Lương hưu chỉ 5 triệu đồng/tháng, cụ bà vẫn sống viên mãn nhờ 3 điều đơn giản

Thứ năm, 07:08 21/05/2026 | Gia đình
GĐXH - Mức lương hưu khiêm tốn không khiến cụ bà 60 tuổi bi quan. Ngược lại, bà vẫn sống hạnh phúc, khỏe mạnh và đầy năng lượng mỗi ngày.

Nhiều người cho rằng tuổi già chỉ thật sự an nhàn khi có mức lương hưu cao, tài chính dư dả và không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. 

Thế nhưng trên thực tế, không ít người dù chỉ nhận khoản lương hưu khiêm tốn vẫn có cuộc sống đầy năng lượng, tinh thần lạc quan và mỗi ngày đều trôi qua ý nghĩa.

Câu chuyện của bà Tôn, sống tại Nam Ninh (Trung Quốc), là một ví dụ như thế. Dù mức lương hưu hàng tháng chỉ khoảng 1.500 NDT (tương đương gần 5 triệu đồng), người phụ nữ 60 tuổi này vẫn duy trì cuộc sống tích cực, chủ động đi làm thêm và luôn cảm thấy hạnh phúc với hiện tại.

Bà cho biết điều khiến mình hài lòng nhất không nằm ở việc lương hưu cao hay thấp, mà là mỗi ngày đều được sống khỏe mạnh, làm điều mình thích và giữ tinh thần tích cực. Ảnh minh hoạ

Lương hưu thấp, bà cụ 60 tuổi chủ động đi làm thêm

Trước khi nghỉ hưu, bà Tôn là công nhân tại một doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều lần điều chỉnh, khoản lương hưu bà nhận được mỗi tháng vẫn chỉ ở mức 1.500 NDT.

Bà có 3 người con đã lập gia đình và đều có cuộc sống ổn định. Sau khi chồng qua đời, các con muốn đón mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc nhưng bà từ chối vì muốn tự lập.

Sau một thời gian nghỉ hưu, bà nhận ra số tiền lương hưu hiện tại gần như chỉ đủ để mua thuốc bổ và trang trải những khoản chi tiêu cơ bản. Không muốn phụ thuộc hay trở thành gánh nặng cho con cái, bà quyết định tìm việc làm thêm.

Bà xin vào làm tại một cửa hàng bánh bao gần nhà. Mỗi ngày, bà bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, hấp bánh và dọn dẹp trước khi cửa hàng mở bán lúc 8 giờ.

Làm việc khoảng 8 tiếng/ngày, bà nhận được mức thu nhập khoảng 1.800 NDT/tháng cùng một bữa ăn trưa miễn phí. 

Với bà, công việc này không chỉ giúp cải thiện tài chính ngoài khoản lương hưu mà còn khiến cuộc sống bận rộn và có ý nghĩa hơn.

"Đi làm giúp tôi được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người nên thời gian trôi rất nhanh. Tôi không cảm thấy mệt mà ngược lại còn thấy vui hơn", bà chia sẻ.

Có lương hưu ít nhưng tinh thần luôn giàu có

Sau giờ làm, bà Tôn không về nhà nghỉ ngơi ngay mà dành thời gian đến nhà văn hóa để tập Thái Cực Quyền, bộ môn bà yêu thích từ nhỏ.

Dù quãng đường đến nơi tập luyện khá xa, bà vẫn chọn đi bộ thay vì đi xe điện hay xe đạp. Với bà, việc đi bộ cũng là cách để vận động và thư giãn cơ thể.

Những buổi tập không chỉ giúp bà duy trì sức khỏe mà còn mang lại niềm vui tinh thần. Được gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè đồng trang lứa khiến người phụ nữ 60 tuổi cảm thấy cuộc sống tuổi già bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Bà cho biết điều khiến mình hài lòng nhất không nằm ở việc lương hưu cao hay thấp, mà là mỗi ngày đều được sống khỏe mạnh, làm điều mình thích và giữ tinh thần tích cực.

Cuộc sống tuổi già hạnh phúc không chỉ dựa vào lương hưu

Dù sống một mình, bà Tôn vẫn chăm sóc bản thân rất chu đáo. Ngày nào bà cũng đi chợ mua thực phẩm tươi và tự nấu ăn đầy đủ dinh dưỡng. Mỗi bữa thường có ít nhất 3 món và bà chỉ nấu vừa đủ để tránh lãng phí.

Buổi tối, bà dành thời gian xem TV, đọc sách hoặc gọi video trò chuyện với con cháu. Những cuộc gọi ngắn ngủi nhưng giúp gia đình thêm gắn kết và khiến bà cảm thấy ấm áp hơn.

Không chỉ vậy, vào các dịp lễ, bà còn tự tay làm những món ăn các con yêu thích rồi bí mật gửi tới từng nhà. Với bà, việc chăm sóc và giữ kết nối với con cháu là niềm vui lớn nhất ở tuổi xế chiều.

Có lần vì quá bận rộn với công việc và sinh hoạt thường ngày, bà quên mất cả sinh nhật của chính mình. 

Chỉ đến khi nhận được quà và lời chúc từ các con, bà mới nhớ ra. Khoảnh khắc ấy khiến bà xúc động và cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng đáng quý.

Lương hưu không quyết định toàn bộ hạnh phúc tuổi già

Câu chuyện của bà Tôn khiến nhiều người nhận ra rằng mức lương hưu không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống khi về già.

Tất nhiên, có tài chính ổn định sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng bên cạnh tiền bạc, sức khỏe, tinh thần lạc quan, công việc phù hợp và sự gắn kết gia đình mới là điều tạo nên hạnh phúc bền vững ở tuổi già.

Dù chỉ có khoản lương hưu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, bà Tôn vẫn duy trì cuộc sống tích cực, độc lập và vui vẻ mỗi ngày. Với bà, được lao động, được khỏe mạnh và được con cháu yêu thương đã là điều đáng quý nhất trong những năm tháng cuối đời.

