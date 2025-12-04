Hướng dẫn chi tiết cách lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Vì sao Đảng viên cần lấy ý kiến nhận xét của Chi ủy, chi bộ thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú?

Việc đảng viên đang công tác phải lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú là một quy định quan trọng nhằm tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân và nâng cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên tại địa bàn dân cư.

Theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, quy định nhiệm vụ của Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Theo đó, việc Đảng viên đang công tác lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú mang ý nghĩa:

- Giúp đảng viên gần gũi, gắn bó hơn với nhân dân nơi cư trú.

- Khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc chung của nhân dân.

- Đánh giá sự gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

- Kiểm tra việc đảng viên nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trước nhân dân.

- Tổ chức đảng nơi cư trú và nhân dân có điều kiện kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, cả ở nơi làm việc và nơi sinh sống.

- Kết quả nhận xét là một căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm.

- Đảng viên tích cực tham gia góp ý với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương.

Như vậy, việc lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú là cơ chế để đảm bảo người đảng viên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải thực sự là công dân gương mẫu và người cộng sản tiên phong tại nơi mình sinh sống.

Thành ủy Hà Nội đã chính thức thí điểm triển khai đồng loạt các thủ tục về Đảng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh minh họa: TL

Thí điểm lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thông tin từ BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, theo báo cáo, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo các ban đảng, Văn phòng Thành ủy và các đơn vị trực thuộc rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính liên quan công tác đảng, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung để triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là tiền đề quan trọng giúp Hà Nội trở thành địa phương tiên phong cả nước trong xây dựng, tích hợp và đưa 4 thủ tục hành chính Đảng lên môi trường số, bao gồm: thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên; chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời.

Tháng 6/2025, Thành ủy Hà Nội đã chính thức thí điểm triển khai đồng loạt các thủ tục này tại tất cả tổ chức đảng trực thuộc đủ điều kiện truy cập, sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chỉ tính riêng thủ tục lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đã giúp Hà Nội tiết kiệm khoảng 250 tỷ đồng mỗi năm. Đặc biệt, quy trình lấy ý kiến nơi cư trú đã rút ngắn từ 3-5 ngày xuống chỉ còn 5-10 phút.

Dưới đây là cách lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (phục vụ thí điểm)

Theo Cổng dịch vụ công quốc gia, trình tự thực hiện lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú như sau:

Tổ chức cơ sở đảng nơi công tác thực hiện:

- Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, đăng nhập bằng tài khoản tổ chức hoặc tài khoản cá nhân đảng viên được phân quyền theo quy định, chọn dịch vụ "lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên của mình thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú".

- Bước 2: Lập danh sách đảng viên đang công tác cần giới thiệu về nơi cư trú và cần xác minh theo nơi cư trú (tên, mã số đảng viên, nơi cư trú), danh sách đảng viên yêu cầu gửi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của đảng viên (nếu có).

- Bước 3: Duyệt và Gửi thông báo điện tử đến tổ chức đảng nơi cư trú qua hệ thống.

- Bước 4: Nhận phiếu nhận xét/đánh giá (nếu có) từ tổ chức đảng nơi cư trú, nhận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của đảng viên lưu trữ trên hệ thống và thông báo cho đảng viên tại cuộc họp kiểm điểm hằng năm.

Tổ chức đảng nơi cư trú thực hiện:

Tại Chi bộ nơi cư trú:

- Bước 1: Truy cập https://dichvucong.gov.vn, đăng nhập bằng tài khoản đồng chí bí thư chi bộ hoặc chi uỷ viên hoặc đảng viên được giao nhiệm vụ đại diện chi bộ.

- Bước 2: Tiếp nhận thông tin giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, tiếp nhận thông tin xin ý kiến nhận xét đảng viên tại nơi cư trú, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Bước 3: Lập phiếu nhận xét hằng năm, gửi phiếu nhận xét/đánh giá (kèm đề xuất khen thưởng hoặc xử lý nếu có), báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của đảng viên (nếu có) đến tổ chức đảng nơi cư trú trên hệ thống.

Tại đảng ủy xã, phường, thị trấn

- Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, đăng nhập bằng tài khoản tổ chức hoặc tài khoản cá nhân đảng viên theo quy định tại Khoản 2 Điều 6, tiếp nhận thông tin giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, tiếp nhận danh sách đảng viên từ tổ chức đảng nơi công tác.

- Bước 2: Theo dõi, ghi nhận việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên (tham gia họp, góp ý, vận động nhân dân, v.v.) và tiếp nhận phiếu nhận xét hằng năm trên hệ thống.

- Bước 3: Duyệt và Gửi phiếu nhận xét/đánh giá (kèm đề xuất khen thưởng hoặc xử lý nếu có), báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của đảng viên (nếu có) đến tổ chức đảng nơi công tác trên hệ thống (qua Cổng Dịch vụ công quốc gia).

- Bước 4: Thông báo kịp thời các vi phạm (nếu có) của đảng viên đến tổ chức đảng nơi công tác qua hệ thống.

Đảng viên thực hiện:

- Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản cá nhân để kiểm tra thông tin sinh hoạt nơi cư trú (nếu cần) và nhận các thông báo.

- Bước 2: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú qua hệ thống (hoặc trực tiếp cho chi bộ nơi công tác), phục vụ kiểm điểm hằng năm.

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Phiếu lấy ý kiến nhận xét của nơi cư trú đối với đảng viên sinh hoạt 2 chiều (tổ chức đảng nơi đảng viên làm việc thực hiện).

Phiếu nhận xét/đánh giá (tổ chức Đảng nơi đảng viên cư trú thực hiện).