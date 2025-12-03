Hà Nội: CSGT kịp thời giải cứu nam thanh niên bị hành hung giữa phố.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h45 sáng ngày 2/12/2025, tại khu vực trước số nhà 165 đường 70 (thuộc phường Hà Đông, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân bàng hoàng chứng kiến cảnh hai đối tượng nam giới hung hãn đuổi đánh và tấn công tới tấp một nam thanh niên. Vụ ẩu đả diễn ra ngay trên đường phố đông đúc, kéo dài hơn một phút, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ, không dám can thiệp vì thái độ côn đồ của các đối tượng.

Sau khi bị đánh lần đầu, nam thanh niên tiếp tục bị các đối tượng kéo lên xe máy và xảy ra cãi vã. Đối tượng mặc áo vàng xăm trổ lại tiếp tục lao vào hành hung lần thứ hai, khiến nạn nhân quỵ xuống đất, ôm đầu và chảy máu.

Đúng vào thời điểm đó, Trung tá Nguyễn Việt Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), đang thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Phúc La - Phùng Hưng gần đó đã phát hiện sự việc.

Trung tá Việt Anh đã lập tức tiếp cận hiện trường, kiên quyết yêu cầu hai đối tượng dừng lại, đồng thời bảo vệ an toàn cho nạn nhân.

Thấy sự xuất hiện của lực lượng công an và sự phản ứng của người dân, các đối tượng có ý định bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, Trung tá Việt Anh đã kịp thời ngăn chặn và báo tin cho lực lượng Cảnh sát 113 cùng Công an phường Hà Đông đến hỗ trợ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt và mời tất cả những người liên quan về trụ sở Công an phường để làm việc, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.