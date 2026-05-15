Cú 'ngã ngựa' của đạo diễn Việt: Người bán nhà trả nợ, người lỗ chục tỷ đồng
Bên cạnh những màn bùng nổ doanh thu, không hiếm những đạo diễn Việt phải chịu cảnh thua lỗ hàng chục tỷ đồng khi đứa con tinh thần bị "hắt hủi" ở phòng vé.
Điện ảnh Việt những năm gần đây liên tục đón nhận tin vui với những bộ phim gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ". Tuy nhiên phía sau bức tranh hào nhoáng đó là sự thật ít được nói tới khi không ít nhà sản xuất, đạo diễn đang âm thầm trả giá cho thất bại bằng tài sản, nợ nần và đôi khi là cả nhiều năm cuộc đời vì chính những bộ phim họ từng đặt rất nhiều kỳ vọng.
Đức Thịnh lỗ hơn 60 tỷ đồng
Đường đua phim lễ 30/-1/5 năm nay chứng kiến cú ngã từ vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh với Trùm Sò. Đây là dự án được chia sẻ cần tới 80 tỷ đồng mới có thể hòa vốn, thế nhưng lại nhanh chóng rơi vào tình cảnh đuối sức nghiêm trọng, đến mức vợ đạo diễn - nhà sản xuất Thanh Thúy phải đích thân mời khán giả mua vé. Dù có những nỗ lực giải cứu thì sau nửa tháng ra rạp, bộ phim chỉ thu về khoảng 15 tỷ đồng.
Điều đáng nói là Đức Thịnh từng có chuỗi thành công đáng kể với Taxi, em tên gì? , Siêu sao siêu ngố,Trạng Quỳnh… Những bộ phim này từng giúp anh trở thành một trong những đạo diễn thương mại ổn định nhất thị trường.
Nhà sản xuất Thanh Thuý thừa nhận "chưa có phương án khác" khi đối diện với khoản lỗ đang ập đến rất gần.
"Tôi nhận ra sản xuất phim là nghệ thuật nhưng mang phim đi bán lại cần sự khôn ngoan. Tôi làm ra một bộ phim tốt cỡ nào, nhưng khâu tiếp thị, sale chưa tốt thì cũng không đạt kết quả cao như mong đợi. Thương trường không dành cho 'cô nghệ sĩ' như tôi. Cạnh tranh khốc liệt là điều không thể tránh khỏi khi thị trường mở rộng" , cô nói.
Xuân Lan thua lỗ 30 tỷ sau 2 dự án
Siêu mẫu Xuân Lan và ông xã - đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm từng dồn nhiều tâm huyết cho 2 dự án điện ảnh song đều thất bại khi ra rạp. Cái giá của hạnh phúc - phim đầu tay cô sản xuất, Thái Hòa đóng chính thu về 23 tỷ đồng, là một trong những phim lỗ nặng nhất năm 2024.
Năm 2025, cô đổi sang làm phim thể loại hài tình cảm với Cưới vợ cho cha, song tiếp tục chịu lỗ với mức doanh thu gần 10 tỷ đồng. Sau 2 bộ phim thất bại phòng vé, Xuân Lan tiết lộ thua lỗ tới 30 tỷ đồng. Siêu mẫu thừa nhận đây con số rất lớn đối với những người không phải dân kinh doanh hay có gia sản bề thế.
"Rất may là gia đình tôi vẫn có điều kiện để xử lý hậu quả kinh tế. Nhưng đây là bài học cực lớn về sự cẩn trọng. Điện ảnh là thị trường rất khó lường. Có những yếu tố quyết định thành bại mà nhà sản xuất không kiểm soát được. Hai lần làm phim không đạt doanh thu cao cho tôi bài học lớn", Xuân Lan cho biết.
Sau thất bại, cô và chồng quyết định ngừng công việc làm phim để học lại từ đầu, quan sát thị hiếu kỹ hơn. Xuân Lan muốn dành một năm để tìm hiểu về gu điện ảnh của công chúng, đặc biệt là người trẻ - nhóm khách hàng chính của thị trường phim rạp.
Hoàng Nam bỏ làm phim vì thua lỗ
Tác phẩm Thế hệ kỳ tích của đạo diễn Hoàng Nam được xem là thất bại của phòng vé Việt trong năm 2025. Phim được Hoàng Nam tiết lộ đầu tư lên tới 26 tỷ đồng, song chỉ thu về hơn 800 triệu đồng.
Trước cú sốc này, Hoàng Nam lên tiếng thừa nhận thất bại. Anh nói đây là “cú ngã” đau trong sự nghiệp. Với doanh thu ảm đạm, Hoàng Nam thông báo dừng hành trình làm phim, trở lại điểm xuất phát là làm YouTuber.
"Điện ảnh là đam mê nhưng trăm ngàn mũi tên, nhiều vấn đề xảy ra khiến tôi không còn là chính mình, không được sống như mình mong muốn. Cú vấp ngã của 'Thế hệ kỳ tích' khiến tôi trắng tay. Tôi đầu tư rất nhiều tiền nhưng thu lại không đáng là bao, chỉ đủ trả nợ một chút. Tôi cần tỉnh táo, đứng dậy sau vấp ngã bởi phía sau còn gia đình. Không có gì là lãng phí, đây là trải nghiệm để tôi không còn gì ân hận, nuối tiếc”, đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ.
Thu Trang thừa nhận thất bại
Sau Nụ hôn bạc tỷ với doanh thu trên 200 tỷ đồng, Thu Trang trở lại với Ai thương ai mến vào đầu năm 2026. Được đầu tư chỉn chu nhưng tác phẩm tâm huyết của đạo diễn Thu Trang rời rạp với doanh thu hơn 28,1 tỷ đồng.
