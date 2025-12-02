Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộc

1. Người sinh vào giờ Tý Âm lịch (23h – 1h): Thông minh, khí chất quý phái

Người sinh giờ Tý người sinh giờ này thường có vận quý nhân mạnh, làm gì cũng được giúp đỡ đúng lúc. Ảnh minh họa

Người sinh giờ Tý được ví như "chú chuột thông minh", sở hữu trí tuệ sắc bén và phong thái thanh lịch ngay từ nhỏ.

Họ có sức hút bí ẩn khiến người khác nể trọng dù không cần thể hiện quá nhiều bằng lời nói.

Sự nhạy bén, quan sát tinh tế và khả năng thấu hiểu mọi vấn đề giúp họ dễ đạt thành tựu trong công việc và cuộc sống.

Đặc biệt, người sinh giờ này thường có vận quý nhân mạnh, làm gì cũng được giúp đỡ đúng lúc. Hậu vận nhìn chung sung túc, ổn định và sống trong sự kính trọng của người khác.

2. Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch (7h – 9h): Năng lượng mạnh, nhìn thấy cơ hội tài chính

Người sinh vào giờ Thìn Âm lịch có khả năng tận dụng và nắm bắt thời cơ rất nhanh, dám thử thách các lĩnh vực mới và thường gặt hái thành công sớm. Ảnh minh họa

Sinh đúng giờ Thìn, thời điểm bình minh rực rỡ, người mang giờ sinh này có tư duy nhạy bén với vận hội, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và kinh doanh.

Họ có khả năng tận dụng và nắm bắt thời cơ rất nhanh, dám thử thách các lĩnh vực mới và thường gặt hái thành công sớm.

Bên cạnh đó, người sinh giờ Thìn giàu lòng nhân ái và tự tin, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp giúp cuộc sống ngày càng thịnh vượng.

3. Người sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h – 13h): Quyết đoán, bản lĩnh, dễ làm lãnh đạo

Tử vi cho rằng người sinh giờ Ngọ có nhiều "cửa may mắn", thuận lợi gầy dựng sự nghiệp, tuổi trung niên nhìn chung ổn định, hậu vận viên mãn. Ảnh minh họa

Giờ Ngọ, khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, tượng trưng cho sức mạnh và năng lượng tối đa. Vì thế, người sinh giờ này thường có ý chí kiên cường, tinh thần mạnh mẽ và quyết đoán.

Họ dám đối mặt thử thách, không lùi bước trước khó khăn nên dễ trở thành người đứng đầu hoặc giữ vai trò quan trọng trong tập thể.

Tử vi cho rằng người sinh giờ Ngọ có nhiều "cửa may mắn", thuận lợi gầy dựng sự nghiệp, tuổi trung niên nhìn chung ổn định, hậu vận viên mãn.

4. Người sinh vào giờ Thân Âm lịch (15h – 17h): Trực giác sắc bén, giỏi quản lý tài chính

Dù xuất phát điểm ra sao, người sinh giờ Thân đều có thể tự xây dựng nền tảng vật chất vững chắc, hậu vận sung túc. Ảnh minh họa

Người sinh giờ Thân có trực giác mạnh và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Họ thường có năng lực quản lý tài chính tốt, biết cách đầu tư, phân bổ nguồn lực và hạn chế rủi ro.

Nhờ khả năng phân tích hiệu quả và tầm nhìn chiến lược, họ dễ đạt thành tựu trong kinh tế, kinh doanh và quản trị.

Dù xuất phát điểm ra sao, người sinh giờ Thân đều có thể tự xây dựng nền tảng vật chất vững chắc, hậu vận sung túc.

5. Người sinh vào giờ Hợi Âm lịch (21h – 23h): Nội tâm sâu sắc, sáng tạo vượt trội

Người sinh vào giờ Hợi Âm lịch dễ nổi bật trong các lĩnh vực yêu cầu tư duy chiều sâu như nghệ thuật, nghiên cứu, triết học, khoa học, thiết kế, hoặc công việc sáng tạo. Ảnh minh họa

Giờ Hợi mang năng lượng tĩnh lặng của ban đêm, thời khắc bộc lộ trí tuệ và chiều sâu nội tâm.

Vì vậy, người sinh khung giờ này thường sáng tạo, nhạy cảm và có khả năng tập trung cao.

Họ dễ nổi bật trong các lĩnh vực yêu cầu tư duy chiều sâu như nghệ thuật, nghiên cứu, triết học, khoa học, thiết kế, hoặc công việc sáng tạo.

Khi trưởng thành, người sinh giờ Hợi thường thành công bằng chính trí tuệ, được nhiều người tin cậy và nể trọng.

5 giờ Âm lịch mang mệnh phú quý

Tử vi chỉ ra rằng 5 khung giờ Âm lịch phú quý trên mang ý nghĩa may mắn về tài vận, trí tuệ và hậu vận. Tuy nhiên, vận mệnh không chỉ nằm trong giờ sinh mà còn được quyết định bởi thái độ sống, sự kiên trì, tinh thần lạc quan và nỗ lực của mỗi người.

Dù bạn sinh vào giờ nào, chỉ cần chăm chỉ, biết nắm bắt cơ hội và luôn hướng về điều tích cực, thành công cuối cùng cũng sẽ gọi tên bạn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.