Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus
GĐXH - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc (SN 1991; thường trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội) liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, TP Hà Nội.
Trước đó vào ngày 14/12/2025, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về việc khoảng 12h40' cùng ngày, lái xe bus tuyến 67 dừng đỗ tại khu vực thôn Nhà Thờ thì xảy ra va chạm với một xe ô tô. Sau đó, lái xe bị hành hung, gây thương tích.
Qua xác minh, đối tượng hành hung lái xe là Phan Xuân Phúc. Hiện cơ quan công an chưa xác định được đối tượng đang ở đâu.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc.
Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội để giải quyết vụ việc theo quy định.
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, nếu ai là bị hại có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên, sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết...
GĐXH - Chỉ vì xích mích trong lúc nói chuyện, Thế dùng dao gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật 8%.
GĐXH - Đường dây lừa đảo cực lớn qua không gian mạng hoạt động tại Campuchia với gần 3.000 bị hại vừa bị Công an Lạng Sơn triệt phá. Số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, 22 đối tượng đã bị bắt giữ.
GĐXH - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn khiến chiếc xe Santa Fe lật nghiêng giữa đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào trưa 17/12, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, đây là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội "Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".
GĐXH - Mang trên mình lệnh truy nã về tội tàng trữ ma túy từ năm 2022, Vàng Văn Ánh (nổi danh trên mạng xã hội với biệt danh "Long Tổng") đã bị lực lượng công an bắt giữ tại sân bay Nội Bài.
GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".
GĐXH - Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, L. đuổi đánh rồi dùng dao đâm em trai bị thương.
GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.
