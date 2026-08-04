Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2026 đồng hành cùng thanh niên khuyết tật trong kỷ nguyên số

Chiều 4/8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp cùng TCP Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình. Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", đồng thời chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Phát biểu tại họp báo, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, chương trình được khởi xướng từ năm 2013 nhằm tôn vinh những thanh niên khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, đóng góp tích cực cho cộng đồng, qua đó lan tỏa thông điệp về nghị lực sống tới thế hệ trẻ.

Theo anh Quy, điều đáng trân trọng hơn cả là sau mỗi mùa tuyên dương, chúng ta lại có thêm những câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến. Những thanh niên khuyết tật được tôn vinh không chỉ chiến thắng giới hạn của bản thân mà còn trở thành những doanh nhân, nghệ nhân, nhà khoa học, vận động viên, người truyền cảm hứng; nhiều người tạo việc làm cho chính những người khuyết tật khác, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đất nước.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam chia sẻ thông tin các thông tin chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026

Năm 2026, chương trình tiếp tục được triển khai với nhiều hoạt động đồng hành. Nổi bật là chương trình "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số" kéo dài đến hết tháng 12/2026, hỗ trợ thanh niên khuyết tật phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng quản trị, bán hàng trên nền tảng số và mở rộng thị trường. Ban tổ chức sẽ lựa chọn 4 dự án, ý tưởng xuất sắc để trao gói hỗ trợ toàn diện, trong đó mỗi dự án nhận 50 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hỗ trợ đồng hành khác về chuyên môn, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Chương trình "Sắc màu nghị lực" với chuỗi video, podcast kể lại hành trình vượt khó của các gương mặt từng được tuyên dương; cuộc thi "Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật" trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động cộng đồng.

Đặc biệt năm nay là Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt", dự kiến diễn ra ngày 18-19/9 tại Hà Nội với nhiều hoạt động như: Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, tư vấn việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số; Tọa đàm chuyên đề "Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số"; Các hoạt động trải nghiệm thực tế đồng hành cùng người khuyết tật; Chương trình tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí và trao tặng quà ý nghĩa.

Chương trình dự kiến tuyên dương 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu (không quá 35 tuổi) có thành tích nổi bật trong lao động, học tập, nghiên cứu, nghệ thuật, thể thao... và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Ban tổ chức ưu tiên các gương là người dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lễ tuyên dương dự kiến diễn ra chiều 19/9 tại Hà Nội. Mỗi cá nhân được vinh danh sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng khác.

Sau 6 năm tổ chức, chương trình đã tuyên dương 275 thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước. Từ năm 2023 đến nay, chương trình đã mở rộng các hoạt động đồng hành thiết thực với thanh niên khuyết tật trong khởi nghiệp, lập nghiệp như: hỗ trợ nguồn vốn, trang bị kiến thức, kết nối thị trường và mở rộng kênh bán hàng cho các dự án tiềm năng.