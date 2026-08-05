Hà Nội: Công bố 1.872 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép

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1.872 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị "phạt nguội"

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ ngày 27/7 đến 2/8/2026, Cơ quan Công an đã ghi nhận 1.872 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh phục vụ công tác xử lý "phạt nguội"; đồng thời tiếp tục thử nghiệm thiết bị bay không người lái nhằm nâng cao hiệu quả giám sát trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.

Trong tổng số 1.872 trường hợp vi phạm được ghi nhận, có 112 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Camera AI); 1.760 trường hợp được ghi nhận từ phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức tại địa bàn 80 xã, phường. Trong đó, hành vi sử dụng trái phép hè phố được ghi nhận với 96 trường hợp.

Một số địa bàn còn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm, gồm: phường Hoàn Kiếm 101 trường hợp; phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 99 trường hợp; phường Đống Đa 79 trường hợp; phường Từ Liêm 50 trường hợp; phường Thanh Xuân 44 trường hợp; phường Hà Đông 36 trường hợp; các phường Hồng Hà, Phúc Lợi cùng ghi nhận 32 trường hợp; các phường Hai Bà Trưng, Yên Sở cùng ghi nhận 20 trường hợp.

Cùng với việc khai thác hiệu quả hệ thống camera và tiếp nhận phản ánh của người dân, Công an Thành phố tiếp tục bay thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tầm cao tại tuyến Vành đai III để giám sát tình hình trật tự giao thông tại các phường Yên Sở, Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Hòa...

Công tác thử nghiệm cũng được triển khai tại các phường nằm trên tuyến Vành đai I như: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy... Qua thiết bị UAV, trong tuần từ ngày 27/7 đến 2/8/2026, lực lượng chức năng ghi nhận 06 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên tuyến Vành đai I.

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội áp dụng mức tiền phạt tăng gấp đôi đối với một số hành vi vi phạm. Theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, có 03 hành vi vi phạm trật tự đô thị được áp dụng mức tiền phạt gấp đôi. Cụ thể:

Hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè bị phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 8.000.000 đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức;

Hành vi dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường bị phạt tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng;

Hành vi bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè bị phạt tiền từ 400.000 đến 500.000 đồng.

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị:

Cạnh số 33 phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 551 đường Quang Trung, phường Hà Đông: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 824 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy: Sử dụng trái phép vỉa hè để rửa xe.

Trước số 105 Phố Huyện, xã Quốc Oai: Sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Cạnh cửa hàng FPT Chợ Bưởi, mặt phố Lạc Long Quân, phường Tây Hồ: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Trước số 1 phố Hòa Mã, phường Hai Bà Trưng: Sử dụng trái phép vỉa hè để rửa xe.

Cổng sau Bệnh viện K Tân Triều, đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Tại khu vực ngã 5 Tế Tiêu, xã Mỹ Đức: Sử dụng trái phép vỉa hè để sửa chữa máy móc, thiết bị.

Tại góc phố Đồng Xuân - Hàng Chiếu, phường Hoàn Kiếm: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Cạnh số 1 đường Đại Linh, phường Đại Mỗ: Sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 20 - 26/7/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.861 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.