Con trâu cái "khổng lồ" được trả 445 triệu đồng, chủ nhân vẫn từ chối bán

Thứ sáu, 12:40 31/10/2025 | Chuyện đó đây
Con trâu cái Radha đã sản xuất được gần 36kg sữa tại một cuộc thi, vượt qua kỷ lục trước đó của trâu Reshma là gần 34kg sữa. Với kỷ lục này, chủ trâu cho biết sẽ không bán nó dù với bất cứ giá nào.

Một con trâu giống Murrah ở Hisar, Haryana, Ấn Độ đã lập kỷ lục thế giới mới khi sản xuất được gần 36 kg sữa trong một ngày tại một cuộc thi sản xuất sữa diễn ra vào thứ Năm (2/10).

Radha, con trâu Murrah thuộc sở hữu của người chăn nuôi gia súc địa phương Ishwar Singhwa, đã sản xuất được 35,669 kg sữa tại cuộc thi được tổ chức tại làng Singhwa, huyện Hisar.

Cuộc thi được tổ chức tại bệnh viện thú y ở làng dưới sự giám sát của cán bộ Sở Chăn nuôi.

Singhwa cho biết, anh đã đăng ký trên cổng thông tin của Sở Chăn nuôi, sau đó phía sở đã liên hệ và mời anh tham gia cuộc thi. Người ta kiểm tra sữa của trâu Radha ba lần và phát hiện ra rằng nó đã lập kỷ lục mới với sản lượng 35,669 kg. Trước đó, trâu Reshma ở Kaithal là chủ nhân của kỷ lục này với sản lượng 33,800 kg sữa.

Con trâu cái &quot;khổng lồ&quot; được trả 445 triệu đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán - Ảnh 1.

Ảnh: ETV Bharat

Ishwar cho biết, anh đã mua trâu Radha từ làng Kannadi ở Fatehabad với giá 410.000 rupee (hơn 121 triệu đồng). Giờ đây, trâu Radha đã đạt giá thị trường 1,5 triệu rupee (hơn 445 triệu đồng) và có người đến hỏi mua, nhưng anh từ chối bán. Giờ Radha đã lập kỷ lục về sản lượng sữa, anh sẽ không bán nó dù với bất cứ giá nào.

Con trâu cái &quot;khổng lồ&quot; được trả 445 triệu đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán - Ảnh 2.

Ảnh: ETV Bharat

Anh Ishwar nói thêm, chế độ chăm sóc cho trâu Radha cũng rất đặc biệt. Radha được tắm 3 lần một ngày và mát-xa hằng ngày bằng dầu mù tạt. Trâu được giữ vệ sinh cực kỳ sạch sẽ và được cho ăn một loại thức ăn thảo dược đặc biệt.

Trâu Murrah là một trong những giống trâu cho sản lượng sữa cao nhất. Chúng còn được mệnh danh là "vàng đen" ở Haryana. Chúng có thể sản xuất hơn 20 lít sữa mỗi ngày.

Được biết, nhờ khả năng cho sữa cao nên giống trâu Murrah được người dân Ấn Độ nuôi ở nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước. Quốc gia này cũng là nơi có sản lượng sữa trâu lớn nhất thế giới.

Minh Hoa (t/h)

Tòa soạn Quảng cáo
Top