Là người “đứng mũi chịu sào” cho dự án, Thu Trang cho rằng bản thân cần nhìn thẳng vào sự thật. Cô nói dù kết quả như thế nào, bản thân xin nhận trách nhiệm.
Thu Trang nói khi đối diện với kết quả không như mong đợi, cô có những khoảnh khắc buồn lòng. Tuy nhiên với nữ nghệ sĩ, cô không than trách mà tự hỏi bản thân còn điều gì thiếu sót. Với những lời góp ý dù nhẹ nhàng hay thẳng thắn, đạo diễn phim chọn đọc và suy ngẫm.
Sau dự án, Thu Trang khẳng định bản thân vẫn làm nghề bằng sự nghiêm túc và lòng biết ơn đối với khán giả. Chính trải nghiệm từ Ai thương ai mến giúp nữ đạo diễn nhận ra bản thân phải học hỏi nhiều hơn, kỹ hơn, sâu hơn để khi trở lại có thể mang đến một tác phẩm trọn vẹn cho người xem.
Bá Cường bán 3 căn nhà trả nợ
Năm 2021, Võ sinh đại chiến do đạo diễn Bá Cường cầm trịch thua lỗ hơn 20 tỷ đồng và phải rút rạp. Thời điểm đó, anh cho biết bị sang chấn tâm lý khi đứa con tinh thần chết dần, chết mòn.
Đạo diễn cho biết anh từng trải qua cú sốc khi dự án đầu tay có doanh thu thấp ngoài phòng vé. Số tiền đầu tư phim lớn song gặp những vấn đề trong quá trình giải ngân dòng vốn khiến đạo diễn lâm vào khó khăn. Anh phải cầm cố nhà để trả nợ và làm thêm các công việc khác nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn trong những năm qua.
Thất bại doanh thu của phim khiến nam đạo diễn phải bán 3 căn nhà để trả nợ. Trong một thời gian dài sau đó, Bá Cường ngưng làm phim. Anh áp lực đến mức muốn từ bỏ hành trình làm đạo diễn.
NSND Lê Khanh tiết lộ 'tán' NSƯT Thành Lộc nhiều năm giờ mới được 'cưới'Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước
GĐXH - NSND Lê Khanh hài hước chia sẻ, bà từng đùa với NSƯT Thành Lộc rằng đã “theo đuổi” ông suốt nhiều năm nhưng đến giờ mới được hợp tác chung. Theo NSND Lê Khanh, nhờ sự thấu hiểu và ăn ý đã có từ trước nên cả hai không mất nhiều thời gian trao đổi khi diễn xuất mà chỉ cần phối hợp nhịp nhàng trên phim trường.
Nữ NSƯT là người đẹp phố cổ, nên duyên với tiến sĩ toán học nhờ mai mốiCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Nữ NSƯT này từng là người đẹp nổi tiếng của phố cổ Hà Nội, có cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng là tiến sĩ toán học nhờ mai mối tình cờ.
Dàn diễn viên 'Những thiên thần áo trắng' sau 16 năm giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Sau gần 2 thập kỷ trôi qua, dàn diễn viên chính trong "Những thiên thần áo trắng" có nhiều thay đổi trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Cặp chị em sao Việt giống nhau đến khó tin từng lọt top hoa hậuCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Năm 1992, cặp chị em này từng tham gia cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong 1992, người vào top 15, người tiến vào top 10.
Phim có Ngọc Trinh thu 10 tỷ đồngCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
"Thẩm mỹ viện âm phủ" hiện đạt gần 10 tỷ đồng doanh thu sau khi gia nhập cuộc đua phim Việt hậu lễ 30/4-1/5. Tuy nhiên, phim có sự góp mặt của Ngọc Trinh, Xuân Lan chưa thể chen vào nhóm dẫn đầu phòng vé giữa lúc "Heo năm móng" và "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" vẫn duy trì sức hút lớn.
Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hạch, diễn viên Thanh Tú từng hoảng loạn vì nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm. Nhưng sau hàng loạt biến cố sức khỏe, hôn nhân và những tháng ngày chật vật nuôi con, nữ nghệ sĩ chọn cách sống mạnh mẽ hơn, làm nghề đến cùng và không cho phép mình gục ngã.
Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dởCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Thùy Anh cho biết cô chịu nhiều áp lực và tổn thương trước bình luận tiêu cực về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho vai Hoàn Mỹ trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay".
'Phòng khách 3 thế hệ' và tham vọng của Dương CầmCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - Chuỗi live concert "Phòng khách 3 thế hệ" do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc. Không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, điều Dương Cầm hướng đến là không gian kết nối ký ức, cảm xúc và những giá trị gia đình thông qua âm nhạc.
Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồngCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Chỉ trong 2 năm, nữ diễn viên này nhanh chóng nhận được chú ý khi đóng chính trong ba dự án đều có doanh thu phòng vé vượt mốc 100 tỷ đồng.
Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với aiCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - Lê Khánh đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo trong những khuôn hình mới nhất của bộ phim kinh dị tâm linh dân gian "Ma Xó" mà nhà sản xuất vừa tung ra.
Nghệ sĩ Thanh Tú: Ly hôn, ung thư di căn và 10 lần lên bàn mổCâu chuyện văn hóa
Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn hạch, diễn viên Thanh Tú từng hoảng loạn vì nghĩ mình chỉ còn sống được vài năm. Nhưng sau hàng loạt biến cố sức khỏe, hôn nhân và những tháng ngày chật vật nuôi con, nữ nghệ sĩ chọn cách sống mạnh mẽ hơn, làm nghề đến cùng và không cho phép mình gục ngã.