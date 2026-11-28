Công an tỉnh Phú Thọ ngày 28/11/2026 cho biết vừa kịp thời ngăn chặn đối tượng người nước ngoài có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 22/11, Công an phường Hòa Bình tiếp nhận trình báo của chủ cửa hàng Chi Food Mart và cửa hàng TH True Mart về việc một nam thanh niên người nước ngoài lợi dụng việc đổi, trả hàng hóa để chiếm đoạt tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Hòa Bình đã khẩn trương xác minh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối tượng khi đang có dấu hiệu thực hiện hành vi tương tự tại Nhà thuốc AZ, khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Sau khi phát hiện, ngăn chặn đối tượng, Công an phường Hòa Bình và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn và hành vi vi phạm. Đối tượng được xác định là HANIF MUAHAMMAD ADNAN (sinh năm 2003), quốc tịch Pakistan.

Đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Phú Thọ

Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã lợi dụng việc đổi, trả hàng hóa và sự bất đồng ngôn ngữ để đưa ra thông tin gian dối về việc hoàn tiền, khiến người bán hoàn tiền nhiều lần cho cùng một giao dịch. Bằng thủ đoạn này, đối tượng đã chiếm đoạt 465.000 đồng tại Chi Food Mart và 438.000 đồng tại TH True Mart, tổng số tiền 903.000 đồng. Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo các hộ kinh doanh, cửa hàng bán lẻ nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch đổi, trả hàng và hoàn tiền; kiểm tra, đối chiếu kỹ hóa đơn, chứng từ thanh toán, số tiền đã hoàn trả; không hoàn tiền nhiều lần cho cùng một giao dịch khi chưa xác minh rõ.

Đồng thời, cần lưu giữ hình ảnh camera, chứng từ liên quan và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ, xử lý.