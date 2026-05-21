Lương hưu chỉ 5 triệu đồng/tháng, cụ bà vẫn sống viên mãn nhờ 3 điều đơn giản
GĐXH - Mức lương hưu khiêm tốn không khiến cụ bà 60 tuổi bi quan. Ngược lại, bà vẫn sống hạnh phúc, khỏe mạnh và đầy năng lượng mỗi ngày.
Nhiều người cho rằng tuổi già chỉ thật sự an nhàn khi có mức lương hưu cao, tài chính dư dả và không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Thế nhưng trên thực tế, không ít người dù chỉ nhận khoản lương hưu khiêm tốn vẫn có cuộc sống đầy năng lượng, tinh thần lạc quan và mỗi ngày đều trôi qua ý nghĩa.
Câu chuyện của bà Tôn, sống tại Nam Ninh (Trung Quốc), là một ví dụ như thế. Dù mức lương hưu hàng tháng chỉ khoảng 1.500 NDT (tương đương gần 5 triệu đồng), người phụ nữ 60 tuổi này vẫn duy trì cuộc sống tích cực, chủ động đi làm thêm và luôn cảm thấy hạnh phúc với hiện tại.
Lương hưu thấp, bà cụ 60 tuổi chủ động đi làm thêm
Trước khi nghỉ hưu, bà Tôn là công nhân tại một doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều lần điều chỉnh, khoản lương hưu bà nhận được mỗi tháng vẫn chỉ ở mức 1.500 NDT.
Bà có 3 người con đã lập gia đình và đều có cuộc sống ổn định. Sau khi chồng qua đời, các con muốn đón mẹ về ở cùng để tiện chăm sóc nhưng bà từ chối vì muốn tự lập.
Sau một thời gian nghỉ hưu, bà nhận ra số tiền lương hưu hiện tại gần như chỉ đủ để mua thuốc bổ và trang trải những khoản chi tiêu cơ bản. Không muốn phụ thuộc hay trở thành gánh nặng cho con cái, bà quyết định tìm việc làm thêm.
Bà xin vào làm tại một cửa hàng bánh bao gần nhà. Mỗi ngày, bà bắt đầu công việc từ 6 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, hấp bánh và dọn dẹp trước khi cửa hàng mở bán lúc 8 giờ.
Làm việc khoảng 8 tiếng/ngày, bà nhận được mức thu nhập khoảng 1.800 NDT/tháng cùng một bữa ăn trưa miễn phí.
Với bà, công việc này không chỉ giúp cải thiện tài chính ngoài khoản lương hưu mà còn khiến cuộc sống bận rộn và có ý nghĩa hơn.
"Đi làm giúp tôi được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều người nên thời gian trôi rất nhanh. Tôi không cảm thấy mệt mà ngược lại còn thấy vui hơn", bà chia sẻ.
Có lương hưu ít nhưng tinh thần luôn giàu có
Sau giờ làm, bà Tôn không về nhà nghỉ ngơi ngay mà dành thời gian đến nhà văn hóa để tập Thái Cực Quyền, bộ môn bà yêu thích từ nhỏ.
Dù quãng đường đến nơi tập luyện khá xa, bà vẫn chọn đi bộ thay vì đi xe điện hay xe đạp. Với bà, việc đi bộ cũng là cách để vận động và thư giãn cơ thể.
Những buổi tập không chỉ giúp bà duy trì sức khỏe mà còn mang lại niềm vui tinh thần. Được gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè đồng trang lứa khiến người phụ nữ 60 tuổi cảm thấy cuộc sống tuổi già bớt cô đơn hơn rất nhiều.
Bà cho biết điều khiến mình hài lòng nhất không nằm ở việc lương hưu cao hay thấp, mà là mỗi ngày đều được sống khỏe mạnh, làm điều mình thích và giữ tinh thần tích cực.
Cuộc sống tuổi già hạnh phúc không chỉ dựa vào lương hưu
Dù sống một mình, bà Tôn vẫn chăm sóc bản thân rất chu đáo. Ngày nào bà cũng đi chợ mua thực phẩm tươi và tự nấu ăn đầy đủ dinh dưỡng. Mỗi bữa thường có ít nhất 3 món và bà chỉ nấu vừa đủ để tránh lãng phí.
Buổi tối, bà dành thời gian xem TV, đọc sách hoặc gọi video trò chuyện với con cháu. Những cuộc gọi ngắn ngủi nhưng giúp gia đình thêm gắn kết và khiến bà cảm thấy ấm áp hơn.
Không chỉ vậy, vào các dịp lễ, bà còn tự tay làm những món ăn các con yêu thích rồi bí mật gửi tới từng nhà. Với bà, việc chăm sóc và giữ kết nối với con cháu là niềm vui lớn nhất ở tuổi xế chiều.
Có lần vì quá bận rộn với công việc và sinh hoạt thường ngày, bà quên mất cả sinh nhật của chính mình.
