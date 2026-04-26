Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Dạo quanh các phố phường Hà Nội, người dân và du khách dễ dàng cảm nhận một diện mạo rất khác của Thủ đô khi những hiên nhà, ban công đến cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị... đều được nhuộm đỏ bởi sắc cờ Tổ quốc, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Sắc đỏ sao vàng đang lan tỏa mạnh mẽ trong ngày lễ lớn của đất nước tạo nên một Hà Nội rực rỡ, giàu cảm xúc, góp phần làm nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa tràn đầy sức sống.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Ghi nhận của phóng viên trên các tuyến phố trung tâm Thủ đô, nhiều cửa hàng, quán xá đồng loạt treo cờ từ sớm.

Những dải cờ đỏ sao vàng được căng ngay ngắn trước cửa, xen lẫn biển hiệu, tạo nên một bức tranh đô thị vừa gần gũi vừa trang nghiêm.

Không chỉ nhà dân, các cơ sở kinh doanh cũng chủ động trang trí mặt tiền nhà, khiến những con phố trở nên rực rỡ hơn.

Một quán cà phê trên phố Tô Hiến Thành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) phủ màu rực đỏ của cờ tổ quốc.

Sự đồng loạt này không chỉ đến từ tinh thần tự giác của người dân mà còn xuất phát từ chỉ đạo chung của thành phố.

Trước đó, ngày 24/4, UBND Thành phố đã ban hành Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc, nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (01/5/1886 – 01/5/2026).

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn được đề nghị treo cờ Tổ quốc từ ngày 29/4 đến hết ngày 03/5/2026.

Những lịch sử, nổi bật với dòng chữ “Việt Nam – Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” và biểu tượng ngày 30/4 góp phần lan tỏa không khí tự hào dân tộc trong dịp lễ lớn.





Trong không gian quán cà phê rợp sắc đỏ cờ Tổ quốc, nhiều người dân cho biết họ không chỉ đến để thưởng thức đồ uống mà còn để cảm nhận rõ hơn không khí của những ngày lễ lớn.

Anh Lê Hoàng Minh (phường Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Ngồi cà phê giữa không gian treo kín cờ đỏ sao vàng, tôi thấy rất tự hào. Cảm giác như mình đang sống lại không khí của những ngày lịch sử, dù chỉ qua hình ảnh và cách bài trí".

Không chỉ ngoài phố, không khí lễ hội còn lan tỏa mạnh mẽ vào bên trong các siêu thị, trung tâm thương mại. Ghi nhận tại siêu thị GO! Thăng Long (phường Cầu Giấy), hàng loạt cờ đỏ sao vàng được treo phủ kín các quầy kệ, từ khu thực phẩm tươi sống đến hàng tiêu dùng.

Đáng chú ý, siêu thị còn sáng tạo khi sắp xếp, bài trí rau củ quả thành hình lá cờ Tổ quốc, tạo điểm nhấn ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và khách mua sắm dừng lại chụp ảnh.

Nhiều khách hàng cho biết, việc đi siêu thị những ngày này không chỉ đơn thuần là mua sắm mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn không khí ngày lễ. “Nhìn cách bài trí cờ Tổ quốc bằng chính hàng hóa rất sáng tạo, vừa gần gũi vừa thể hiện sự trân trọng,” một khách hàng chia sẻ.

