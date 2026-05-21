Quay lại làm việc sau nghỉ hưu, cựu trưởng phòng chết lặng khi nghe đồng nghiệp nói sau lưng

Háo hức chờ nghỉ hưu sau nhiều năm làm việc căng thẳng

Nhiều năm giữ vị trí trưởng phòng tại một công ty ở Trung Quốc, cô Trương luôn mong chờ đến ngày được nghỉ hưu.

Sau quãng thời gian dài bận rộn với công việc và áp lực quản lý, điều người phụ nữ này khao khát nhất là có thể sống chậm lại, tận hưởng cuộc sống theo cách mình muốn.

Ngay từ trước khi nghỉ hưu, cô đã lên kế hoạch rất chi tiết cho tương lai.

Người phụ nữ U55 muốn đi du lịch đến những nơi mình yêu thích, tham gia các câu lạc bộ dành cho người trung niên và thậm chí dự định chuyển về quê sinh sống để tận hưởng bầu không khí yên bình.

Khi chính thức nghỉ hưu theo chế độ của công ty, cô Trương cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và háo hức. Với cô, đó giống như sự khởi đầu cho một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời.

Cuộc sống nghỉ hưu không như tưởng tượng

Trong khoảng một năm đầu nghỉ hưu, cô Trương lần lượt thực hiện những điều mình từng mong muốn.

Người phụ nữ này dành thời gian đi đây đó, trải nghiệm cuộc sống chậm rãi và không còn phải lo nghĩ quá nhiều đến công việc.

Tuy nhiên, càng về sau, cô càng nhận ra cuộc sống nghỉ hưu không thoải mái như tưởng tượng ban đầu.

Không còn lịch trình cố định mỗi ngày, giờ giấc sinh hoạt của cô bắt đầu trở nên thất thường.

Có hôm thức khuya, hôm lại ngủ nướng, việc ăn uống và nghỉ ngơi cũng thiếu điều độ. Chính điều đó khiến cơ thể cô thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Cô Trương thừa nhận rằng từ khi nghỉ hưu, bản thân thường xuyên cảm thấy đau nhức, tinh thần uể oải và thiếu năng lượng hơn cả lúc còn đi làm.

Cảm giác trống trải kéo dài khiến người phụ nữ này bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm một công việc để lấp đầy thời gian.

Bất ngờ được công ty cũ mời quay lại

Đúng lúc đang muốn tìm việc làm, cô Trương bất ngờ nhận được lời mời từ quản lý cũ.

Phía công ty mong muốn cô quay trở lại làm việc tại phòng ban trước đây. Dù không còn giữ vị trí trưởng phòng như trước, cô vẫn có thể đảm nhận công việc chuyên môn với vai trò nhân viên bình thường.

Lời đề nghị này khiến cô khá đắn đo. Trước đó, cô từng nghe nhiều câu chuyện về những người nghỉ hưu quay lại công ty cũ nhưng khó hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Dẫu vậy, sau khi tham khảo ý kiến của gia đình và nhận được sự ủng hộ từ mọi người, cô quyết định đồng ý quay lại làm việc.

Theo chia sẻ của cô Trương, điều khiến cô quan tâm không phải mức lương hay chế độ đãi ngộ.

Sau khoảng thời gian nghỉ hưu đầy chông chênh, thứ cô cần đơn giản là cảm giác được bận rộn và có ích trở lại.

Ngày đầu quay lại làm việc mọi thứ đều rất tốt đẹp

Một tuần sau lời mời của quản lý, cô Trương chính thức quay trở lại công ty cũ.

Trong ngày đầu tiên đi làm, người phụ nữ này hồi hộp chẳng khác nào một nhân viên mới. Các đồng nghiệp cũ chào đón cô rất nhiệt tình.

Nhiều người vẫn quen miệng gọi cô là "sếp Trương", nhưng cô đều từ chối vì phòng ban hiện đã có trưởng phòng mới.

Lần trở lại này, cô chỉ muốn làm tốt công việc của một nhân viên bình thường.

Nhờ nhiều năm kinh nghiệm, cô nhanh chóng bắt nhịp với công việc. Những nhiệm vụ được giao đều là các đầu việc quen thuộc nên cô không gặp quá nhiều khó khăn.

Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng khá tốt đẹp khi mọi người đều dành sự tôn trọng cho vị tiền bối lớn tuổi.

Có thời điểm, cô Trương từng nghĩ rằng quyết định quay lại làm việc sau nghỉ hưu của mình là hoàn toàn đúng đắn.

Nghỉ hưu quay lại công ty cũ, người phụ nữ U55 hiểu ra một sự thật

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi cô Trương xin nghỉ làm một ngày vì việc gia đình.

Do công việc được giải quyết sớm hơn dự kiến nên buổi chiều hôm đó, cô quay trở lại công ty. Tuy nhiên, khi đứng trước cửa phòng làm việc, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của các đồng nghiệp bên trong.

Nhiều người cho rằng phương pháp làm việc của cô đã không còn phù hợp với môi trường hiện tại. Một số ý kiến nhận xét rằng cách xử lý công việc của cô mang tư duy cũ và khó bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của công ty.

Điều khiến cô Trương chạnh lòng hơn là không ai trực tiếp góp ý với cô vì e ngại khoảng cách tuổi tác.

Thậm chí, có người còn thắc mắc vì sao công ty lại mời một người đã nghỉ hưu quay trở lại làm việc trong khi ngoài kia không thiếu nhân sự trẻ tuổi và năng động hơn.

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện ấy, cô Trương không trách bất kỳ ai. Ngược lại, người phụ nữ này dần hiểu ra sự khó xử của cả đồng nghiệp lẫn cấp quản lý.

Tối hôm đó, cô quyết định viết đơn xin nghỉ việc dù mới quay lại công ty chưa đầy một tuần.

Sau nghỉ hưu, người phụ nữ U55 học cách tận hưởng cuộc sống mới

Rời công ty lần thứ hai, cô Trương bắt đầu nhìn nhận lại cuộc sống nghỉ hưu theo hướng tích cực hơn.

Thay vì cố gắng quay lại môi trường công sở quen thuộc, cô học cách xây dựng một vòng tròn quan hệ mới với những người cùng độ tuổi.

Người phụ nữ này dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng tại khu dân cư, gặp gỡ bạn bè và nuôi dưỡng những sở thích còn dang dở trước đây.

Sau một thời gian, cô dần thích nghi với cuộc sống nghỉ hưu và tìm được sự cân bằng cho riêng mình.

Với cô Trương, nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết của giá trị bản thân mà chỉ đơn giản là mở ra một giai đoạn sống khác nhẹ nhàng và bình yên hơn.