13 hành vi bị nghiêm cấm về cư trú theo quy định mới nhất, người dân cần phải biết
GĐXH - Việc đăng ký cư trú (bao gồm đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú) mang lại cho người dân một vị thế pháp lý rõ ràng, giúp mở khóa các quyền lợi thiết thực trong đời sống hàng ngày. Theo Luật Cư trú 2020, những hành vi nào bị nghiêm cấm về cư trú?
Những hành vi nào về cư trú bị nghiêm cấm?
Tại Điều 7, Luật Cư trú 2020 các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú được quy định như sau:
1. Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.
2. Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
3. Đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú.
4. Không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác; không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định của pháp luật.
5. Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật.
6. Tự đặt ra thời hạn, thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về cư trú.
7. Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ, tài liệu về cư trú trái với quy định của pháp luật.
8. Lợi dụng việc thực hiện quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
9. Làm giả giấy tờ, tài liệu, dữ liệu về cư trú; sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú; cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú; khai man điều kiện, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, tài liệu để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú; mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.
10. Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú.
11. Giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó.
12. Đồng ý cho người khác đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú không sinh sống tại chỗ ở đó.
13. Truy nhập, khai thác, hủy hoại, làm cản trở, gián đoạn hoạt động, thay đổi, xóa, phát tán, cung cấp trái phép thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.
Nơi cư trú của công dân được quy định thế nào?
Nơi cư trú của công dân được quy định rõ tại Điều 11, Luật Cư trú 2020. Cụ thể:
1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.
2. Trường hợp không xác định được nơi thường trú, nơi tạm trú thì nơi cư trú của công dân là nơi ở hiện tại được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật này (Cụ thể: Nơi cư trú của người không có cả nơi thường trú và nơi tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú là nơi ở hiện tại của người đó; trường hợp không có địa điểm chỗ ở cụ thể thì nơi ở hiện tại được xác định là đơn vị hành chính cấp xã nơi người đó đang thực tế sinh sống, người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại).
Người dân đăng ký cư trú ở đâu?
Cơ quan đăng ký cư trú được quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú 2020, cụ thể như sau:
Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm: Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.
Đăng ký cư trú là việc thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú và khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú.
Theo quy định nêu trên người dân đăng ký cư trú có thể đến trụ sở Công an phường/xã/thị trấn nơi bạn dự định cư trú (đối với đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú).
Hiện nay, Bộ Công an khuyến khích người dân đăng ký thường trú online qua:
Cổng Dịch vụ công Quốc gia: dichvucong.gov.vn
Cổng Dịch vụ công Bộ Công an: dichvucong.bocongan.gov.vn
Ứng dụng VNeID trên điện thoại.
Trách nhiệm của cơ quan đăng ký cư trú trong quản lý cư trú được quy định như thế nào?
Tại Điều 33 Luật Cư trú 2020, trách nhiệm của cơ quan đăng ký cư trú trong quản lý cư trú được quy định cụ thể như sau:
- Niêm yết công khai thủ tục hành chính; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú; công khai địa điểm, số điện thoại hoặc cách thức khác để tiếp nhận thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.
- Cập nhật thông tin về cư trú của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.
- Xác nhận thông tin về cư trú, thông báo về kết quả thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, khai báo tạm vắng dưới hình thức văn bản, tin nhắn điện tử hoặc hình thức khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú và bảo mật thông tin về đăng ký cư trú của công dân.
- Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo thẩm quyền.
Giờ sinh Âm lịch quyết định vận mệnh: 5 khung giờ đưa chủ nhân vào nhóm vượng lộcĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có 5 khung giờ Âm lịch được coi là "giờ phú quý", bởi những ai chào đời vào khoảng thời gian này thường mang mệnh sáng, số vượng tài, cuộc sống dễ gặp quý nhân hỗ trợ.
Luôn sẵn sàng giúp người khác, 4 con giáp này cả đời hưởng phúc quý nhânĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người khác mà không hề đắn đo thiệt hơn.
May mắn chạm đỉnh, con giáp Mùi có nhiều may mắn trong mọi mặt vào tháng 10 âm lịch 2025Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tháng 10 âm lịch 2025, Tam Hợp quý nhân giúp đỡ giúp con giáp Mùi may mắn chạm đỉnh. Mọi mặt trong cuộc sống khá thuận lợi, làm gì cũng rất tốt và luôn cảm thấy cuộc sống có luồng ánh sáng may mắn hỗ trợ.
Tháng sinh Âm lịch của người làm việc tử tế, chính trựcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây tư duy nhanh nhạy, hành xử công bằng và luôn đặt nguyên tắc lên hàng đầu vì vậy sớm muộn cũng thành công lớn.
Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà máy bia HabecoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 1/12, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại Nhà máy bia Hà Nội Habeco (phường Ngọc Hà, TP Hà Nội). Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế vụ cháy và cứu nạn cứu hộ.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trúĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quy định của Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một nơi thường trú phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửaĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 30/11, một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại ngôi nhà nằm sâu trong ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội). Do ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, lực lượng chức năng phải kéo vòi chữa cháy từ đầu ngõ đến căn nhà cháy để dập lửa.
Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xeĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Công an, việc sát hạch giấy phép lái xe sẽ bỏ bài thi mô phỏng; riêng hạng A, A1 và B1 nếu không đỗ lý thuyết, không được thi thực hành.
Kinh hoàng bãi rác ở Ninh Bình: Rác thải ngập ngụa giữa cảnh đồng xã Ý YênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa thôn Tu Cổ (xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình), một bãi tập kết rác lộ thiên tồn tại nhiều năm đang ngày càng phình to, bốc mùi nồng nặc. Rác tràn xuống ruộng, bay vào ao nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.
Vụ cháy tầng hầm thẩm mỹ viện ở TPHCM: Ô tô 7 chỗ bị hư hại, 20 người thoát nạnĐời sống - 1 ngày trước
Vụ cháy tại thẩm mỹ viện 6 tầng ở TPHCM được xác định bắt nguồn từ ô tô 7 chỗ đậu trong tầng hầm. May mắn, toàn bộ 20 người bên trong đã kịp thời thoát nạn.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được tách hộ để đăng ký thường trúĐời sống
GĐXH - Theo quy định của Luật Cư trú 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một nơi thường trú phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.