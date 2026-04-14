Về già, không chỉ tiền: 3 điều này quyết định bạn sống yên ổn hay không

Thứ ba, 20:46 14/04/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
GĐXH - Không ít người đến tuổi xế chiều mới nhận ra: tiền bạc không phải là “tấm vé bảo đảm” cho một tuổi già an ổn. Muốn sống an nhàn, cần chuẩn bị sớm 3 yếu tố quan trọng hơn thế.

Nhiều người cho rằng chỉ cần tích lũy đủ tiền là có thể yên tâm về già. Tuy nhiên, thực tế đang thay đổi nhanh chóng khi xã hội bước vào giai đoạn già hóa mạnh.

Đừng nghĩ chuyện dưỡng già là việc của tuổi 50–60. Áp lực già hóa dân số đã hiện hữu ngay trước mắt. Trong khi đó, thế hệ 8x, 9x đang ở giữa mô hình gia đình: 2 người gánh vác 4 bậc cha mẹ và nuôi 1-2 con. Khi chính họ về già, khả năng dựa vào con cái cũng ngày càng hạn chế.

Nhiều người mặc định: chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, về già vào viện dưỡng lão là ổn. Nhưng đây là một suy nghĩ chưa đầy đủ. Bởi khi bước sang tuổi 70–80, con người có thể đối mặt với việc đi lại khó khăn, giao tiếp hạn chế, thậm chí mất khả năng tự quyết.

Lúc đó, những việc như ký giấy điều trị, phẫu thuật, rút tiền ngân hàng… đều cần người thay mặt quyết định. Nếu không có người đáng tin cậy đứng ra, tiền trong tài khoản dù nhiều đến đâu cũng có thể trở nên “bất động”.

Vì vậy, muốn sống an nhàn khi về già, bạn cần chuẩn bị sớm 3 yếu tố quan trọng sau.

3 yếu tố quan trọng để có cuộc sống an ổn về già

1. Có người đáng tin thay bạn đưa ra quyết định

“Lá chắn” quan trọng nhất của tuổi già không phải là tiền, mà là có người hợp pháp, đáng tin cậy đứng ra quyết định khi cần thiết.

Trước đây, vai trò này thường thuộc về con cái. Nhưng với nhịp sống hiện đại, nhiều người trẻ bận rộn, sống xa gia đình, không phải lúc nào cũng có thể kịp thời hỗ trợ.

Pháp luật hiện nay đã có giải pháp: chế định “giám hộ theo ý chí”. Khi còn minh mẫn, mỗi người có thể chủ động chỉ định một người mình tin tưởng để thay mặt xử lý các vấn đề y tế, tài chính, chăm sóc khi mất năng lực hành vi.

Người này có thể là người thân hoặc bất kỳ ai đáng tin cậy, được pháp luật công nhận thông qua thủ tục công chứng minh bạch.

Chuẩn bị sớm điều này chính là cách giữ quyền chủ động cho chính mình trong tương lai.

2. Có nơi sống phù hợp, thuận tiện cho tuổi già

Sau khi giải quyết được “ai quyết định”, câu hỏi tiếp theo là: Sẽ sống ở đâu khi về già?

Thực tế, phần lớn mọi người chọn nhà ở khi còn trẻ dựa trên công việc và việc học của con cái, ít ai nghĩ đến yếu tố dưỡng già.

Nhưng khi con cái trưởng thành, căn nhà ấy trở thành không gian sống chính cho tuổi già. Nếu xung quanh thiếu chợ, thiếu cơ sở y tế, phải leo cầu thang mỗi ngày… thì cuộc sống sẽ trở nên vất vả.

Thực tế về chăm sóc người cao tuổi cho thấy: khoảng 90% người già sẽ sống tại nhà,  7% dựa vào cộng đồng và chỉ 3% ở viện dưỡng lão

Điều đó có nghĩa: đa số chúng ta sẽ già đi ngay trong chính ngôi nhà và khu dân cư của mình. Vì vậy, điều quan trọng không phải nhà to hay nhỏ, mà là:

Có trạm y tế gần không?

