Về già, không chỉ tiền: 3 điều này quyết định bạn sống yên ổn hay không

Nhiều người cho rằng chỉ cần tích lũy đủ tiền là có thể yên tâm về già. Tuy nhiên, thực tế đang thay đổi nhanh chóng khi xã hội bước vào giai đoạn già hóa mạnh.

Đừng nghĩ chuyện dưỡng già là việc của tuổi 50–60. Áp lực già hóa dân số đã hiện hữu ngay trước mắt. Trong khi đó, thế hệ 8x, 9x đang ở giữa mô hình gia đình: 2 người gánh vác 4 bậc cha mẹ và nuôi 1-2 con. Khi chính họ về già, khả năng dựa vào con cái cũng ngày càng hạn chế.

Nhiều người mặc định: chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, về già vào viện dưỡng lão là ổn. Nhưng đây là một suy nghĩ chưa đầy đủ. Bởi khi bước sang tuổi 70–80, con người có thể đối mặt với việc đi lại khó khăn, giao tiếp hạn chế, thậm chí mất khả năng tự quyết.

Lúc đó, những việc như ký giấy điều trị, phẫu thuật, rút tiền ngân hàng… đều cần người thay mặt quyết định. Nếu không có người đáng tin cậy đứng ra, tiền trong tài khoản dù nhiều đến đâu cũng có thể trở nên “bất động”.

Vì vậy, muốn sống an nhàn khi về già, bạn cần chuẩn bị sớm 3 yếu tố quan trọng sau.

Ảnh minh họa

3 yếu tố quan trọng để có cuộc sống an ổn về già

1. Có người đáng tin thay bạn đưa ra quyết định

“Lá chắn” quan trọng nhất của tuổi già không phải là tiền, mà là có người hợp pháp, đáng tin cậy đứng ra quyết định khi cần thiết.

Trước đây, vai trò này thường thuộc về con cái. Nhưng với nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ bận rộn, sống xa gia đình, không phải lúc nào cũng có thể kịp thời hỗ trợ.

Pháp luật hiện nay đã có giải pháp: chế định “giám hộ theo ý chí”. Khi còn minh mẫn, mỗi người có thể chủ động chỉ định một người mình tin tưởng để thay mặt xử lý các vấn đề y tế, tài chính, chăm sóc khi mất năng lực hành vi.

Người này có thể là người thân hoặc bất kỳ ai đáng tin cậy, được pháp luật công nhận thông qua thủ tục công chứng minh bạch.

Chuẩn bị sớm điều này chính là cách giữ quyền chủ động cho chính mình trong tương lai.

Ảnh minh họa

2. Có nơi sống phù hợp, thuận tiện cho tuổi già

Sau khi giải quyết được “ai quyết định”, câu hỏi tiếp theo là: Sẽ sống ở đâu khi về già?

Thực tế, phần lớn mọi người chọn nhà ở khi còn trẻ dựa trên công việc và việc học của con cái, ít ai nghĩ đến yếu tố dưỡng già.

Nhưng khi con cái trưởng thành, căn nhà ấy trở thành không gian sống chính cho tuổi già. Nếu xung quanh thiếu chợ, thiếu cơ sở y tế, phải leo cầu thang mỗi ngày… thì cuộc sống sẽ trở nên vất vả.

Thực tế về chăm sóc người cao tuổi cho thấy: khoảng 90% người già sẽ sống tại nhà, 7% dựa vào cộng đồng và chỉ 3% ở viện dưỡng lão

Điều đó có nghĩa: đa số chúng ta sẽ già đi ngay trong chính ngôi nhà và khu dân cư của mình. Vì vậy, điều quan trọng không phải nhà to hay nhỏ, mà là:

Có trạm y tế gần không?

Có chợ, quán ăn tiện lợi không?

Có hàng xóm, cộng đồng hỗ trợ không?

Có môi trường thân thiện với người cao tuổi không?

Ngay từ tuổi 40–50, bạn nên dần chuyển trọng tâm sống về những khu vực “thân thiện với người già”: nhà có thang máy, gần công viên, trung tâm dịch vụ cộng đồng.

Sống gần bệnh viện, gần chợ, gần người quen… thực tế lại mang lại cảm giác an tâm hơn rất nhiều so với một căn nhà lớn nhưng cô lập.

Ảnh minh họa

3. Có việc để làm, có điểm tựa tinh thần

Một yếu tố quan trọng không kém: tuổi già cần có việc để làm, có giá trị để theo đuổi.

Không khó để nhận ra hai kiểu người sau khi nghỉ hưu:

Người nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản, mất phương hướng Người vẫn năng động, vui vẻ, tràn đầy sức sống

Điểm khác biệt không nằm ở tiền bạc, mà ở việc họ có “một việc để gắn bó”.

Đó có thể là: Trồng cây, chăm vườn; Viết chữ, vẽ tranh; Tham gia hoạt động cộng đồng; Học lớp năng khiếu; Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người khác.

Quan trọng nhất là cảm giác “mình vẫn có ích”. Đây là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Hiện nay, nhiều địa phương cũng thúc đẩy việc tận dụng nguồn lực người cao tuổi: tổ chức hoạt động cộng đồng, việc làm bán thời gian, lớp học kỹ năng… giúp người già tiếp tục đóng góp và tìm thấy ý nghĩa sống.

Vì vậy, ngay từ khi còn trẻ, mỗi người nên nuôi dưỡng một sở thích hoặc kỹ năng không phụ thuộc vào sức lực, để làm “điểm tựa tinh thần” cho tuổi già.

Dưỡng già không phải là câu chuyện của tương lai xa, mà là một hành trình cần chuẩn bị từ hôm nay.

Tiền bạc là cần thiết, nhưng không đủ. Một tuổi già an yên cần 3 yếu tố cốt lõi:

Có người đáng tin thay bạn quyết định khi cần Có nơi sống thuận tiện, phù hợp Có việc để làm, có niềm vui để sống

Những điều này không thể chuẩn bị trong ngày một ngày hai, mà cần tích lũy từ sớm, từng bước một.

Ảnh minh họa

Muốn tuổi già hạnh phúc, đừng chỉ chăm chăm tích lũy tiền. Hãy chuẩn bị sớm 3 điều quan trọng: người đồng hành đáng tin, môi trường sống phù hợp và một điểm tựa tinh thần bền vững. Đó mới chính là nền tảng cho một cuộc sống an nhàn, có giá trị khi về già.

