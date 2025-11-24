Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh
GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Ngày 24/11, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị 2 thanh niên cố tình tông xe máy vào người sau đó hành hung dã man, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.
Từ hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau lao tới đâm trúng. Cú tông mạnh khiến người đàn ông ngã văng xuống đường, đau đớn.
Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh. Nguồn: C.C.H
Chưa dừng lại ở đó, khi nạn nhân đã mất khả năng tự vệ, hai đối tượng tiếp tục lao vào tấn công người này dã man. Các đối tượng liên tục dùng chân đạp, dùng gậy và thậm chí vác cả ghế nhựa đập liên tiếp vào đầu và người nạn nhân.
Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can ngăn quyết liệt của người dân xung quanh. Đáng nói, ngay cả khi đã được can ngăn, 2 thanh niên này vẫn tỏ thái độ ngông cuồng, thách thức những người có mặt. Ít phút sau, cả 2 thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường.
Thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày (24/11), người đàn ông trong lúc đi xe trên đường đã xảy ra va chạm với xe máy của 2 nam thanh niên trên. Sau khi va quệt, hai đối tượng này đã tỏ thái độ hung hãn, dừng xe gây gổ. Khi người đàn ông rời đi, các đối tượng đã lao xe đuổi theo và tấn công nạn nhân.
Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan công an.
Liên quan đến sự việc trên, chiều 24/11, thông tin từ Công an xã An Khánh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và đang được điều tra, làm rõ.
