Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Thứ sáu, 07:04 19/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc (SN 1991; thường trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, TP Hà Nội.

Trước đó vào ngày 14/12/2025, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về việc khoảng 12h40' cùng ngày, lái xe bus tuyến 67 dừng đỗ tại khu vực thôn Nhà Thờ thì xảy ra va chạm với một xe ô tô. Sau đó, lái xe bị hành hung, gây thương tích.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus - Ảnh 1.

Đối tượng Phan Xuân Phúc. Ảnh: CATP Hà Nội

Qua xác minh, đối tượng hành hung lái xe là Phan Xuân Phúc. Hiện cơ quan công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội để giải quyết vụ việc theo quy định.

