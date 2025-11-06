Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ
GĐXH - Liên quan vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.
Theo cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng liên quan vụ việc nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ.
Trước đó, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 5/11/2025, Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2 (phường Yên Bái) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa 02 em học sinh lớp 8, Trường Trung học cơ sở Quang Trung (tỉnh Lào Cai). Hậu quả làm 01 em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 (tỉnh Lào Cai).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc. Quá trình điều tra xác định:
V.T.Đ và N.L.T đều là học sinh lớp 8E Trường THCS Quang Trung (tỉnh Lào Cai). Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn do T thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của Đ. Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai bên cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của T.
Sáng ngày 5/11/2025, T tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu Đ nên sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ lấy 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.
Khoảng 15 giờ 35 ngày 5/11/2025, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2 (phường Yên Bái) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.
Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, Đ bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của T. Sau đó, Đ tiếp tục ôm kéo và đẩy T xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà. Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo T lên bờ và đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 1 để cấp cứu. Hiện sức khoẻ T đã ổn định.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm "Giết người". Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, Đ sinh ngày 08/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27), ngày chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú ThọPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.
'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảoPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Quách Văn Lập (SN 1985, ở Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm, thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công an tại 16 tỉnh, thành với số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi "thả mồi" đến Lai Châu, Lập đã bị bắt giữ.
Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lờiPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.
Tuyên Quang: Bóc gỡ đường dây truyền bá gần 300 website khiêu dâm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồngPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra vừa bóc gỡ đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạyPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.
Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phuiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông LôPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Bắt hai thanh niên cướp nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng ở TP.HCMPháp luật - 1 ngày trước
Hai thanh niên cướp giật nhẫn vàng trị giá 140 triệu đồng của tiệm vàng ở phường An Phú, TP.HCM bán lấy tiền và bỏ trốn nhưng đã bị công an bắt giữ.
Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An GiangPháp luật - 1 ngày trước
Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng vừa bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.
Phạt 2,5 triệu đồng thanh niên nhận tội thay anh rể lái xe gây tai nạnXã hội - 2 ngày trước
Dù không lái xe nhưng một nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận tội thay cho anh rể mình – người đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng.
Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạcPháp luật
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.