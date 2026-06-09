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Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt'

Thứ ba, 20:45 09/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Sơn Tùng M-TP và công ty đã chỉnh sửa MV "Come My Way", trong khi đó Diệp Lâm Anh tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng biển và chia sẻ những hình ảnh gợi cảm.

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 1.

Diệp Lâm Anh đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng, cô vừa chia sẻ những hình ảnh diện bikini có màu sắc nổi bật, khoe hình thể gợi cảm.

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 2.

Ở tuổi 37, Diệp Lâm Anh duy trì được vóc dáng quyến rũ và hình thể cân đối. Bà mẹ hai con chăm tập thể thao và tuân thủ chế độ ăn khoa học để giữ dáng, da.

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 3.

Diễn viên Phạm Ngọc Anh gây chú ý với hình ảnh mới, gương mặt xinh xắn, những đường nét ngọt ngào và nữ tính và gu thời trang quyến rũ.

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 4.

Diễn viên Phạm Ngọc Anh sinh năm 1995, xuất thân người mẫu ảnh. Cô đã đóng các phim: "Chạy trốn thanh xuân", "Mùa xuân ở lại", "Lửa ấm", "Mặt nạ hạnh phúc", "Phố trong làng"...

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 5.

Theo thông báo từ M-TP Entertainment ngày 9/6, Sơn Tùng M-TP và công ty quản lý chỉnh sửa MV "Come My Way", cắt bỏ phân cảnh gây tranh luận sau ồn ào với nghệ sĩ thị giác Lê Giang.

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 6.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh khiến người hâm mộ "phát cuồng" khi đăng những hình ảnh tình tứ bên nữ ca sĩ Chi Pu. Đây là những bức ảnh chụp hậu trường MV "Gọi cho anh", đánh dấu màn hợp tác giữa hai ca sĩ đình đám hiện nay.

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 7.

Ngày 9/6, ca sĩ Tóc Tiên đã gửi cảm ơn khán giả đã yêu thương cùng đưa MV “Người còn thương em không” vượt mốc 2 triệu view.

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 8.

Diễn viên Quỳnh Châu đăng cảnh "ăn nhậu" hậu trường phim "Dưới ô cửa sáng đèn". Đây là cảnh quay những người bạn từ hồi nhỏ sống cùng khu tập thể cũ.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 9.Tin sao ngày 8/6: Khổng Tú Quỳnh ngày càng gợi cảm, nhạc sĩ 'tỷ view' làm bình luận viên World Cup 2026

GĐXH - Nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gây chú ý với hình ảnh trẻ trung khi tham dự sự kiện thời trang, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mời làm bình luận viên World Cup 2026 trên sóng VTV.

Tin sao ngày 9/6: Sơn Tùng M-TP chỉnh sửa MV 'Come My Way', Diệp Lâm Anh diện bikini 'bỏng mắt' - Ảnh 10.Minh Hằng và những áp lực sau khi có con

GĐXH - Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng luôn bền bỉ để xây dựng hình ảnh trong mắt khán giả, đặc biệt là kể từ khi có con.

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