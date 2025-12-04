Lũ lên nhanh khiến hơn 1.700 căn nhà ở Lâm Đồng bị ngập, có nơi đến 2,5m

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Chiều 4/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có báo cáo nhanh về tình hình ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 3/12 đến rạng sáng nay khiến nhiều nhà dân ở Lâm Đồng bị ngập sâu. Ảnh: Lạc Sơn

Theo báo cáo, từ 19h ngày 3/12 đến 8h ngày 4/12, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt diện rộng tại nhiều xã, phường trong tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hạ tầng giao thông.

Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 1.705 căn nhà bị ảnh hưởng do ngập lụt, hàng trăm hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, chủ yếu tại các xã, phường: Hàm Liêm, Hàm Thắng, Sông Lũy, Lương Sơn... Đáng chú ý, tại xã Hiệp Thạnh ghi nhận hơn 150 căn nhà ngập sâu từ 0,8-2,5m, một căn nhà cùng tài sản và hai ô tô bị nước cuốn trôi.

Sản xuất nông nghiệp cũng bị ngập úng trên diện rộng, thiệt hại lớn; riêng xã Hiệp Thạnh ước tính thiệt hại khoảng 40ha rau màu.

Tại xã Liên Hương, hơn 250 tàu thuyền tại cửa biển bị nước lũ cuốn ra biển.

Lực lượng chức năng tổ chức di dời người dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu tại phường Hàm Thắng đến nơi an toàn. Ảnh: N.L

Mưa lớn cũng làm sạt lở và chia cắt nhiều tuyến giao thông. Toàn tỉnh Lâm Đồng có 9 điểm sạt lở, 3 cầu dân sinh bị hư hỏng, trong đó Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền xuất hiện 5 điểm sạt trượt; đèo Mimosa và các tuyến đường tại xã D’Ran, Hiệp Thạnh tiếp tục bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường lực lượng trực 24/24h, tổ chức sơ tán dân khỏi các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, sạt lở; đảm bảo lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho người dân.

Các lực lượng được bố trí chốt chặn tại khu vực nguy hiểm, điều tiết giao thông, kiểm tra hệ thống hồ đập và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trình.

Tỉnh cũng chỉ đạo tiếp tục huy động lực lượng khắc phục sạt lở, mở đường thông tuyến, rà soát và cập nhật thiệt hại, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.