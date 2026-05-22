Không phải tuổi tác, đây mới là thứ khiến nhiều phụ nữ sau 40 xuống sắc và dễ cô đơn khi về già

Sự hơn thua và so sánh âm thầm lấy đi phúc khí của phụ nữ

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu đối diện với sự thay đổi về ngoại hình, sức khỏe và tinh thần. Tuy nhiên, có người càng lớn tuổi càng nhẹ nhàng, có khí chất và sống an yên, trong khi có người lại nhanh xuống sắc và luôn sống trong mệt mỏi. Điều tạo nên khác biệt đôi khi nằm ở những thứ họ giữ trong lòng mỗi ngày

Bài viết chỉ ra rằng phụ nữ sau 40 nếu giữ quá nhiều muộn phiền, hy sinh quên bản thân và luôn sống trong hơn thua sẽ rất dễ mất đi năng lượng tích cực. Những áp lực kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn khiến nhan sắc và khí chất thay đổi theo hướng tiêu cực.