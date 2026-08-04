Từ 15/8/2026, tài xế vi phạm quy định này có thể bị phạt đến 26 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Một trong những điểm mới đáng chú ý Nghị định 238/2026/NĐ-CP là bổ sung quy định xử lý hành vi sử dụng chất liệu, vật liệu hoặc thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của hệ thống camera giám sát.

Từ 15/8/2026, hành vi cố ý làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ bị xử phạt theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Theo đó, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm b khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông như sau:

"Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc)".

Theo khoản 8 Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 26.000.000 đồng.

Ngoài ra, Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. Cụ thể:

"Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe; sử dụng chất liệu, vật liệu, thiết bị làm thay đổi khả năng nhận diện thông tin biển số xe của phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP vi phạm quy định này mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Như vậy, theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP từ 15/8/2026:

Mức phạt cao nhất dành cho tài xế ô tô vi phạm quy định nêu trên bị phạt đến 26.000.000 đồng.

Mức phạt cao nhất dành cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định nêu trên bị phạt đến 6.000.000 đồng.