Có chợ, quán ăn tiện lợi không?

Có hàng xóm, cộng đồng hỗ trợ không?

Có môi trường thân thiện với người cao tuổi không?

Ngay từ tuổi 40–50, bạn nên dần chuyển trọng tâm sống về những khu vực “thân thiện với người già”: nhà có thang máy, gần công viên, trung tâm dịch vụ cộng đồng.

Sống gần bệnh viện, gần chợ, gần người quen… thực tế lại mang lại cảm giác an tâm hơn rất nhiều so với một căn nhà lớn nhưng cô lập.

3. Có việc để làm, có điểm tựa tinh thần

Một yếu tố quan trọng không kém: tuổi già cần có việc để làm, có giá trị để theo đuổi.

Không khó để nhận ra hai kiểu người sau khi nghỉ hưu:

Người nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản, mất phương hướng Người vẫn năng động, vui vẻ, tràn đầy sức sống

Điểm khác biệt không nằm ở tiền bạc, mà ở việc họ có “một việc để gắn bó”.

Đó có thể là: Trồng cây, chăm vườn;  Viết chữ, vẽ tranh;  Tham gia hoạt động cộng đồng;  Học lớp năng khiếu;  Chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ người khác.

Quan trọng nhất là cảm giác “mình vẫn có ích”. Đây là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Hiện nay, nhiều địa phương cũng thúc đẩy việc tận dụng nguồn lực người cao tuổi: tổ chức hoạt động cộng đồng, việc làm bán thời gian, lớp học kỹ năng… giúp người già tiếp tục đóng góp và tìm thấy ý nghĩa sống.

Vì vậy, ngay từ khi còn trẻ, mỗi người nên nuôi dưỡng một sở thích hoặc kỹ năng không phụ thuộc vào sức lực, để làm “điểm tựa tinh thần” cho tuổi già.

Dưỡng già không phải là câu chuyện của tương lai xa, mà là một hành trình cần chuẩn bị từ hôm nay.

Tiền bạc là cần thiết, nhưng không đủ. Một tuổi già an yên cần 3 yếu tố cốt lõi:

Có người đáng tin thay bạn quyết định khi cần Có nơi sống thuận tiện, phù hợp Có việc để làm, có niềm vui để sống

Những điều này không thể chuẩn bị trong ngày một ngày hai, mà cần tích lũy từ sớm, từng bước một.

Muốn tuổi già hạnh phúc, đừng chỉ chăm chăm tích lũy tiền. Hãy chuẩn bị sớm 3 điều quan trọng: người đồng hành đáng tin, môi trường sống phù hợp và một điểm tựa tinh thần bền vững. Đó mới chính là nền tảng cho một cuộc sống an nhàn, có giá trị khi về già.

Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống "lời" nhất chỉ cần 3 điều nàyVề già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này

GĐXH - Ở tuổi 84, sau một trận ốm phải nằm viện hơn chục ngày, tôi mới thực sự hiểu rằng quãng đời còn lại không còn nhiều. Nhìn bạn bè lần lượt ra đi, tôi nhận ra: cả đời vất vả vì con cháu, đến cuối cùng điều đáng giá nhất lại không phải là tiền bạc hay hy sinh, mà là biết sống cho chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, những năm cuối đời, “lời” nhất chỉ cần giữ được 3 điều rất đơn giản.

Về già, con cái ngó lơ, thiếu quan tâm vì bạn đã không làm tốt 3 điều này!Về già, con cái ngó lơ, thiếu quan tâm vì bạn đã không làm tốt 3 điều này!

GĐXH - Nhiều người than thở rằng tuổi xế chiều thật xót xa, chắc vì mình không có tiền hay không giúp gì được cho con cái nên mới bị ngó lơ, hắt hủi.

