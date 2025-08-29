Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lên
Nhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên với mức điểm xét phổ biến từ 15-18, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Sau khi công bố điểm chuẩn, Đại học Quốc tế Hồng Bàng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 31/8 cho tất cả nhóm ngành, trừ ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.
Theo đó, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với mức 15-19 điểm, xét học bạ lớp 12 nếu đạt từ 18-20,5 điểm trở lên. Ngoài ra, trường cũng nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 600-675 điểm) và điểm bài thi V-SAT (từ 200-250 điểm).
Học viện Hàng không Việt Nam tuyển 470 sinh viên cho nhiều ngành, điểm xét hầu hết từ 18. Ngoài phải đảm bảo tiêu chí theo từng phương thức. Thí sinh đăng ký ngành Ngôn ngữ Anh phải đạt thêm một trong hai điều kiện: điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Anh từ 6 hoặc có IELTS 4,5. Thời gian nhận hồ sơ bổ sung đến hết 17h ngày 28/8.
Tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tất cả 73 ngành đều tuyển bổ sung, trong đó có cả những ngành đào tạo sức khỏe như Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Dược học, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng. Điểm nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn đợt 1, tức từ 15 trở lên.
Thí sinh và phụ huynh tham khảo thông tin các trường xét tuyển bổ sung năm 2025 để có cơ hội trúng tuyển.
Trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.
Các đại học thường có kế hoạch nhập học riêng với những yêu cầu khác nhau, đăng tải trên website, fanpage chính thức hoặc gửi email, số điện thoại, giấy báo... Nhiều trường sẽ có thêm bước nhập học trực tuyến trên hệ thống của trường và đón sinh viên trực tiếp ngay sau đó.
Các trường chưa đủ sinh viên có thể tuyển bổ sung nhiều đợt, kéo dài đến tháng 12. Thí sinh được đăng ký nếu không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học trường nào. Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.
Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viênGiáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.
Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại họcGiáo dục - 2 ngày trước
Trước những phản ánh liên quan đến một số sai sót, sự cố trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ GD&ĐT cho biết đã có phương án xử lý.
Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giớiGiáo dục - 2 ngày trước
GĐXH – Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 sẽ triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 với những đổi mới, lan tỏa những thông điệp tích cực về giá trị của người thầy đến với xã hội. Năm nay, sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới.
Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoaGiáo dục - 3 ngày trước
Đây là ngành học có điểm chuẩn dẫn đầu tại nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh 2025, cao nhất lên tới 29 điểm.
Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại họcGiáo dục - 3 ngày trước
Sau khi tra cứu kết quả trúng tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhiều thí sinh hốt hoảng vì bị đánh trượt hết các nguyện vọng xét tuyển, dù đạt điểm cao.
Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển đại học và bị hủy kết quảGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần thực hiện các bước gì?
Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng cóGiáo dục - 4 ngày trước
Đại diện Trường ĐH Ngoại thương lý giải về việc điểm chuẩn các ngành học của trường năm nay với những con số có vẻ không cao bật như mọi năm.
Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ lùi thời gian tựu trường vì bão số 5Giáo dục - 4 ngày trước
Các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế chủ động thay đổi lịch tựu trường do ảnh hưởng của bão số 5.
Nhiều trường đại học bất ngờ thông báo xét tuyển bổ sungGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Hàng loạt trường đại học, trong đó có cả trường nổi tiếng vừa công bố điểm chuẩn đồng thời xét tuyển bổ sung nhiều ngành học.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhóm ngành Sư phạm 2025 cao kỷ lụcGiáo dục - 5 ngày trước
Các trường đại học đào tạo ngành Sư phạm công bố điểm chuẩn 2025, một số ngành chạm mức điểm tuyệt đối 30/30.
Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng cóGiáo dục
Đại diện Trường ĐH Ngoại thương lý giải về việc điểm chuẩn các ngành học của trường năm nay với những con số có vẻ không cao bật như mọi năm.