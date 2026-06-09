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Nữ MC quê Thanh Hóa đang hot tại Miss Grand Vietnam 2026

Thứ ba, 19:00 09/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoàng Thị Linh sinh năm 2004, quê Thanh Hoá đang là thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp tại Miss Grand Vietnam 2026.

Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 1.Nữ CEO quê Thanh Hóa đang gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026

GĐXH - Lê Thị Mai - Founder quê Thanh Hóa - ghi danh Miss Grand Vietnam 2026, bày tỏ quan điểm vương miện cao quý nhất là 'vương miện của sự trưởng thành'".

Theo Ban tổ chức giới thiệu, Hoàng Thị Linh nằm trong top thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm tại sân chơi nhan sắc. Tuy nhiên, cô lại sở hữu nhiều giải thưởng về MC suốt nhiều năm qua như: Giải ba và MC Tài năng cuộc thi Người dẫn chương trình Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026, Giải Nhất cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi năm 2026, Giải Nhất cuộc thi Kể chuyện Bác Hồ với thanh niên năm 2025, Top 5 cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2022;...

Đến với Miss Grand Vietnam, người đẹp Thanh Hóa cho biết không chỉ bằng niềm yêu thích dành cho cái đẹp mà còn bằng niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu và khát khao được khẳng định bản thân. 

Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 2.

Hoàng Thị Linh tại Miss Grand Vietnam 2026

"Từ nhỏ, tôi luôn yêu thích việc được đứng trên sân khấu. Với tôi, đó là nơi mình cảm thấy tự tin, bản lĩnh và được sống trọn vẹn nhất với đam mê của mình. Trên hành trình trưởng thành, tôi từng có những lúc tự ti về bản thân. Nhưng chính tình yêu dành cho nghệ thuật đã giúp tôi mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, không ngừng học hỏi và hoàn thiện mình mỗi ngày. 

Tôi luôn nỗ lực rèn luyện, học tập để xây dựng hình ảnh một cô gái hiện đại, độc lập và tích cực. Tôi tin rằng vẻ đẹp đích thực không chỉ đến từ ngoại hình mà còn được tạo nên bởi thần thái, tri thức và một trái tim biết yêu thương", Hoàng Thị Linh chia sẻ.

Theo người đẹp sinh năm 2004, đến với cuộc thi năm nay, cô mong muốn được học hỏi, trải nghiệm và phát huy những thế mạnh của bản thân trên một sân khấu lớn và lan tỏa sự những giá trị tích cực đến với cộng đồng. "Tôi tin rằng mỗi cô gái đều mang trong mình một ánh sáng riêng, và tôi hy vọng sẽ có cơ hội tỏa sáng theo cách đặc biệt nhất của chính mình", cô nói.

Hình ảnh Hoàng Thị Linh trước hành trình Miss Grand Vietnam 2026:

Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 3.
Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 4.
Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 5.
Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 6.
Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 7.
Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 8.
Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 9.
Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 10.
Nữ MC Hoàng Thị Linh quê Thanh Hóa gây chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026 - Ảnh 11.

 

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