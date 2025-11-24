Mới nhất
Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Thứ hai, 15:40 24/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Ngày 24/11, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông bị 2 thanh niên cố tình tông xe máy vào người sau đó hành hung dã man, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận.

Từ hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau lao tới đâm trúng. Cú tông mạnh khiến người đàn ông ngã văng xuống đường, đau đớn.

Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh. Nguồn: C.C.H

Chưa dừng lại ở đó, khi nạn nhân đã mất khả năng tự vệ, hai đối tượng tiếp tục lao vào tấn công người này dã man. Các đối tượng liên tục dùng chân đạp, dùng gậy và thậm chí vác cả ghế nhựa đập liên tiếp vào đầu và người nạn nhân.

Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can ngăn quyết liệt của người dân xung quanh. Đáng nói, ngay cả khi đã được can ngăn, 2 thanh niên này vẫn tỏ thái độ ngông cuồng, thách thức những người có mặt. Ít phút sau, cả 2 thanh niên lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày (24/11), người đàn ông trong lúc đi xe trên đường đã xảy ra va chạm với xe máy của 2 nam thanh niên trên. Sau khi va quệt, hai đối tượng này đã tỏ thái độ hung hãn, dừng xe gây gổ. Khi người đàn ông rời đi, các đối tượng đã lao xe đuổi theo và tấn công nạn nhân.

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 24/11, thông tin từ Công an xã An Khánh xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và đang được điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh - Ảnh 1.Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’

Liên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.

Trung Sơn
Tags:

Tin liên quan

Danh tính người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ: ‘Mày biết tao là ai không?’

Danh tính người đàn ông vừa đánh người vừa đe doạ: ‘Mày biết tao là ai không?’

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Hà Nội: Đỗ xe sang chắn trước cửa quán cà phê, tài xế lao vào nhà đánh người khi bị nhắc nhở

Dùng cuốc đánh người khác khuyết sọ thái dương vì bị nói 'ngu như bò'

Dùng cuốc đánh người khác khuyết sọ thái dương vì bị nói 'ngu như bò'

Vụ dùng gậy bóng chày đánh người sau va chạm giao thông: Có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng

Vụ dùng gậy bóng chày đánh người sau va chạm giao thông: Có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng

Cùng chuyên mục

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Giả danh nhân viên công ty số xổ, Phạm Phước Ân chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của người đàn ông ở Đà Nẵng bằng chiêu trò "cho số" giúp nạn nhân có thể đánh đề trúng thưởng.

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vợ chồng Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ (trú xã Phụ Dực) vì hành vi giết mổ và tuồn lợn mắc bệnh ra thị trường.

Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật

Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật

Pháp luật - 9 giờ trước

Chủ tịch UBND xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) Nguyễn Quang Huy vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hữu Quang (SN 1996, trú tại thôn Đoàn Kết 1, xã Kiến Xương) do có hành vi phát trực tiếp (livestream) sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân.

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Xã hội - 18 giờ trước

Trong quá trình lưu thông trên QL10, phương tiện chở 2 mẹ con chị Tr. bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải khiến các nạn nhân ngã xuống đường và tử vong.

Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Xã hội - 18 giờ trước

Ngày 23/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Xã hội - 18 giờ trước

2 người đàn ông đã giấu xác 1 nam nạn nhân vào túi xách lớn tính vận chuyển khỏi chung cư, khi bị phát hiện liền cướp taxi bỏ trốn.

Góc pháp lý vụ bà nội bạo hành cháu gái ở Thái Nguyên

Góc pháp lý vụ bà nội bạo hành cháu gái ở Thái Nguyên

Xã hội - 20 giờ trước

Luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và cần được xử lý nghiêm minh.

Mang dao mèo ‘diễu phố’ trong đêm, nhóm thiếu niên bị xử lý

Mang dao mèo ‘diễu phố’ trong đêm, nhóm thiếu niên bị xử lý

Xã hội - 20 giờ trước

Rạng sáng 23/11, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chặn đứng nhóm thiếu niên mang dao mèo, súng ná và chai bia làm “vũ khí”, phóng xe che biển số qua nhiều tuyến đường, gây nguy cơ mất an ninh trật tự.

Bẫy lừa đảo tuyển dụng ngân hàng online khiến một phụ nữ ở Hà Nội mất 500 triệu đồng

Bẫy lừa đảo tuyển dụng ngân hàng online khiến một phụ nữ ở Hà Nội mất 500 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa gần 500 triệu đồng khi sập bẫy tuyển dụng nhân viên ngân hàng online.

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Gã đàn ông chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng tiền 'giữ vị trí độc quyền đánh đề'

Xã hội - 1 ngày trước

Theo Công an TP Đà Nẵng, bằng các thủ thuật, đối tượng dụ dỗ nạn nhân và cho số trúng thưởng 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu nạn nhân chuyển 1,4 tỷ đồng để giữ vị trí độc quyền đánh đề rồi chiếm đoạt.

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép gần 20 tỷ đồng, 2 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật

GĐXH - Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Cấn Thị Hà và Phạm Thị Hồng Liên đã mua trái phép hoá đơn giá trị gia tăng, ghi tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chưa thuế gần 20 tỷ đồng...

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Xã hội
Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Hé lộ nguyên nhân cựu Chủ tịch xã sa chân vào đường dây ma túy

Pháp luật
Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Pháp luật
Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Xã hội