Chỉ đến khi nhận được quà và lời chúc từ các con, bà mới nhớ ra. Khoảnh khắc ấy khiến bà xúc động và cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng đáng quý.
Lương hưu không quyết định toàn bộ hạnh phúc tuổi già
Câu chuyện của bà Tôn khiến nhiều người nhận ra rằng mức lương hưu không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng cuộc sống khi về già.
Tất nhiên, có tài chính ổn định sẽ giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng bên cạnh tiền bạc, sức khỏe, tinh thần lạc quan, công việc phù hợp và sự gắn kết gia đình mới là điều tạo nên hạnh phúc bền vững ở tuổi già.
Dù chỉ có khoản lương hưu khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, bà Tôn vẫn duy trì cuộc sống tích cực, độc lập và vui vẻ mỗi ngày. Với bà, được lao động, được khỏe mạnh và được con cháu yêu thương đã là điều đáng quý nhất trong những năm tháng cuối đời.
Người càng khôn ngoan không cần khoe khoang, nhưng thường âm thầm sở hữu 3 điều ai cũng ngưỡng mộNuôi dạy con - 12 giờ trước
GĐXH - Có những người không thích nói quá nhiều về bản thân, không phô trương tiền bạc hay thành công, nhưng càng tiếp xúc lâu lại càng khiến người khác nể phục vì sự điềm tĩnh, nội tâm vững vàng và cuộc sống đáng mơ ước.
Người có 5 thói quen này thường sống an yên, càng lớn tuổi càng dễ đủ đầyGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Ai cũng mong một cuộc sống đủ đầy, tuổi già bớt lo toan. Thế nhưng, theo nhiều người từng trải, sự an ổn lâu dài không chỉ đến từ tiền bạc mà còn bắt đầu từ những thói quen sống mỗi ngày.
Cuộc sống rực rỡ như 1 đóa hồng: 4 con giáp nữ càng trưởng thành càng giàu sang, quyến rũGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Những con giáp nữ này không chỉ có sức hút tự nhiên mà còn sở hữu vận trình ngày càng hanh thông. Càng trưởng thành, họ càng rực rỡ về nhan sắc, tiền bạc lẫn tình yêu.
4 thói quen sau nghỉ hưu dễ khiến tuổi già lao đaoGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu là thời điểm để nghỉ ngơi, tận hưởng sau nhiều năm làm việc vất vả. Tuy nhiên, 4 thói quen dưới đây có thể khiến cuộc sống người già nhanh chóng rơi vào áp lực.
Gia đình càng dễ bất hòa khi một người mang 7 kiểu 'rò rỉ' tâm lực này mỗi ngàyChuyện vợ chồng - 17 giờ trước
GĐXH - Không phải ai thiếu may mắn mới chật vật trong cuộc sống. Có những người càng cố gắng càng mệt mỏi chỉ vì tâm trí luôn bị kéo đi bởi lo lắng, quá khứ, người khác và những điều không thật sự thuộc về mình.
Người có phúc thường có 7 đặc điểm này trên gương mặt: Càng lớn tuổi càng thấy rõGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Ai cũng mong tuổi già được sống khỏe mạnh, bình an, con cháu quây quần. Theo quan niệm nhân tướng học phương Đông, một số đặc điểm trên gương mặt được cho là có liên quan đến phúc khí và hậu vận của một người khi về già.
Càng gian nan càng tỏa sáng, những cung hoàng đạo sinh ra để làm 'chiến binh'Gia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Trong khi nhiều người dễ chùn bước trước áp lực và khó khăn, có những cung hoàng đạo lại càng mạnh mẽ hơn khi đối diện nghịch cảnh.
Về già, nhiều người có tiền tiết kiệm nhưng vẫn khổ vì quên giữ lại 3 'đường lui' quan trọng nàyGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dành cả đời để tích cóp tiền bạc với mong muốn tuổi già được an yên. Nhưng thực tế, không ít người dù có nhà cửa, tiền tiết kiệm vẫn sống trong lo lắng và tủi thân vì quên giữ lại cho mình 3 “đường lui” quan trọng nhất.
Vợ tôi được thừa kế 3 căn nhà nhưng nỡ để em chồng thuê phòng trọ lụp xụpGia đình - 23 giờ trước
Thương em trai phải ở nhà thuê, tôi mấy lần bàn với vợ nhượng lại một trong 3 căn nhà mà vợ được thừa kế với giá hữu nghị, hoặc cho em ở, nhưng cô ấy ích kỷ từ chối.
5 kiểu bài đăng 'tố cáo' một người EQ thấp trên mạng xã hộiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người có EQ thấp thường vô tình bộc lộ rõ tính cách qua cách dùng mạng xã hội qua khả năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử còn hạn chế.
Về già mới hiểu: Gia đình hạnh phúc bắt đầu từ việc ngừng làm 3 điềuGia đình
GĐXH - Về già, muốn gia đình luôn hòa thuận và gắn bó, người lớn tuổi cần ghi nhớ 3 điều "không" quan trọng trong cách cư xử mỗi ngày.