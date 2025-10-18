Bắt nhóm người chặn xe, hành hung tài xế xe khách ở Đắk Lắk
Nhóm tài xế nhà xe 'Chấn Huy" ở Đắk Lắk đã chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" gây thương tích 14% vì mâu thuẫn tranh giành khách.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Huy, Phạm Đắc Chấn, Trần Văn Tuấn và Tạ Minh Thắng về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Các bị can trên được xác định đã tham gia vụ chặn đánh tài xế nhà xe "Thạnh Thảo" để giành khách xảy ra tại xã Đắk Liêng.
Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 18/7, anh Trịnh Trọng S (SN 1996, trú xã Ea M'Droh, tỉnh Đắk Lắk) lái xe dịch vụ của nhà xe "Thạnh Thảo" trên tuyến đường liên xã thuộc Buôn Drễn B, xã Đắk Liêng, hướng ra Quốc lộ 27. Khi đến khu vực trên, anh S. bị nhóm của Phạm Đắc Chấn và Đặng Huy là tài xế xe dịch vụ “Chấn Huy” lái ô tô chặn đầu, ép xe dừng lại.
Sau đó, Huy, Chấn cùng hai người lạ mặt xông vào hành hung, khiến anh S. bị thương tích 14%.
Nhận tin báo, Công an xã Đắk Liêng nhanh chóng xác minh, thu thập chứng cứ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc trên mâu thuẫn từ việc tranh giành khách, hành vi của nhóm đối tượng thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự địa phương.
