Người khôn ngoan nghỉ hưu an nhàn nhờ làm tốt 7 việc từ sau tuổi 50

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đây cũng là thời điểm "vàng" để sắp xếp lại cuộc sống, bởi chỉ một thay đổi nhỏ hôm nay cũng có thể quyết định chất lượng sống 10–20 năm sau. Nếu không chuẩn bị từ sớm, rất nhiều người sẽ rơi vào cảnh nghỉ hưu mà vẫn áp lực tiền bạc, sống dè sẻn hoặc phụ thuộc con cái.

Tuổi 50 nên học cách chia tiền rõ ràng để không thất thoát

Không ít người bước sang tuổi 50 vẫn giữ thói quen dùng chung một tài khoản cho mọi khoản chi tiêu. Chính điều này khiến tiền bạc dễ "bốc hơi" mà không rõ lý do, cuối tháng thường xuyên rỗng ví dù thu nhập không hề thấp.

Muốn chuẩn bị tốt cho tuổi nghỉ hưu, điều đầu tiên nên làm là chia tiền thành từng nhóm cụ thể. Có thể áp dụng nguyên tắc:

50% cho chi phí thiết yếu

20% để tiết kiệm, tích lũy

20% cho đầu tư nhỏ hoặc tạo thêm nguồn thu

5% dành cho sức khỏe

5% để tự thưởng cho bản thân

Khi quản lý tiền theo từng phần, phụ nữ tuổi 50 sẽ kiểm soát được dòng tiền tốt hơn, tránh chi tiêu cảm xúc và duy trì được khoản dự phòng cho tương lai.

Muốn chuẩn bị tốt cho tuổi nghỉ hưu, điều đầu tiên nên làm là chia tiền thành từng nhóm cụ thể. Ảnh minh họa

Trả dứt điểm các khoản nợ trước tuổi nghỉ hưu

Một trong những áp lực lớn nhất của người chuẩn bị nghỉ hưu là vẫn còn nợ nần kéo dài.

Những khoản như vay tiêu dùng, trả góp thẻ tín dụng hay vay mua xe đều có thể trở thành gánh nặng khi thu nhập giảm dần theo tuổi tác.

Tuổi 50 là thời điểm cần nghiêm túc chốt lại kế hoạch tài chính. Nếu còn nợ, nên ưu tiên trả các khoản có lãi suất cao trước, đồng thời hạn chế tối đa việc mở thêm khoản vay mới.

Nhiều chuyên gia tài chính khuyên rằng nên cố gắng xử lý phần lớn nợ trước tuổi 55 để tuổi nghỉ hưu nhẹ gánh hơn.

Chuẩn bị quỹ khẩn cấp để không rơi vào khủng hoảng

Càng lớn tuổi, những khoản chi bất ngờ càng dễ xuất hiện. Đó có thể là tiền khám chữa bệnh, hỗ trợ cha mẹ già, chi phí cho con cái hoặc thời điểm bản thân mất nguồn thu nhập tạm thời.

Một quỹ khẩn cấp tương đương khoảng 6 tháng chi tiêu sẽ giúp phụ nữ tuổi 50 tránh hoảng loạn khi biến cố xảy ra.

Khoản tiền này nên được gửi ở tài khoản tiết kiệm ngắn hạn hoặc nơi dễ rút khi cần.

Nhiều người chỉ thật sự thấy giá trị của quỹ dự phòng khi gặp sự cố sức khỏe hoặc mất việc ở tuổi trung niên.

Rà soát lại các khoản chi không còn cần thiết

Bước qua tuổi 50, nhiều thói quen tiêu dùng từng khiến bản thân vui vẻ lại trở thành gánh nặng tài chính nếu duy trì quá lâu.

Không ít người mỗi tháng vẫn tốn tiền cho các khoản gần như vô ích như mua đồ dự phòng, mỹ phẩm không dùng hết, ăn ngoài thường xuyên hoặc mua sắm theo cảm xúc.

Đây là lúc cần nhìn lại toàn bộ chi tiêu và mạnh dạn cắt bỏ khoảng 30% những thứ không còn phù hợp.

Chỉ riêng việc hạn chế mua sắm linh tinh hay giảm các cuộc tụ họp tốn kém cũng có thể giúp tiết kiệm một khoản đáng kể cho tuổi nghỉ hưu.

Hạn chế quyết định tài chính lớn sau tuổi 55

Rất nhiều người ở độ tuổi 50–55 vẫn muốn sửa nhà lớn, đổi nội thất hoặc mua căn nhà rộng hơn để "hưởng thụ tuổi già".

Tuy nhiên, nếu không tính toán kỹ, đây lại là nguyên nhân khiến nhiều gia đình áp lực tài chính khi nghỉ hưu.

Ở tuổi này, điều quan trọng không còn là nhà đẹp hay đồ đắt tiền mà là sự tiện nghi, dễ bảo trì và phù hợp khả năng tài chính.

Một căn nhà vừa đủ, ít tốn chi phí vận hành sẽ giúp cuộc sống sau nghỉ hưu nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Duy trì quỹ hưu trí riêng dù số tiền không lớn

Nhiều phụ nữ nghĩ rằng phải có số tiền thật lớn mới bắt đầu tích lũy cho tuổi già. Thực tế, điều quan trọng nhất lại là duy trì đều đặn.

Chỉ cần mỗi tháng dành khoảng 2–3 triệu đồng cho quỹ hưu trí riêng, cộng thêm một phần tiền thưởng hoặc thu nhập thêm, sau vài năm vẫn có thể tạo ra khoản tích lũy đáng kể.

Khoản tiền này sẽ giúp chủ động hơn trong chi phí y tế, sinh hoạt và không phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cái khi nghỉ hưu.

Chọn lối sống tối giản để tuổi nghỉ hưu nhẹ gánh

Nhiều người không rơi vào cảnh chật vật vì thiếu tiền mà vì duy trì lối sống quá tốn kém. Tuổi 50 là thời điểm thích hợp để học cách sống nhẹ nhàng hơn, tiêu ít nhưng chất lượng hơn.

Việc tự nấu ăn ở nhà, tối giản quần áo, hạn chế mua đồ theo xu hướng hay ưu tiên chăm sóc sức khỏe từ sớm đều giúp giảm đáng kể chi phí lâu dài.

Một lối sống đơn giản không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn mang lại cảm giác bình yên, bớt áp lực trong những năm nghỉ hưu.

Tuổi 50 vẫn chưa muộn để chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu an nhàn

Nghỉ hưu không đáng sợ nếu mỗi người biết sắp xếp lại tài chính và lối sống từ sớm.

Tuổi 50 chính là giai đoạn quan trọng để chuẩn bị cho chặng đường phía trước, bởi càng chủ động bao nhiêu thì tuổi già càng an tâm bấy nhiêu.