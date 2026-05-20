4 thói quen sau nghỉ hưu dễ khiến tuổi già lao đao

Nghỉ hưu là giai đoạn nhiều người mong chờ sau hàng chục năm làm việc vất vả. Đây là lúc được sống chậm lại, chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

Tuy nhiên, không ít người vì quá thoải mái hoặc chủ quan mà hình thành những thói quen khiến tuổi già đối mặt với áp lực tài chính, sức khỏe và cả tinh thần.

Dù có tiền tiết kiệm hay lương hưu ổn định, người ở tuổi nghỉ hưu cũng nên tránh 4 thói quen dưới đây để cuộc sống tuổi xế chiều được an yên hơn.

Nghỉ hưu nhưng tiêu tiền quá tay cho du lịch

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người muốn tranh thủ thời gian rảnh để đi đây đi đó, khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân tới.

Du lịch đúng là giúp tinh thần thư giãn, mở mang trải nghiệm và khiến cuộc sống thêm nhiều màu sắc.

Tuy nhiên, nếu quá sa đà vào những chuyến đi liên tục, đặc biệt là các tour đắt đỏ, tài chính tuổi già có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người nghỉ hưu thường không còn nguồn thu nhập ổn định như trước nên mọi khoản chi tiêu đều cần được tính toán kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, tuổi càng lớn thì nguy cơ phát sinh các vấn đề sức khỏe càng cao. Nếu dùng phần lớn tiền tiết kiệm cho du lịch mà không chuẩn bị khoản dự phòng, người cao tuổi rất dễ rơi vào thế bị động khi có việc khẩn cấp.

Thay vì "vung tay quá trán", người nghỉ hưu nên lựa chọn những chuyến đi phù hợp với sức khỏe và ngân sách. Một kế hoạch hợp lý vẫn giúp tận hưởng cuộc sống mà không tạo áp lực tài chính về sau.

Thường xuyên ăn hàng, lười nấu nướng

Nhiều người sau khi nghỉ hưu muốn được nghỉ ngơi hoàn toàn nên ngại vào bếp, thường xuyên ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn sẵn. Điều này có thể mang lại sự tiện lợi trước mắt nhưng lại tiềm ẩn không ít nguy cơ cho sức khỏe.

Đồ ăn nhà hàng, quán ăn thường khó kiểm soát về chất lượng nguyên liệu, lượng dầu mỡ, muối hoặc đường.

Với người lớn tuổi, chế độ ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp, tim mạch, tiểu đường và hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, việc ăn ngoài thường xuyên cũng khiến chi phí sinh hoạt tăng lên đáng kể. Trong khi đó, tự nấu ăn không chỉ giúp tiết kiệm mà còn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Ở tuổi nghỉ hưu, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất. Vì vậy, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và sinh hoạt điều độ sẽ giúp tuổi già nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dễ tin vào các buổi giới thiệu thực phẩm chức năng trá hình

Hiện nay, không ít người cao tuổi trở thành mục tiêu của các hội thảo, buổi giới thiệu sản phẩm chăm sóc sức khỏe hoặc thực phẩm chức năng trá hình.

Những nơi này thường đánh vào tâm lý lo bệnh tật, muốn sống thọ của người lớn tuổi để quảng cáo quá mức công dụng sản phẩm.

Có người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua thuốc, máy móc hay thực phẩm chức năng chưa được kiểm chứng chỉ vì nghe lời giới thiệu hấp dẫn.

Thậm chí, nhiều trường hợp còn bị lừa đảo tài chính hoặc ảnh hưởng sức khỏe do sử dụng sản phẩm không phù hợp.

Người nghỉ hưu cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo "thần kỳ". Khi có vấn đề về sức khỏe, điều quan trọng nhất vẫn là thăm khám bác sĩ và lựa chọn sản phẩm theo hướng dẫn chuyên môn thay vì nghe theo truyền miệng.

Gửi toàn bộ tiền tiết kiệm dài hạn khi nghỉ hưu

Tiết kiệm là điều cần thiết sau khi nghỉ hưu để đảm bảo cuộc sống ổn định.

Tuy nhiên, nếu dồn toàn bộ tiền vào các khoản gửi dài hạn mà không có quỹ dự phòng linh hoạt, người lớn tuổi có thể gặp khó khăn khi cần dùng tiền gấp.

Thực tế có nhiều trường hợp người cao tuổi đột ngột đau ốm, cần chi trả viện phí hoặc hỗ trợ con cháu nhưng việc rút tiền lại phức tạp, mất thời gian hoặc chịu thiệt về lãi suất.

Một kế hoạch tài chính hợp lý cho tuổi nghỉ hưu không chỉ nằm ở việc tích lũy mà còn phải đảm bảo tính linh hoạt.

Người lớn tuổi nên chia nguồn tiền thành nhiều khoản khác nhau, vừa có tiết kiệm dài hạn vừa có khoản dự phòng dễ sử dụng để chủ động trước mọi tình huống.

Nghỉ hưu muốn an nhàn cần sống cân bằng

Nghỉ hưu không có nghĩa là chỉ hưởng thụ hay tiêu tiền theo cảm hứng. Đây là giai đoạn cần sự cân bằng giữa tài chính, sức khỏe và tinh thần để cuộc sống tuổi già được bình yên, thoải mái.

Tránh những thói quen tiêu dùng thiếu kiểm soát, chú trọng chăm sóc sức khỏe và quản lý tiền bạc hợp lý sẽ giúp người nghỉ hưu tận hưởng quãng thời gian sau này một cách trọn vẹn hơn.