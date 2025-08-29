Mới nhất
Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lên

Thứ sáu, 06:59 29/08/2025 | Giáo dục
Nhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên với mức điểm xét phổ biến từ 15-18, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.

Sau khi công bố điểm chuẩn, Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 31/8 cho tất cả nhóm ngành, trừ ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Theo đó, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với mức 15-19 điểm, xét học bạ lớp 12 nếu đạt từ 18-20,5 điểm trở lên. Ngoài ra, trường cũng nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 600-675 điểm) và điểm bài thi V-SAT (từ 200-250 điểm).

Ảnh minh họa.

Học viện Hàng không Việt Nam tuyển 470 sinh viên cho nhiều ngành, điểm xét hầu hết từ 18. Ngoài phải đảm bảo tiêu chí theo từng phương thức. Thí sinh đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt thêm một trong hai điều kiện: điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh từ 6 hoặc có IELTS 4,5. Thời gian nhận hồ sơ bổ sung đến hết 17h ngày 28/8.

Tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tất cả 73 ngành đều tuyển bổ sung, trong đó có cả những ngành đào tạo sức khỏe như Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Điểm nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn đợt 1, tức từ 15 trở lên.

Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường xét tuyển bổ sung năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.

Trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.

Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.

