Công an Bắc Kạn có 4 lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước thời hạn

Ngày 20/2, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám Đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, thực hiện Kế hoạch 282-KH/ĐUCA ngày 25 /01/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Ngày 26/01, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện.

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (ngày 3/2), Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị quán triệt đến các đồng chí trưởng phòng, phó trưởng các phòng và tương đương thuộc công an tỉnh; tập thể đảng ủy, lãnh đạo công an các huyện, thành phố.

Quyết liệt và khẩn trương với tinh thần "Vừa chạy vừa xếp hàng", ngày 06/2/2025, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành hướng dẫn số 378 về sắp xếp, bố trí cán bộ công an cấp huyện theo Đề án số 25, ngày 11/01/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về "tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới". Ngày 7/02/2025, Công an tỉnh Bắc Kạn đã ban hành kế hoạch về rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an theo Đề án số 25. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt đến các đồng chí lãnh đạo các đơn vị địa phương và chỉ huy các đội công tác, trưởng công an cấp xã.

Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn - (ảnh CABK).

"Sau hơn 20 ngày quyết liệt ngày 18/02, Công an tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành và báo cáo Bộ Công an về kết quả thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an tại địa phương. Đảm bảo ổn định tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 1/3" - Đại tá Hà Văn Tuyên chia sẻ.

Theo Đại tá Hà Văn Tuyên, hầu hết tại các vị trí công tác, đảng viên, cán bộ chiến sĩ đều chủ động đề đạt nguyện vọng cá nhân với tinh thần "người ở lại là để gánh vác công việc của Đảng, Nhà nước, người xin nghỉ cũng vì Đảng, vì Nhà nước, vì nhân dân…

Theo đó, có 4 đồng chí lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước hạn tuổi, gồm 03 đồng chí trưởng phòng và 01 đồng chí phó trưởng phòng. Trong đó, đồng chí có thời gian dài nhất là 46 tháng, ít nhất là 26 tháng; có 2 đồng chí trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện xin thôi giữ chức vụ cấp trưởng để đảm nhiệm chức vụ cấp phó; 33 đồng chí đội trưởng, trưởng công an cấp xã xin giữ chức vụ đội phó, phó trưởng công an xã để tạo điều kiện cho việc tổ chức bố trí những đồng chí có năng lực nổi trội hơn đảm nhiệm các chức vụ tại đơn vị công tác; có 350 đồng chí tình nguyện về công tác tại công an xã.

Hình ảnh cán bộ công an thuộc tỉnh Bắc Kạn thu nhận hồ sơ cấp căn cước.

Bên cạnh đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp các ngành chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận 04 nhiệm vụ gồm: Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; nhiệm vụ về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng từ Sở Thông tin và truyền thông.

Thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, tiếp nhận bàn giao tài sản, tài chính, ngân sách nhà nước, kế toán, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện, vũ khí, trang thiết bị…

Để bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả, Đại tá Hà Văn Tuyên cho biết thêm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo, phân công các đồng chí trong Ban Giám đốc sẽ trực tiếp phụ trách từng xã. Các phòng nghiệp vụ sẽ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với công an các xã để đảm bảo tất cả mọi hoạt động sẽ thông suốt từ tỉnh đến xã.