nhiều người xem thừa nhận họ cảm thấy ức chế, dọa sẽ bỏ phim nhưng vẫn tiếp tục theo dõi vì tò mò muốn biết cái giá mà các nhân vật phải trả cho lựa chọn của mình. Ngoài những bình luận tỏ ra bức xúc, tranh cãi về hai nhân vật Dương và Trang, vẫn có ý kiến cho rằng chuyện ngoại tình không chỉ trên phim mà còn diễn ra trong đời thực. 

Trong trường hợp của Dương, anh cảm thấy cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc bởi vợ anh là Diệu quá để tâm vào kinh doanh, ít quan tâm tới chồng... Hôn nhân đã rạn nứt, chuyện xảy ra ngoại tình sẽ là tất yếu nếu cả hai không có tiếng nói chung. Khán giả chờ đợi phản ứng của các nhân vật ở các tập tiếp theo, đặc biệt là Diệu, cô sẽ ra sao nếu phát hiện chồng ngoại tình?

Cảnh ngoại tình gây tranh cãi trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" - Ảnh 4.

Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng trên VTV3 đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Ảnh VTV

"Dưới ô cửa sáng đèn" chọn cách kể chuyện đời thường, xoay quanh cuộc sống của những người từng lớn lên trong một khu tập thể cũ. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung, Quang Sự, Tuấn Tú, Thanh Hương, Hoàng Duka, Quỳnh Châu, Ngọc Huyền...

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