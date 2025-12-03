Chỉ còn 12 ngày nữa, không làm điều này trên VNeID người dân có thể bị phạt tiền
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12, người dân không tuân thủ quy định về đăng ký cư trú có thể bị xử phạt.
Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực trong đó quy định về mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.
Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, khi công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, công dân phải xuất trình được thông tin cư trú của mình, thông qua giấy tờ hợp lệ hoặc bằng ứng dụng VNeID, người dân không tuân thủ quy định có thể bị xử phạt. Cụ thể:
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;
- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;
- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.
Dưới đây là cách xem thông tin cư trú trên VNeID:
Bước 1: Đăng nhập vào VNeID. Tại màn hình chính, chọn Ví giấy tờ.
Bước 2: Chọn Căn cước điện tử và nhấn Xem thông tin chi tiết.
Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước cùng các mục liên quan đến cư trú gồm, nơi thường trú, nơi cư trú, nơi ở hiện tại.
Bước 3: Để xem hộ cho người thân, sau khi vào Ví giấy tờ, hãy kéo xuống và chọn Thông tin cư trú. Tại đây sẽ hiển thị thông tin hành chính, nơi thường trú, nơi cư trú, thông tin chủ hộ và quan hệ của bạn với chủ hộ cũng như danh sách toàn bộ thành viên trong hộ gia đình.
Khi làm hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc khi cơ quan chức năng kiểm tra, người dân hãy thao tác như hướng dẫn trên để xuất trình cho cán bộ.
Nếu chưa đăng ký thông tin thường trú, tạm trú, người dân nên khai báo ngay qua VNeID. Điều kiện cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, cũng như đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2.
Ngày sinh Âm lịch của người đang có vận tài lộc nở rộ, sắp có khoản tiết kiệm lớn trong vài năm tớiĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Ba ngày Âm lịch dưới đây được xem là thời điểm "vàng" mà ai sinh vào cũng đều có vận may tài chính vững chắc, vài năm tới cầm trong tay khoản tiết kiệm đáng mơ ước, sống đời an yên, đủ đầy.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được thay đổi đăng ký thường trúĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những thông tin liên quan đến điều kiện, giấy tờ người dân cần đáp ứng để thay đổi đăng ký thường trú mới.
Top con giáp có cuộc sống sung túc, ít ưu phiền từ sau 45 tuổiĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi học, có 4 con giáp càng lớn tuổi càng "nở vận", từ trung niên trở đi cuộc sống trở nên thư thái, sung túc, ít phải lo lắng.
'Thủ phủ' đào phai Hà Tĩnh chết khô sau mưa bãoĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Sau các đợt bão, mưa lũ vừa qua khiến hàng loạt cây đào bị quật đổ, chết khô, phát triển kém. Người dân trồng đào ở Hà Tĩnh lo lắng trước nguy cơ mất Tết.
Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.
13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biếtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?
Luôn sẵn sàng giúp người khác, 4 con giáp này cả đời hưởng phúc quý nhânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người khác mà không hề đắn đo thiệt hơn.
May mắn chạm đỉnh, con giáp Mùi có nhiều may mắn trong mọi mặt vào tháng 10 âm lịch 2025Đời sống - 2 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tháng 10 âm lịch 2025, Tam Hợp quý nhân giúp đỡ giúp con giáp Mùi may mắn chạm đỉnh. Mọi mặt trong cuộc sống khá thuận lợi, làm gì cũng rất tốt và luôn cảm thấy cuộc sống có luồng ánh sáng may mắn hỗ trợ.
Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trựcĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây tư duy nhanh nhạy, hành xử công bằng và luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu vì vậy sớm muộn cũng thành công lớn.
Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia HabecoĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng 1/12, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế vụ cháy và cứu nạn cứu hộ.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trúĐời sống
GĐXH - Theo quy định của Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một nơi thường trú phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.