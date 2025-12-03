Chỉ còn 12 ngày nữa, không làm điều này trên VNeID người dân có thể bị phạt tiền

Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực trong đó quy định về mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.

Theo Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, khi công an hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, công dân phải xuất trình được thông tin cư trú của mình, thông qua giấy tờ hợp lệ hoặc bằng ứng dụng VNeID, người dân không tuân thủ quy định có thể bị xử phạt. Cụ thể:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

- Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

- Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

VNeID là ứng dụng trực tuyến của Bộ Công an giúp tích hợp các giấy tờ truyền thống và thực hiện các thủ tục hành chính. Thông qua đó, công dân có thể kiểm tra tình hình đăng ký cư trú của bản thân, cũng như người thân một cách nhanh chóng.

Dưới đây là cách xem thông tin cư trú trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID. Tại màn hình chính, chọn Ví giấy tờ.

Bước 2: Chọn Căn cước điện tử và nhấn Xem thông tin chi tiết.

Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước cùng các mục liên quan đến cư trú gồm, nơi thường trú, nơi cư trú, nơi ở hiện tại.

Bước 3: Để xem hộ cho người thân, sau khi vào Ví giấy tờ, hãy kéo xuống và chọn Thông tin cư trú. Tại đây sẽ hiển thị thông tin hành chính, nơi thường trú, nơi cư trú, thông tin chủ hộ và quan hệ của bạn với chủ hộ cũng như danh sách toàn bộ thành viên trong hộ gia đình.

Khi làm hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc khi cơ quan chức năng kiểm tra, người dân hãy thao tác như hướng dẫn trên để xuất trình cho cán bộ.

Nếu chưa đăng ký thông tin thường trú, tạm trú, người dân nên khai báo ngay qua VNeID. Điều kiện cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất, cũng như đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp độ 2.

