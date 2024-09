Người dân sẽ được đền bù ra sao khi xây mới nhà tập thể?

21 giờ trước

GĐXH - Khoảng cuối năm 2021, tại thành phố Châu Đốc (An Giang) xảy ra vụ án gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là một cháu bé mới 7 tháng tuổi bị sát hại rồi cho vào ba lô, chôn dưới mép sông gần công viên 30/4. Ngay cả những điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất của Công an tỉnh An Giang cũng không thể "kìm lòng" khi chứng kiến vụ việc.