Gia đình có 3 dấu hiệu này dễ 'tán gia bại sản', con cái lớn lên khó ngẩng đầu

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Tương lai của một gia đình, dù giàu có hay không, phần lớn được quyết định bởi cách cha mẹ xây dựng nề nếp và truyền thống cho con cái.

Hy sinh thầm lặng: 4 con giáp nữ sống vì gia đình, hạnh phúc bản thân luôn đặt sau chồng con

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Không phải ai cũng chọn cách sống hy sinh vì gia đình, nhưng với những con giáp nữ này, họ tin rằng niềm vui của chồng con cũng chính là hạnh phúc của mình.

Cắt liên lạc với gia đình để sống cùng bạn trai 'đại gia' quen ở bãi rác, cụ bà mất sạch tiền dưỡng già

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Nhẹ dạ trong chuyện tình cảm tuổi xế chiều, bà đã mất toàn bộ 3,1 tỷ đồng tiền lương hưu dưỡng già sau thời gian ngắn quen biết bạn trai lớn tuổi.

Không phải ai cũng biết: 3 cách nói 'không' cực khéo mà vẫn được lòng người khác

Nuôi dạy con - 6 giờ trước

GĐXH - Từ chối chưa bao giờ là dễ, nhưng nếu biết cách, bạn vẫn có thể nói 'không' mà không làm mất lòng ai. 3 nguyên tắc đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn giao tiếp tinh tế hơn.

3 kiểu cha mẹ khiến con 'không ngóc đầu lên được'

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao những đứa trẻ mẫu giáo luôn tràn đầy sinh lực, nhưng khi bước vào cấp hai, nhiều em lại trở nên trầm mặc, u uất, thậm chí lúc nào cũng chau mày ủ dột?

Đẹp trai chưa chắc đã gắn bó lâu dài: 5 kiểu đàn ông càng yêu càng 'toang'

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

GĐXH - Ngoại hình có thể khiến bạn rung động, nhưng hôn nhân lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Có những kiểu đàn ông nhìn rất cuốn hút nhưng càng gắn bó lâu dài càng dễ khiến bạn mệt mỏi.

Bạn trai giấu tài sản khủng, cô gái hủy hôn sau 4 năm làm 2 công việc để nuôi anh ta theo đuổi ước mơ

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Không chê bạn trai nghèo, đồng cam cộng khổ suốt 4 năm, nhưng ngay trước ngày làm thủ tục kết hôn, cô lại quyết định hủy hôn.

Tuổi già tự do của cụ bà lương hưu 7 triệu: Không ở với con vẫn hạnh phúc mỗi ngày

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Bà đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những năm tháng tuổi già và lựa chọn cuộc sống độc lập thay vì phụ thuộc vào con cái.

Vì sao có gia đình hưng thịnh từ đời này sang đời khác? Bí quyết nằm ở 6 chữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một gia đình hưng thịnh hay lụi bại nhìn qua có vẻ là ngẫu nhiên, nhưng thực tế đều tuân theo những quy luật nhân quả sâu sắc.

Ly hôn nhiều năm vẫn ổn, đến khi nghỉ hưu người phụ nữ mới thấy hối hận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhu cầu có một người bầu bạn, sẻ chia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Về già, nơi tốt nhất không phải nhà con cái hay viện dưỡng lão mà là 3 nơi này

Gia đình

GĐXH - Nhiều người cho rằng, về già sống cùng con cháu hoặc vào viện dưỡng lão là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, thực tế cho thấy không phải ai cũng tìm được sự bình yên trong những nơi ấy.

Ly hôn nhiều năm vẫn ổn, đến khi nghỉ hưu người phụ nữ mới thấy hối hận

Gia đình
Tuổi già tự do của cụ bà lương hưu 7 triệu: Không ở với con vẫn hạnh phúc mỗi ngày

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

