Công an Hà Nội trắng đêm đảm bảo an ninh, an toàn trong 'biển người' ăn mừng chiến thắng lịch sử

Tối 26/8, trận chung kết lượt về Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á – ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa Đội tuyển Bóng đá Việt Nam và Đội tuyển Bóng đá Thái Lan tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã khép lại trong niềm vui vỡ òa khi Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, từ khu vực Mỹ Đình đến các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng vạn người dân mang theo cờ đỏ sao vàng xuống đường ăn mừng chiến thắng. Tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên giữa những dòng người nối dài, tạo nên một đêm hội bóng đá đầy cảm xúc, nơi tình yêu thể thao hòa cùng niềm tự hào dân tộc.

Lực lượng CSGT túc trực tại trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: CAHN

Để niềm vui ấy được trọn vẹn trong an toàn, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự từ trước, trong và sau trận đấu. Các lực lượng được bố trí trực chiến tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, những địa bàn trọng điểm, các nút giao thông và tuyến đường dự báo tập trung đông người.

Lực lượng chức năng đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng việc cổ vũ bóng đá để đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng công an phường có mặt tại khu vực hầm Kim LIên tối 26/8. Ảnh: CAHN

Khi dòng người ăn mừng mỗi lúc một đông, nhiệm vụ của lực lượng Công an Thủ đô cũng chuyển trạng thái linh hoạt theo diễn biến thực tế: Trên từng tuyến phố, từng nút giao, cán bộ, chiến sĩ vừa duy trì trật tự, điều tiết dòng phương tiện, vừa tạo điều kiện để Nhân dân được hòa mình trong không khí chiến thắng với mục tiêu xuyên suốt là giữ vững an ninh, an toàn.

Phía sau những dòng người rực đỏ màu cờ Tổ quốc là sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các lực lượng Công an thành phố, góp phần phòng ngừa những hành vi quá khích.

Lực lượng CSGT phân luồng, phòng ngừa ùn tắc trên các tuyến phố và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: CAHN

Đáng ghi nhận, cùng với nỗ lực của lực lượng Công an, đông đảo người dân đã thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi xuống đường cổ vũ.

Tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc trở nên đẹp nhất khi được thể hiện bằng những hành động có trách nhiệm; một lá cờ Tổ quốc tung bay giữa phố phường càng thêm ý nghĩa khi phía dưới lá cờ ấy là những công dân biết tôn trọng cộng đồng và thượng tôn pháp luật.

Chiến thắng trên sân cỏ mang lại niềm tự hào, còn sự bình yên trên mỗi tuyến phố làm cho niềm vui ấy thêm trọn vẹn. Đêm Hà Nội rực đỏ màu cờ không chỉ khắc họa hình ảnh hàng vạn người cùng hô vang “Việt Nam vô địch”, mà còn minh chứng cho một Thủ đô ăn mừng cuồng nhiệt nhưng văn minh, tự hào nhưng trách nhiệm.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam



