Công an vào cuộc vụ xây nhà "nhầm" đất người khác ở Hải Phòng
Liên quan vụ việc gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây dựng nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu của bà Trần Thị Kim Loan, cơ quan công an TP Hải Phòng đã chính thức vào cuộc xác minh.
Chiều 23/9, trao đổi với P.V VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng xác nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã cử cán bộ xuống làm việc với chính quyền địa phương để thu thập hồ sơ, làm rõ vụ việc ông Đỗ Văn Hữu bị tố xây nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan.
Theo phản ánh từ bà Loan, gia đình bà đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an, cáo buộc ông Hữu có hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất” trong khi chờ phán quyết phúc thẩm của tòa án.
Còn lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết, ông Hữu thừa nhận với cán bộ phường rằng hiện gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là sau khi đã hoàn tất việc xây dựng ngôi nhà.
Còn theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà ông Hữu xây dựng nằm cách thửa đất mà ông này đã mua khoảng 30 mét. Mảnh đất bị xây nhầm được xác định là của bà Trần Thị Kim Loan – có vị trí thế đất, phong thuỷ tốt hơn đáng kể.
Bà Loan cho biết, chỉ sau chưa đầy hai tháng kể từ khi mua mảnh đất này, gia đình bà quay trở lại để hoàn tất thủ tục sang tên thì phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu – bà Vũ Thị Tuyến đã xây nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu của mình.
“Ban đầu, gia đình tôi chỉ nhẹ nhàng đề nghị ông Hữu dừng thi công, nhưng họ vẫn bất chấp, còn thuê thêm thợ để đẩy nhanh tiến độ. Công trình cứ thế ngày một cao lên. Không thể tự giải quyết, tôi nhiều lần gửi đơn lên xã Kiền Bái (trước khi sáp nhập), nhưng không nhận được hỗ trợ hiệu quả. Cuối cùng, tôi buộc phải đệ đơn ra tòa. Dù tòa tuyên tôi thắng kiện, gia đình họ vẫn chây ì không chấp hành, thậm chí còn tuyên bố kháng cáo”, bà Kim Loan nói.
Theo bà Loan, ngày 13/11/2024, gia đình bà đã gửi đơn lần đầu đến UBND xã Kiền Bái. Đến ngày 18/11/2024, UBND xã ban hành thông báo yêu cầu gia đình ông Hữu ngừng thi công công trình xây dựng.
Tại buổi làm việc với chính quyền xã 2 ngày sau đó, ông Hữu thừa nhận việc xây nhà là do “nhầm vị trí đất”. Tuy nhiên, do không thể tự đòi lại đất, bà Loan đã khởi kiện ra TAND Khu vực 1.
Ngày 11/8/2025, Tòa sơ thẩm tuyên yêu cầu ông Hữu phải trả lại phần đất đã xây nhà cho bà Loan. Dù vậy, ông Hữu không chấp hành bản án mà tiếp tục kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.
Toàn cảnh diễn biến bão số 9 Ragasa, nhận định vùng tâm điểm đổ bộ đất liềnĐời sống - 6 giờ trước
Cường độ bão số 9 Ragasa sẽ giảm còn cấp 11-12 khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Khoảng trưa đến chiều 25/9, vùng tâm bão đi vào đất liền nước ta, khả năng cao đổ bộ từ Quảng Ninh - Hưng Yên.
Con giáp lạnh lùng, nghiêm túc nhưng yêu thương bằng hành độngĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp thường mang dáng vẻ lạnh lùng, ít nói, khiến người khác cảm thấy khó gần. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc ấy lại là một trái tim ấm áp.
Sửu, Dần, Mão và loạt con giáp có bước ngoặt bất ngờ trong tuần mớiĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH – Nhiều con giáp bước vào giai đoạn biến động mạnh về công việc, tài lộc và tình cảm tuần cuối tháng 9 dương này. Đặc biệt, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi sẽ có những thay đổi lớn – người đón vận may rực rỡ, kẻ lại đối mặt thử thách không ngờ.
Tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025 rực rỡ ở mọi phương diện với 4 con giáp nàyĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, đây là 4 con giáp sẽ có bước tiến triển rực rỡ về mọi mặt từ tuần cuối cùng tháng 9 dương lịch 2025.
Hà Nội: Cháy nhà dân tại đường Lạc Long Quân khiến 1 người bị bỏng nặngĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Tối 22/9, ngôi nhà nằm trong ngõ 175 Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến 1 người bị bỏng nặng, được hỗ trợ đưa tới bệnh viện cấp cứu...
Tháng sinh Âm lịch của người sẽ đổi đời ngoạn mục, càng chăm chỉ càng phát tàiĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những ai sinh vào 3 tháng Âm lịch sau đây thường có khả năng "đổi đời" ngoạn mục nhờ tinh thần bền bỉ và ý chí vươn lên.
Công dân sinh năm nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?Đời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Nghĩa vụ quân sự là một quy định bắt buộc theo Luật Nghĩa vụ quân sự của Việt Nam. Năm 2026, công dân sinh năm nào hết tuổi phải nhập ngũ?
5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật nhờ khả năng thấu hiểu cảm xúc, hành xử tinh tế và khéo léo trong giao tiếp.
Hà Nội: Nữ sinh mất tích bí ẩn hơn 10 ngày, người thân phát hiện nhiều điểm bất thườngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nữ sinh đại học ở phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) rời nhà từ ngày 11/9 đến nay chưa liên lạc với gia đình. Nhiều tài sản cá nhân của nữ sinh như xe điện, ba lô… được phát hiện ở nhiều địa điểm khác nhau tại Hà Nội.
Phú Thọ: Cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà vạn con ngự giữa thônĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống chung với mùi hôi nồng nặc từ các trang trại nuôi gà quy mô lớn mọc lên giữa khu dân cư. Ngày qua ngày, dân kiến nghị, chính quyền xã vẫn không có động thái quyết liệt để xử lý dứt điểm.
5 con giáp EQ cao: Ứng xử khéo léo, xã giao bậc thầyĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nổi bật nhờ khả năng thấu hiểu cảm xúc, hành xử tinh tế và khéo léo trong giao tiếp.